祿達技術 (LUD.US) 全球化擴張與標誌式項目雙捷報：2025年淨利潤成功扭虧為盈 每股公允價值7.23美元突顯近22%估值折讓

香港2026年6月1日 /美通社/ -- 領先的高端金屬製品製造商及管道解決方案供應商祿達技術集團有限公司及其附屬公司（簡稱「祿達技術」或「公司」，紐交所(NYSE)上市編號：LUD.US）今日公佈了其在國際市場擴張、國內重大項目中標以及財務基本面向好發展在內的多項里程碑式進展。受惠於核心業務的穩健增長與卓越的資本配置策略，公司2025年度業績取得突破，目前市場估值呈現顯著的投資吸引力。

基本面強勁反轉 估值折讓具備高安全邊際

根據最新的財務數據，祿達技術的盈利能力迎來了決定性的黃金拐點。公司的淨利潤（Net Income）已由2024年度的負36.1萬美元，成功扭虧為盈至2025年度的正數約55.7萬美元。這一顯著的業績轉捩點充分印證了公司內部管理優化、控本增效以及高附加值產品轉型戰略的成功。 與此同時，根據晨星財務評估模型，祿達技術目前的每股公允價值（Fair Value）高達7.23美元。對比目前市場交易價5.65美元，其現價存在近22%的顯著折讓。這意味著市場尚未完全反映公司的內在資產價值與業務增長潛力，為價值投資者提供了極具吸引力的安全邊際與估值修復空間。

斬獲逾1.6億人民幣的內地標誌性項目

在國內市場方面，公司的全資子公司泰安隆泰金屬制品有限公司早前成功斬獲由山東裕龍石化有限公司招標的「裕龍島煉化一體化項目（一期）」重大標誌性項目，已正式簽署中低壓不銹鋼法蘭框架協議，合同總價值超過1.6億元人民幣。 裕龍島項目作為國家級重點石化工程，對相關供應商的技術工藝、質量控制及交付能力有著極其嚴苛的標準。此次中標不僅將直接增厚公司未來數個財政年度的營收與現金流，更進一步鞏固了祿達技術作為頂級石化與煉化項目信賴合作夥伴的行業龍頭地位。

委任海外五國授權代理 加速全球化佈局

在鞏固國內市場的同時，祿達技術的全球化版圖擴張亦取得突破性進展。公司正式宣佈在巴西、哥倫比亞、玻利維亞、厄瓜多爾及馬來西亞五個戰略性高增長市場委任獨家或授權代理商。此次委任的代理商均為當地擁有深厚行業背景、完善客戶網絡及敏銳市場洞察力的資深龍頭企業。通過此項戰略合作，祿達技術將能夠使其世界級的優質管道產品組合（包括合金鋼、不銹鋼、碳鋼法蘭及管件等）更貼近拉丁美洲和東南亞的終端客戶，大幅提升售後響應速度與市佔率。

祿達技術董事長馬驫先生表示：「2025至2026年是祿達技術發展史上最具里程碑意義的時期。我們在國內以超過1.6億元人民幣的合同金額挺進全省新舊動能轉換的標誌性項目，同時在海外橫跨拉美與東南亞的五大策略市場完成網絡佈局。更令我們振奮的是，公司基本面成功扭虧為盈。面對目前市場交易價格對比公允價值高達逾兩成的低估，管理層有充分的信心通過持續的高質量合同交付、嚴格的資本配置以及積極的市場溝通，逐步消除估值折讓，為全球股東創造可持續及理想的回報。」

關於祿達技術集團有限公司

本公司為不鏽鋼及碳鋼法蘭和管件產品的製造商及貿易商。本公司的歷史可追溯至於2004年在香港註冊成立的祿達發展有限公司，主要從事鋼製法蘭及管件貿易業務。2005年，本公司於中國設立祿達（泰安）實業有限公司並自設工廠開展法蘭及管件的生產業務，自此不斷向上游延展，至今已建立逾20年的營運歷史。本公司主要從事：（i）不鏽鋼及碳鋼法蘭和管件產品的製造及銷售；及（ii）鋼管、閥門及其他鋼製管道產品的貿易。本公司總部位於香港，生產基地位於中華人民共和國山東省泰安市。本公司的銷售網絡覆蓋中國、南美洲、澳洲、歐洲、亞洲（不包括中國）及北美洲，客戶主要為化工、石油化工、海運及製造業的生產商及貿易商。欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.ludahk.com/en。

前瞻性陳述

本新聞稿所載若干有關未來期望、計劃及前景的陳述，以及其他有關非歷史事實的陳述，或構成《1995年美國私人證券訴訟改革法案》所界定的「前瞻性陳述」。此類陳述包括但不限於有關預期交易開始及完成日期的陳述。新聞稿中出現的「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「將」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「會」、「將會」及類似用語旨在標示前瞻性陳述，惟並非所有前瞻性陳述均包含上述辨識字眼。由於多項重要因素，實際結果可能與任何前瞻性陳述所指示者有重大差異，相關因素包括但不限於：與市場狀況以及公開發售能否按預期條款或是否能夠完成等有關的不確定性，以及於向美國證券交易委員會遞交之初步招股說明書「風險因素」一節中所述之其他因素。有鑑於上述及其他原因，投資者不應對本新聞稿內的任何前瞻性陳述過度依賴。任何前瞻性陳述僅於本新聞稿刊發之日有效，祿達技術集團有限公司並無義務因應任何新資料、未來事件或其他情況而更新任何前瞻性陳述，除非適用法律另有規定。

SOURCE 祿達技術