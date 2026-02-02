富途囊括芝商所五項殊榮 業界領先地位屢獲認可

不遺餘力為環球投資者提供多元化靈活投資組合

香港2026年2月2日 /美通社/ -- 全球領先的證券交易與財富管理金融科技平台——富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU）今日宣布，旗下子公司富途證券國際（香港）有限公司（以下簡稱「富途」）在芝加哥商業交易所（以下簡稱「芝商所」）年度評選中一舉奪得五項大獎，充分彰顯其在期貨與期權領域的專業服務能力及市場引領作用。富途多年來為客戶提供多元化的期貨期權交易，受眾面廣，於交易所產品買賣及衍生品投資領域上，屢獲全球一眾交易所及官方及機構首選的認可。

憑藉在用戶體驗與產品創新上的持續突破，富途獲得芝商所頒發多項投資獎項，包括「Innovative Broker」、「Education Motivator」、「F&O Journey Driver」、「Influential Broker」及「Options Mover」, 展現出其在衍生品服務生態中的全面佈局。富途不斷豐富期貨期權產品線，覆蓋港股衍生品、美股期權、指數ETF期權以及芝商所旗下多類期貨產品，並通過自家研發系統及全面的期權交易工具，包括期權分析、期權計算器、及高級訂單功能等，為投資者提供更專業易用、高效順暢的期權交易平台體驗。