科絡達推出 MaaS 智慧移動服務 以三大核心產品線打造未來版圖

03 12月, 2025, 17:55 CST
台北2025年12月3日 /美通社/ -- 面對全球移動服務的快速轉型，科絡達（Carota）正式發表全新的 MaaS（Mobility as a Service）智慧移動服務，透過跨產業數據整合，協助企業打造更智慧、更永續的移動營運模式。
科絡達執行長吳柏儀表示：「藉由ＭaaS新服務，汽車產業可實現遠端維護與軟體更新；保險業者能以行為風險分析進行客製化保單設計；物流與運輸業可優化車隊調度與能源使用；一般消費者則能享有更智慧化、安全且個人化的出行體驗。最終目標在符合法規與隱私權規範的前提下，建立一個以數據為核心、跨產業整合的 MaaS 智慧移動生態系統，促進移動服務的數位轉型與永續發展。」
MaaS 的關鍵價值在於跨源數據融合。透過整合駕駛行為數據、保險理賠統計資料、車載 AI 偵測硬體與車隊管理系統 (Fleet Management System / Transportation Management System)，可進行更精準的風險分析與預測模型建置，協助車隊在事故預防、成本降低與營運效率提升等面向取得實質效益，並提高導入智慧管理設備的意願。此解決方案亦可延伸至乘用車、商用車、工程車與 2/3 輪等多元移動載具，透過設備與數據回饋機制，使整體營運更高效、節能並具備更佳成本控制。
MaaS 智慧移動服務的核心基礎，源自科絡達多年深耕的兩大產品線：OTA 智慧空中升級與 AI 智慧車隊管理。其中，OTA 技術提供多 ECU 軟體更新、遠端診斷與軟體訂閱服務，並以差分壓縮演算法提升傳輸效率，協助車廠符合 UNECE R156 等國際法規要求；其雙向資料閉環亦可回傳診斷與車輛狀態（數位孿生）數據，強化 MaaS 的大數據營運能力。
同時，AI 智慧車隊管理整合運輸、車隊與駕駛管理模組，並支援 ADAS、Driver Management System、Dashcam 等設備的即時回傳分析，使企業能全面掌握車隊動態，降低事故率並提升營運效率。當上述能力與 MaaS 串接後，更形成 Carota 在移動科技領域的核心競爭力。
Carota 強調，MaaS 的核心價值在於把數據轉化為洞察、把洞察轉化為商業成長，並推動跨產業共創智慧移動的新格局。為因應業務快速成長與團隊擴編需求，科絡達將於 2025 年底遷入全新辦公室，並持續與產業夥伴攜手，邁向更安全、高效、永續的智慧移動生態。
