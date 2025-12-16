祿達技術集團有限公司 (LUD.US) 公佈截至2025年11月30日為止十一個月之戰略性證券投資組合表現 錄得顯著收益

香港2025年12月16日 /美通社/ -- 近日，領先高端金屬製品製造商祿達技術集團有限公司及其附屬公司（簡稱「祿達科技」或「公司」，紐交所(NYSE)上市編號：LUD.US）宣佈其戰略性證券投資組合於截至2025年11月30日為止十一個月期間表現強勁。是次表現對公司的收益帶來了重要貢獻，並增強了公司的整體財務狀況。

截至2025年11月30日，未經審核表現的公司證券投資組合，包括於香港聯合交易所、上海證券交易所及深圳證券交易所交易的公開發行證券，錄得顯著的已實現收益，反映公司資本配置策略的成功。

未經審核投資組合表現的主要亮點包括：

已實現收益： 截至2025年11月30日為止十一個月，通過出售公開發行的證券及股息收入共錄得收益約2.4百萬美元。

截至2025年11月30日為止十一個月，該投資組合以約4.1百萬美元之初始資本實現了約57.8%的回報。 戰略依據：是次表現印證了公司將部分盈餘的現金投資於優質證券，創造另一種收入來源，同時維持風險受控證券組合的策略。公司的投資策略旨在作為對其主營業務市場週期性波動時的補充緩衝，並採用中長期投資期限。

祿達技術董事長馬驫先生表示：「我們投資組合的表現，展現了我們在資本管理方面的嚴謹。是次收益為我們提供更高的財務靈活性，並為未來的增長奠下更堅實的基礎。這不僅彰顯了我們在核心業務中具備優勢，亦能透過戰略性投資實現可觀的價值增長。我們相信，此投資將繼續為公司收益提供穩健支持。」

-完-

安全港聲明

本文件包含前瞻性陳述。這些陳述是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款作出。這些前瞻性陳述可以透過諸如「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「有信心」、「潛在」、「繼續」等術語或類似表述來識別。除其他外，管理層在本公告中的引述，以及祿達的戰略和營運計劃，均包含前瞻性陳述。祿達亦可能在其提交予美國證券交易委員會（「SEC」）的定期報告、致股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其管理人員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關祿達信念和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所包含的內容存在重大差異，包括但不限於以下因素：我們經營業務或預期經營業務所在司法管轄區的政治、社會和經濟狀況、監管環境、法律法規及其解釋的變動；我們可能無法實現預期增長策略和預期內部增長的風險；其未來業務發展、經營業績和財務狀況；我們營運業務所需專業人員的供應情況及成本變動；客戶偏好和需求的變化；競爭條件的變化以及我們在此等條件下競爭的能力；我們未來資本需求以及滿足此類需求的融資和資本可用性的變動；匯率或利率的變動；收入、收益、資本結構及其他財務項目的預測；我們進入某些新行業計劃的變動；以及我們無法控制的其他因素。有關這些及其他風險的更多資訊包含在祿達提交予SEC的文件中。本報告及其附件中提供的所有資訊均截至本報告日期，除適用法律要求外，祿達不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。

關於祿達技術集團有限公司（ Luda Technology Group Limited ） (NYSE: LUD.US)

作為不銹鋼及碳鋼法蘭與管件產品的製造商及貿易商，祿達技術集團有限公司（Luda Technology Group Limited）公司總部位於香港，生產基地位於中國山東省泰安市，其歷史可追溯至其子公司祿達發展有限公司（Luda Development Limited），該公司於2004年成立，主要從事鋼製法蘭及管件的貿易業務。2005年，集團通過成立另一子公司泰安隆泰金屬制品有限公司，以位於中國的自有工廠啟動法蘭及管件製造業務，從而將業務進一步拓展至上游領域。祿達技術主要從事（i）不銹鋼及碳鋼法蘭與管件產品的製造及銷售，以及（ii）鋼管、閥門及其他鋼製管道產品的貿易。集團的銷售網絡涵蓋中國、南美洲、澳洲、歐洲、亞洲（不包括中國）及北美洲的客戶, 客戶群包括來自化工、石油化工、海事及製造業的製造商與貿易商。

如欲了解更多，可瀏覽：https://www.ludahk.com/sc

SOURCE 祿達科技