著名生態探險家 Mario Rigby 參加 2024 Barclays MoonTrekker月夜行者越野跑 推動香港自然保育

「我們非常高興今年能邀請到Mario Rigby參與我們的活動，」Barclays MoonTrekker 月夜行者越野跑創辦人及活動策劃人 William Sargent 說。「他對環境保護的投入與Barclays MoontTrekker 和 TNC 的使命完美契合。我們感謝Barclays的持續支持，也很高興TNC 再次成為我們的慈善夥伴。我們相信，Mario 的加入將激勵參加者在挑戰自我極限的同時，亦考慮對地球的影響，並積極參與有意義的環境行動。」

Barclays MoonTrekker 月夜行者越野跑自 2009 年開始，2024 年將慶祝其第 15 週年，為參加者提供一個具挑戰性且豐盛的旅程，一起穿越香港壯麗的自然景觀。活動從梅窩起步，終點為貝澳泳灘，設有不同比賽類別，包括 20 公里、30 公里和 40 公里的鳳凰山日出路線，適合不同耐力和經驗水平的參加者。這不僅考驗參加者的耐力極限，還作為 TNC 的主要籌款活動，自 2015 年以來一直是Barclays MoonTrekker 月夜行者越野跑並肩同行的慈善夥伴。過去九年中，TNC透過各種保育計劃和基於自然的解決方案，在恢復棲息地並促進生物多樣性等多項保護自然計劃取得了重大進展。顯著的成果包括保護所羅門群島的玳瑁海龜、保護印尼的森林（這些森林是紅毛猩猩的重要棲息地）以及恢復香港的蠔礁等。

「我們期待著Mario 來到香港，也非常感謝能有像Barclays MoonTrekker月夜行者越野跑這樣長期的合作夥伴，」大自然保護協會亞太區戰略夥伴關係總監及香港項目執行總監周璐璐表示。「Mario 對環境保護的承諾與Barclays MoonTrekker月夜行者越野跑和 TNC 的目標完美契合。他在活動中的每一步都將幫助籌集重要的資金，以支持我們的保育工作。這一里程碑激勵了許多人參與保護我們的地球，而Mario 的出席無疑將進一步激勵更多人投入環境保護。我們一起可以為未來世代創造可持續的未來。」

Barclays MoonTrekker月夜行者越野跑所籌集的資金將支持 TNC 在亞太地區的各項計劃，包括應對氣候變化、保護土地和水源，以及拯救野生動植物。其中一個一個重要的項目是香港的蠔礁修復計劃，該項目不僅重建重要的生態系統，還改善水質並增強沿海的韌性。參加這次活動的跑者，如 Rigby，不僅在挑戰自我，更為地球的可持續未來作出貢獻。「同心協力，我們可以共同創造改變。」Rigby 強調。

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關於Barclays MoonTrekker月夜行者越野跑

Barclays MoonTrekker月夜行者越野跑是香港一項獨特的夜跑活動，挑戰參加者在日出前到達鳳凰山的山頂。該活動提供三條路線選擇：30公里、40公里或入門的20公里路線。30公里和40公里路線將抵達香港第二高峰的鳳凰山，讓跑者在"超越太陽"的情況下，欣賞壯麗的日出景色。20公里路線則是為了鼓勵新手參加步道活動而設，僅對首次參加的挑戰者開放，並不攀登鳳凰山。除了提供刺激的體驗外，Barclays MoonTrekker月夜行者越野跑也是一個重要的籌款活動，自2009年成立以來，已為兒童教育和環境保護籌集超過220萬美元。Barclays MoonTrekker月夜行者越野跑被提名為香港最佳步道活動，通過結合過夜步道徒步/跑步的挑戰、登頂鳳凰山欣賞壯麗日出景色的機會，以及為環境可持續性籌集資金的相關使命，保證參加者獲得無與倫比的體驗。其獨特的格式使其成為香港世界級步道跑活動中的亮點。如欲了解更多，請瀏覽： https://www.barclaysmoontrekker.com/

關於Mario Rigby

Mario Rigby 是一位加拿大和土克斯及開科斯群島的冒險探險家、作家、演講者及前職業田徑運動員，現居於在加拿大的多倫多。從2015年到2017年，他完成了一次壯觀非凡的為期兩年的非洲徒步旅行，從開普敦走到開羅，名為《穿越非洲》（Crossing Africa）。Mario 是戶外多元化包容性的倡導者，鼓勵有色人種（POC）擁抱戶外探索大自然。Mario 熱衷於打破障礙，促進探險和冒險社群中的更大代表性。除了主要的探險計劃外，他還在重大項目之間領導徒步旅行、小型探險和演講活動。Mario 被選為2018年非洲裔影響力人物（MIPAD）全球100名名單中200名提名者之一，以表彰全球有色人種在四個類別中所做出的積極貢獻。MIPAD 是一個獨特的全球名單，總共識別出200位40歲以下的傑出個人，其中100名在非洲，100名在非洲以外的僑民，涵蓋四個類別：政治與治理、商業與企業、媒體與文化、人道主義與宗教。2020年，Mario因其對探險的重大貢獻而被探險家俱樂部（The Explorer's Club）授予榮譽會員資格。他在非洲的精彩旅程還被《多倫多星報》（Toronto Star）報導，標題為「他希望年輕的黑人能夠勇敢，因此他徒步和皮划艇穿越非洲兩年」。詳細記錄了 Mario 在兩年半的非洲徒步旅行中面對的許多冒險經歷。請密切關注Mario即將推出的項目——將會有全新的精彩內容！ 如欲了解更多，請瀏覽： https://www.mariorigby.com/ 並在Instagram上關注 Mario @mariorigby。

關於大自然保護協會

大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。TNC遵循以科學為基礎的保護理念，為全球保育難題創造嶄新的解決方案，使大自然和人類共存。我們現時正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護土地、淡水和海洋，以可持續的方式提供糧食和水資源，幫助城市變得更具可持續性。我們的項目遍及70多個國家和地區，採用協作方式與當地社區、政府、私營部門等合作，開展各種保育項目和活動。TNC在亞太地區已有近30年的歷史，在澳洲、中國、香港（中國）、印尼、蒙古、紐西蘭和太平洋島國開展了多個項目。TNC是2019年「呂志和獎 — 持續發展獎」之得主。

TNC致力於亞太地區進行各種保育工作超過30年，如欲了解更多有關TNC 於香港的工作，請瀏覽：大自然保護協會 (tnc.org.hk)

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SOURCE 大自然保護協會