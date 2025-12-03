科絡達推出 MaaS 智慧移動服務 以三大核心產品線打造未來版圖

MaaS 的關鍵價值在於跨源數據融合。透過整合駕駛行為數據、保險理賠統計資料、車載 AI 偵測硬體與車隊管理系統 (Fleet Management System / Transportation Management System)，可進行更精準的風險分析與預測模型建置，協助車隊在事故預防、成本降低與營運效率提升等面向取得實質效益，並提高導入智慧管理設備的意願。此解決方案亦可延伸至乘用車、商用車、工程車與 2/3 輪等多元移動載具，透過設備與數據回饋機制，使整體營運更高效、節能並具備更佳成本控制。

MaaS 智慧移動服務的核心基礎，源自科絡達多年深耕的兩大產品線：OTA 智慧空中升級與 AI 智慧車隊管理。其中，OTA 技術提供多 ECU 軟體更新、遠端診斷與軟體訂閱服務，並以差分壓縮演算法提升傳輸效率，協助車廠符合 UNECE R156 等國際法規要求；其雙向資料閉環亦可回傳診斷與車輛狀態（數位孿生）數據，強化 MaaS 的大數據營運能力。

同時，AI 智慧車隊管理整合運輸、車隊與駕駛管理模組，並支援 ADAS、Driver Management System、Dashcam 等設備的即時回傳分析，使企業能全面掌握車隊動態，降低事故率並提升營運效率。當上述能力與 MaaS 串接後，更形成 Carota 在移動科技領域的核心競爭力。

Carota 強調，MaaS 的核心價值在於把數據轉化為洞察、把洞察轉化為商業成長，並推動跨產業共創智慧移動的新格局。為因應業務快速成長與團隊擴編需求，科絡達將於 2025 年底遷入全新辦公室，並持續與產業夥伴攜手，邁向更安全、高效、永續的智慧移動生態。

了解更多關於 Carota : https://www.carota.ai

SOURCE 科絡達