台灣新創登上 NVIDIA GTC 2026！SIT SV Hub 串聯矽谷資源打造國際舞台

此外，Startup Island TAIWAN 矽谷新創基地亦展現強大號召力，於GTC期間舉辦多場交流媒合活動。其中 Taiwan Demo Day 吸引超過1,000人報名，現場超過500位觀眾，並成功對接近200位國際頂尖投資人；另 Taiwan Startup Night 匯聚超過百位產業與投資界人士，協助台灣新創快速建立在地人脈，精準切入美國市場。

台灣16家AI新創前進GTC，攜手產業大廠展現科技生態系實力

本次由國發會、SV Hub與StarFab共同率團，帶領16家台灣AI新創參與GTC，並與仁寶、永擎（ASRock）、研揚（AAEON）、凌華（Adlink）、超恩（Vecow）、群聯（Phison）、慧友（EverFocus）、華碩（ASUS）、益登等企業共同展出，展現台灣科技產業「大帶小、以大帶動創新」的完整生態系實力，從硬體到AI應用形成接力共創的產業模式。

參展新創涵蓋AI應用、智慧製造、機器人、AI Agent等多元領域，透過GTC平台與全球科技巨頭、系統整合商及潛在客戶建立連結，進一步拓展國際市場。

未來巢科技（Futurenest）創辦人許旭安表示：「這幾天我感到非常開心，因為我們接觸到許多來自不同國家的優質大型客戶，不論是代理商、系統整合商，或是電信與伺服器公司。我認為這是一個很好的機會，讓我們把產品推向全球市場。」

十論科技（Tricuss） 創辦人暨執行長王迺翔亦指出：「這次參加 GTC 的目標，是尋找美國的合作夥伴與投資人。我們發現美國市場對我們的解決方案有高度需求，因此希望能找到合適的合作夥伴，一起進軍美國市場。」

Taiwan Demo Day 爆滿登場，成矽谷台灣新創重要展示平台

在GTC前夕，由 Startup Island TAIWAN SV Hub 與 Taiwan Next Foundation舉辦的 Taiwan Demo Day Spring 2026 於電腦歷史博物館盛大登場，吸引超過1,000人報名，實際到場近600人，成為近期矽谷規模最大的台灣新創展示活動之一。

活動現場聚集創投機構、企業代表與創業者，台灣新創團隊透過現場簡報與一對一交流，直接對接近200位國際投資人與潛在合作夥伴，顯著提升募資與商業合作機會，進一步強化台灣新創在矽谷的能見度。

Taiwan Startup Night 助攻在地鏈結，加速進入美國市場

展會期間同步舉辦的 Taiwan Startup Night，聚集超過百位來自創投、企業與新創圈的重要人士，打造高密度交流場域，協助台灣新創快速融入矽谷生態圈。

Yokai Express 創辦人 Andy 表示：「我們參加 GTC 的目標，是接觸更多客群並尋找企業合作夥伴。我們希望與飯店、機場、學校、醫院等場域合作，目前已與許多客戶建立聯繫，也預期在GTC之後會有大量後續合作機會，並希望在今年內拓展數百個據點。」

摩絡人工智慧（Morale AI） 創辦人高聖翔則表示：「這次GTC的收穫非常多，我們找到潛在客戶、投資人以及系統整合夥伴，對我們的解決方案都有高度興趣，也有機會進一步合作。同時，我們也在GTC的 Startup Inception Pitch 舞台發表，成功與許多VC與合作夥伴建立連結，對於未來將台灣的解決方案拓展到美國市場非常有幫助。」

透過此類高品質交流活動，台灣新創得以在短時間內建立關鍵人脈，並加速商業合作落地。

SV Hub 成為GTC期間關鍵節點，打造台灣新創矽谷據點

除上述大型活動外，GTC前後，Startup Island TAIWAN 矽谷新創基地（SV Hub）亦與多個生態系夥伴合作，共計舉辦5場主題活動，合作夥伴包含台大校友創投、Addin Ventures等單位，吸引大量創業者、投資人及產業人士到訪交流。

SV Hub 已逐步成為台灣新創進入矽谷的重要據點，不僅提供展示與媒合機會，更透過持續性的社群活動與資源串聯，強化台灣與全球創新生態系的連結，為台灣新創拓展國際市場建立長期發展基礎。

SOURCE Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub