祿達技術(LUD.US) 全面啟動「十五五」戰略智造藍圖

以創新驅動、智能製造引領高端金屬製品行業高質量發展

香港 2025年11月12日 /美通社/ -- 近日，領先高端金屬製品製造商祿達技術集團有限公司及其子公司（簡稱「祿達技術」或「公司」，紐交所上市編號：LUD.US）宣佈，旗下子公司泰安隆泰金屬製品有限公司（簡稱「泰安隆泰」）正式發佈以「創新驅動，智造未來」為核心的「奮進十五五」戰略規劃，系統部署集團在科技創新、智能製造、綠色發展與全球佈局等方面的戰略路徑，迎接中國製造業於國家第十五個五年計劃中的高質量發展機遇。

中國共產黨第二十屆四中全會提出的「以先進製造業為骨幹，推動產業向智能化、綠色化、融合化轉型」的總體方向，是次戰略規劃緊扣上述方向，標誌着泰安隆泰正以前瞻視野與技術自信，積極響應國家「十五五」規劃對製造業高質量發展的號召，致力於在高端基礎零部件領域實現自主可控，為國家現代產業體系的安全與韌性提供有力支撐。

科技創新，構築企業發展「護城河」

面對「十五五」期間全球經濟形勢的複雜多變，泰安隆泰將技術研發創新置於戰略核心位置。公司計劃在「十五五」期間實施「研發投入增量計劃」，承諾除持續貫砌集團的研發政策外，還增加以最大資源支持研發創新，重點於超低溫、耐高壓、抗腐蝕等特種工況下的高端法蘭產品上尋求突破，藉以打破國外技術壟斷。

同時，公司將聯同國內外知名高校及科研機構共建「先進金屬材料與連接技術聯合實驗室」，聚焦於新型合金材料、輕量化設計與先進焊接工藝的研發與應用，並會將研發平台數字化，全面引入CAE（計算機輔助工程）仿真、數字孿生等技術，實現產品從設計、模擬到測試的全流程數字化。

打造智能自動化「未來工廠」 目標提升整體營運效率逾三成

「奮進十五五」戰略的核心在於「智造」。泰安隆泰將對現有產線進行全方位智能化改造，引入工業機器人、AGV（自動導引車）無人搬運車及自動化立體倉庫，建立「黑燈工廠」示範車間，實現關鍵工序的無人化運作。目標能分階段打造一座集「智能製造、智慧物流、數據中樞」於一體的現代化「未來工廠」，「未來工廠」將深度結合5G、物聯網與大數據技術，實現生產數據實時採集、分析與智能優化，目標提升整體營運效率30%以上。

加上，通過MES（製造執行系統）與ERP（企業資源計劃）系統的深度集成，泰安隆泰將構建高度柔性的生產體系，能夠快速響應全球客戶小批量、多品種、定制化的訂單需求。

綠色製造，踐行可持續發展承諾

積極響應國家「雙碳」目標，泰安隆泰將綠色環保全面融入企業營運。新打造的廠房將全面鋪設光伏發電系統，建立「綠色園區」，降低對傳統能源的依賴；投入環保設備升級，推廣無毒害表面處理工藝，實現生產廢水的「零排放」與危險廢物的合規、減量化處理。

公司更將推動產品全生命周期綠色管理，即從產品設計階段經已考量材料的可回收性與環保性，攜手產業鏈夥伴共建綠色供應鏈體系。綠色製造不僅是法規要求，更是企業面向未來可持續發展的核心競爭優勢。

全球挖掘深化合作機會 擬歐洲中東等設倉儲與售後服務中心

面對全球產業鏈格局的重塑，祿達技術將積極尋求與海外大型工程總包商和能源企業深度合作的機會，從產品供應商向解決方案提供商轉型。依托「一帶一路」倡議的深入推進，泰安隆泰將持續拓展全球市場網絡，計劃在東南亞、中東、歐洲等關鍵區域設立區域倉儲與售後服務中心，提升本地化服務能力及速度，縮短交貨期。公司並將持續推進產品取得ASME（美國機械工程師學會）、PED（歐盟壓力設備指令）、API（美國石油協會）等國際頂級認證，確保產品質量超越國際標準，強化產品在國際市場的話語權。

祿達技術董事長馬驫先生表示：「『十五五』將是中國從製造大國邁向智造強國的關鍵五年。對祿達而言，『奮進十五五』不僅是一句戰略口號，更是祿達技術全體員工的行動綱領。我們希望通過全員創新精神推動與全球合作，以『工匠精神』打磨每一件產品，以『創新精神』驅動每一次突破，力爭在『十五五』末期，將『LUDA』品牌打造成為全球法蘭領域技術領先、品質卓越的代名詞，為中國製造業的高質量發展貢獻力量。」

關於祿達技術集團有限公司（ Luda Technology Group Limited ） (NYSE: LUD.US)

作為不銹鋼及碳鋼法蘭與管件產品的製造商及貿易商，祿達技術集團有限公司（Luda Technology Group Limited）公司總部位於香港特別行政區，生產基地位於中國山東省泰安市，其歷史可追溯至其子公司祿達發展有限公司（Luda Development Limited），該公司於2004年成立，主要從事鋼製法蘭及管件的貿易業務。2005年，集團通過成立另一子公司泰安隆泰金屬制品有限公司，以位於中國的自有工廠啟動法蘭及管件製造業務，從而將業務進一步拓展至上游領域。祿達技術主要從事（i）不銹鋼及碳鋼法蘭與管件產品的製造及銷售，以及（ii）鋼管、閥門及其他鋼製管道產品的貿易。集團的銷售網絡涵蓋中國、南美洲、澳洲、歐洲、亞洲（不包括中國）及北美洲的客戶, 客戶群包括來自化工、石油化工、海事及製造業的製造商與貿易商。

如欲了解更多，可瀏覽： https://www.ludahk.com/sc

