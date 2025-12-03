Carota、MaaSスマートモビリティサービスを発表 3つのコア製品ラインで未来のモビリティを創造

台北、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- 急速に進化するモビリティサービス市場に対応し、Carota（科絡達）は新たなMaaS（Mobility as a Service）スマートモビリティサービスを正式に発表しました。このサービスは、産業を越えたデータ統合を通じて、企業がよりスマートで持続可能なモビリティ運営モデルを構築できるよう支援します。

CarotaのCEO **ポール・ウー（吳柏儀）**は次のように述べています。「新しいMaaSサービスによって、自動車業界は遠隔保守やソフトウェア更新を実現でき、保険業界は行動リスク分析に基づくカスタマイズ保険を設計できるようになります。物流・運輸業は車両配車やエネルギー利用を最適化し、一般消費者はよりスマートで安全かつパーソナライズされた移動体験を享受できます。最終的な目標は、法規制やプライバシー基準を遵守したうえで、データを中核に据えた産業横断型のMaaSエコシステムを構築し、モビリティサービスのデジタル変革と持続可能な発展を推進することです。」

Our commitment is to provide safe, stable, reliable, and scalable OTA upgrades, device management, and fleet management solutions to global industry players such as automakers, Tier 1 suppliers, chip manufacturers, IoT and connected car terminal equipment providers, fleets, and owners. 今回のMaaS新サービスは、**CEOポール・ウー（左）とCOOケビン・チェン（右）**の共同リーダーシップのもと企画されました。

MaaSの核心価値は、複数ソースのデータ統合にあります。運転行動データ、保険請求統計、車載AI検知ハードウェア、そして車両管理システム（FMS/TMS）を統合することで、より精密なリスク分析と予測モデルの構築が可能になります。これにより、車隊は事故防止、コスト削減、運用効率向上といった実質的な成果を得ることができ、スマート管理機器の導入意欲も高まります。 このソリューションは乗用車、商用車、建設車両、二輪・三輪車など多様なモビリティにも拡張可能で、デバイスとデータのフィードバック機構を通じて、より高効率・省エネ・高コストパフォーマンスな運営を実現します。

CarotaのMaaSスマートモビリティサービスの基盤は、同社が長年にわたり培ってきた2つの主要製品ライン、すなわちOTAスマートアップデートとAI車両管理にあります。 CarotaのOTA技術は、複数ECUのソフトウェア更新、リモート診断、ソフトウェアサブスクリプションサービスを提供し、差分圧縮アルゴリズムにより伝送効率を大幅に向上させます。また、UNECE R156などの国際規制への適合も支援します。双方向データループにより、診断情報や車両状態（デジタルツイン）データをクラウドへフィードバックし、MaaSのビッグデータ運用能力を強化します。

一方、AI車両管理システムは、運輸・車両・ドライバー管理モジュールを統合し、ADAS、ドライバーマネジメントシステム、ドライブレコーダーなどの機器からのリアルタイムデータ分析をサポートします。 これにより、企業は車両運行の全体像を把握し、事故率を低減し、運用効率を向上させることができます。 これらの機能がMaaSと連携することで、Carotaはモビリティテクノロジー分野における中核的競争力を確立しています。

Carotaは、MaaSの真の価値は「データを洞察へ、そして洞察をビジネス成長へと変換すること」にあると強調しています。 同社は、産業間の協働による新しいスマートモビリティの時代を切り開きます。 急速な事業拡大とチーム拡充に対応するため、2025年末に新本社へ移転し、パートナー企業と共に、より安全で効率的かつ持続可能なモビリティエコシステムの実現を目指します。

Carotaの詳細はこちら: https://www.carota.ai



