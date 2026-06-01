祿達技術(LUD.US)以1.2百萬美元戰略入股INERI 4%股權

香港2026年6月1日 /美通社/ -- 領先的高端金屬製品製造商及管道解決方案供應商祿達技術集團有限公司及其附屬公司（簡稱「祿達技術」或「公司」，紐交所(NYSE)上市編號：LUD.US）於2026年5月28日宣佈已簽署一份股份買賣協議，擬收購香港國際新經濟研究院有限公司（「INERI」）的策略性股權。

根據該股份買賣協議，祿達技術以現金總代價120萬美元收購INERI已發行及流通在外股份的4%。該項投資彰顯祿達技術致力探索新興技術並多元化其增長策略的承諾。

INERI於2019年在香港註冊成立，為區塊鏈行業提供全面的顧問、開發及維護服務。憑藉在區塊鏈賦能行業的豐富早期經驗，INERI成為專注於實體資產代幣化的先鋒企業。欲了解更多資訊，請瀏覽INERI官網： https://www.ineri.net/EN。

祿達技術行政總裁馬驫先生表示：「我們認為區塊鏈行業的迅速發展是極具吸引力能創造長期價值之投資機遇。除就本項投資能取得之財務回報以外，我們亦將評估把區塊鏈技術融入本公司交易平台的潛力，從而提升交易速度、成本效率及營運效能。最終，我們期望能為全球客戶及持份者提供更大的價值。」

關於祿達技術集團有限公司

本公司為不鏽鋼及碳鋼法蘭和管件產品的製造商及貿易商。本公司的歷史可追溯至於2004年在香港註冊成立的祿達發展有限公司，主要從事鋼製法蘭及管件貿易業務。2005年，本公司於中國設立祿達（泰安）實業有限公司並自設工廠開展法蘭及管件的生產業務，自此不斷向上游延展，至今已建立逾20年的營運歷史。本公司主要從事：（i）不鏽鋼及碳鋼法蘭和管件產品的製造及銷售；及（ii）鋼管、閥門及其他鋼製管道產品的貿易。本公司總部位於香港，生產基地位於中華人民共和國山東省泰安市。本公司的銷售網絡覆蓋中國、南美洲、澳洲、歐洲、亞洲（不包括中國）及北美洲，客戶主要為化工、石油化工、海運及製造業的生產商及貿易商。欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.ludahk.com/en。

前瞻性陳述

本新聞稿所載若干有關未來期望、計劃及前景的陳述，以及其他有關非歷史事實的陳述，或構成《1995年美國私人證券訴訟改革法案》所界定的「前瞻性陳述」。此類陳述包括但不限於有關預期交易開始及完成日期的陳述。新聞稿中出現的「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「將」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「會」、「將會」及類似用語旨在標示前瞻性陳述，惟並非所有前瞻性陳述均包含上述辨識字眼。由於多項重要因素，實際結果可能與任何前瞻性陳述所指示者有重大差異，相關因素包括但不限於：與市場狀況以及公開發售能否按預期條款或是否能夠完成等有關的不確定性，以及於向美國證券交易委員會遞交之初步招股說明書「風險因素」一節中所述之其他因素。有鑑於上述及其他原因，投資者不應對本新聞稿內的任何前瞻性陳述過度依賴。任何前瞻性陳述僅於本新聞稿刊發之日有效，祿達技術集團有限公司並無義務因應任何新資料、未來事件或其他情況而更新任何前瞻性陳述，除非適用法律另有規定。

SOURCE 祿達技術