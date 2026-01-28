美股期權新制重磅落地 富途首日支援Nasdaq全新週一與週三期權

作為Nasdaq的全球戰略合作夥伴，富途特別為全球用戶舉辦一場獨家線上直播座談會，由Moomoo美國首席執行官Neil McDonald與納斯達克美國期權銷售主管Tanya Patwa對談，深入探討全新期權產品的市場意義與創新價值，分享對現時及未來期權交易格局的前瞻見解。

高淨值投資者利用進階工具期權主動管理風險

在2026年市場波動加劇的環境下，期權已成為投資者核心風險管理工具。根據富途證券近日發布的《2026 香港個人投資者報告》，平台的期權交易張數按年增長近五成，當中67%受訪高淨值投資者[3]表示會利用期權鎖定成本、放大收益，或進行有效對沖，顯示投資者正主動運用期權管理風險、把握市場波動帶來的機遇。同時，2025年富途平台的美股期權交易筆數亦按年激增86%，反映全球投資者對美股期權需求持續上升。

增加期權到期日解鎖全新投資策略 富途工具助力投資者簡化期權交易

富途為投資者提供多達 13 種組合期權策略，由基礎到進階，靈活滿足不同投資需求。是次增加期權到期日產品，為投資者帶來更豐富的策略選擇。對基礎投資者而言，現時可以更精準地將期權策略配合重要市場事件，如財報或經濟數據發布。對於以收益為目標的投資者，例如備兌認購（Covered Call）或現金備兌認沽（Cash-Secured Put），交易頻率由每週一次提升至每週三次，有望進一步提高權利金收入。至於交易「末日期權」（0DTE，0 Days to Expiration）期權投資者者而言，新到期日讓他們能更有策略地部署，無論是把握高 Gamma 效應下的價格波幅，或進行風險對沖，都由靈活的選擇。

同時為了協助投資者在波動市況下作出更明智決策，富途提供一系列行業領先的實時工具，包括：

期權鏈（Options Chain）：自研系統, 毫秒級實時顯示關鍵數據 —— 包括權利金、成交量、希臘字母（Greeks）和隱含波幅（ IV）—— 助投資者快速評估機會與風險。

期權價格計算器（Options Price Calculator）：基於數學模型，幫助投資者調整參數，直接比較期權現價與理論價格差距，提升策略精準度。

富途證券區域總監是俊峯表示：「去年10月10日美股大幅走低時候, 富途牛牛平台在香港市場錄得歷史最高期權交易量, 可見面對市場的波動起伏，投資者並非選擇撤退，而是積極地運用期權來主動管理風險。隨着納斯達克提供更靈活的美股期權交易選擇，敏銳的投資者更可利用期權進行波動管理，鎖定入市成本及提升盈利潛力, 從而在波動下平衡風險與收益。」

[1] 本內容僅供參考，並非及不應被視為邀約、招攬、邀請、建議買賣任何投資產品或投資決策之依據，亦不應被詮釋為專業意見。期權合約屬於衍生產品，並非適合所有投資者。閣下應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與該等買賣。買賣期權合約的虧蝕風險可以極大。在某些情況下，閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使閣下設定了備用指示，例如 「止蝕」或「限價」 等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，閣下的未平倉合約可能會被平倉。然而，閣下仍然要對閣下的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，閣下在買賣前應研究及理解指數期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合閣下。如果閣下買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程序，以及閣下在行使期權及期權到期時的權利與責任。「富途牛牛」是一站式金融投資交易平台，證券服務由富途證券國際(香港)有限公司提供。 [2] 9隻股票包括英偉達(NVDA)、特斯拉(TSLA)、蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、Meta(META)、谷歌(GOOGL)、Amazon (AMZN)、博通(AVGO)及比特幣信托ETF (IBIT)。 [3] 高淨值投資者在本報告指年收入500萬以上的受訪投資者。

SOURCE 富途證券