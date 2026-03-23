台灣新創登上 NVIDIA GTC 2026！SIT SV Hub 串聯矽谷資源打造國際舞台

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Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub

23 3月, 2026, 17:13 CST

加州帕洛阿爾托和台北2026年3月23日 /美通社/ -- 為推動「AI新十大建設」、落實臺灣成為智慧科技島，國家發展委員會旗下海外新創基地「Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub（SV Hub）」於今（115）年3月攜手TAI1 AI 加速器與 StarFab 加速器，率領16家台灣AI精銳新創前進全球年度AI技術指標盛會 NVIDIA GTC 2026，成為台灣史上規模最大的GTC參展團，將台灣AI創新能量推向國際舞台。

本次參展最大亮點，在於台灣新創協同華碩電腦、研揚科技、群聯電子等企業大廠共同展出，展現「大帶小」的產業協作模式。其中，數位孿生（Digital Twin）新創 Met AI（宇見智能）更入選 NVIDIA Inception 標竿計畫展出；另有神瑞人工智慧、富據智能、愛吠的狗、赫侖、維理生醫科技、摩絡人工智慧等6家新創，憑藉在智慧醫療、機器人與 AI Agent 等領域的技術突破，成功入選 GTC Poster Gallery，與全球AI生態系夥伴交流最新研發成果。

Startup Island TAIWAN SV Hub攜手TAI1加速器、StarFab加速器及台灣新創於2026 GTC期間舉辦Taiwan Startup Night
Startup Island TAIWAN SV Hub攜手TAI1加速器、StarFab加速器及台灣新創於2026 GTC期間舉辦Taiwan Startup Night
未來巢科技於仁寶電腦展區共同展出
未來巢科技於仁寶電腦展區共同展出
Startup Island TAIWAN SV Hub攜手TAI1加速器、StarFab加速器及台灣新創於2026 GTC期間舉辦Taiwan Startup Night 未來巢科技於仁寶電腦展區共同展出

此外，Startup Island TAIWAN 矽谷新創基地亦展現強大號召力，於GTC期間舉辦多場交流媒合活動。其中 Taiwan Demo Day 吸引超過1,000人報名，現場超過500位觀眾，並成功對接近200位國際頂尖投資人；另 Taiwan Startup Night 匯聚超過百位產業與投資界人士，協助台灣新創快速建立在地人脈，精準切入美國市場。

台灣16家AI新創前進GTC，攜手產業大廠展現科技生態系實力

本次由國發會、SV Hub與StarFab共同率團，帶領16家台灣AI新創參與GTC，並與仁寶、永擎（ASRock）、研揚（AAEON）、凌華（Adlink）、超恩（Vecow）、群聯（Phison）、慧友（EverFocus）、華碩（ASUS）、益登等企業共同展出，展現台灣科技產業「大帶小、以大帶動創新」的完整生態系實力，從硬體到AI應用形成接力共創的產業模式。

參展新創涵蓋AI應用、智慧製造、機器人、AI Agent等多元領域，透過GTC平台與全球科技巨頭、系統整合商及潛在客戶建立連結，進一步拓展國際市場。

未來巢科技（Futurenest）創辦人許旭安表示：「這幾天我感到非常開心，因為我們接觸到許多來自不同國家的優質大型客戶，不論是代理商、系統整合商，或是電信與伺服器公司。我認為這是一個很好的機會，讓我們把產品推向全球市場。」

十論科技（Tricuss） 創辦人暨執行長王迺翔亦指出：「這次參加 GTC 的目標，是尋找美國的合作夥伴與投資人。我們發現美國市場對我們的解決方案有高度需求，因此希望能找到合適的合作夥伴，一起進軍美國市場。」

Taiwan Demo Day 爆滿登場，成矽谷台灣新創重要展示平台

在GTC前夕，由 Startup Island TAIWAN SV Hub 與 Taiwan Next Foundation舉辦的 Taiwan Demo Day Spring 2026 於電腦歷史博物館盛大登場，吸引超過1,000人報名，實際到場近600人，成為近期矽谷規模最大的台灣新創展示活動之一。

活動現場聚集創投機構、企業代表與創業者，台灣新創團隊透過現場簡報與一對一交流，直接對接近200位國際投資人與潛在合作夥伴，顯著提升募資與商業合作機會，進一步強化台灣新創在矽谷的能見度。

Taiwan Startup Night 助攻在地鏈結，加速進入美國市場

展會期間同步舉辦的 Taiwan Startup Night，聚集超過百位來自創投、企業與新創圈的重要人士，打造高密度交流場域，協助台灣新創快速融入矽谷生態圈。

Yokai Express 創辦人 Andy 表示：「我們參加 GTC 的目標，是接觸更多客群並尋找企業合作夥伴。我們希望與飯店、機場、學校、醫院等場域合作，目前已與許多客戶建立聯繫，也預期在GTC之後會有大量後續合作機會，並希望在今年內拓展數百個據點。」

摩絡人工智慧（Morale AI） 創辦人高聖翔則表示：「這次GTC的收穫非常多，我們找到潛在客戶、投資人以及系統整合夥伴，對我們的解決方案都有高度興趣，也有機會進一步合作。同時，我們也在GTC的 Startup Inception Pitch 舞台發表，成功與許多VC與合作夥伴建立連結，對於未來將台灣的解決方案拓展到美國市場非常有幫助。」

透過此類高品質交流活動，台灣新創得以在短時間內建立關鍵人脈，並加速商業合作落地。

SV Hub 成為GTC期間關鍵節點，打造台灣新創矽谷據點

除上述大型活動外，GTC前後，Startup Island TAIWAN 矽谷新創基地（SV Hub）亦與多個生態系夥伴合作，共計舉辦5場主題活動，合作夥伴包含台大校友創投、Addin Ventures等單位，吸引大量創業者、投資人及產業人士到訪交流。

SV Hub 已逐步成為台灣新創進入矽谷的重要據點，不僅提供展示與媒合機會，更透過持續性的社群活動與資源串聯，強化台灣與全球創新生態系的連結，為台灣新創拓展國際市場建立長期發展基礎。

SOURCE Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub

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