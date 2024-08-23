奧圖碼全新互動觸控螢幕重磅出擊 OMS智慧裝置管理新版本發佈

Optoma新一代IFP53智慧觸控螢幕獲得Google EDLA (企業設備授權協議)認證，教學者不僅可使用各種熟悉常用的內建Google工具，也可透過Google Play Store下載安裝各類教學應用軟體，滿足多樣化的教學場景需求。

Optoma白板整合了雲端技術，教學者只需透過手機掃描QR碼或刷NFC卡，便能在數秒內快速登入Optoma MyAccount，並自動載入個人化設定和雲端教學教材，讓教學者可以隨時隨地存取和分享課程內容，確保教學資源的連續性與易用性。

IFP53智慧觸控螢幕搭載最新的八核心運算晶片，強化AI應用的效能，能夠輕鬆支援 AI 文字辨識及數學運算等應用。在保留上一代廣受教師好評的智慧感應提筆與雙筆雙色設計的同時，IFP53 更進一步支持多達50點觸控及4096階感壓，能夠精確回饋書寫時的力道及筆畫粗細，帶來如同在紙上書寫的真實體驗。

不僅如此，內建Optoma白板也針對Google Classroom進行整合，讓教學者可以輕鬆管理課程、發佈作業、靈活互動並有效追蹤學生的學習進度，這不僅提升了教學效率，還能讓課堂教學與線上學習無縫銜接。同時，Optoma互動白板也支援多人協作功能，讓師生能同時在白板上進行書寫和繪圖，促進小組討論和腦力激盪，提升課堂互動性和參與度。

IFP53提供了多項功能以提升教學環境的舒適度。選配的NFC環境感應盒可即時顯示教室內的溫度、濕度，以及 PM 2.5和CO2的水平，讓教學者能夠同步監控並調整環境參數，為學生創造健康舒適的學習空間。同時，IFP53的內建環境光感應器能根據周圍光線自動調整螢幕亮度，確保眼睛的舒適度。

IFP53將於短期內在台灣全面上市，除預計於11月的教育展上讓更多教育領域的使用者可以更多的了解IFP53強大的功能之外，已在進行中的與數家學校及教育機構的合作也將迅速的擴散真實的使用體驗。奧圖碼與亞太區其他重點市場的深度合作也都將在下半年逐步實現。

多設備遠端管控！OMS強化智慧管理功能

全新的OMS Cloud（Optoma Management Cloud）是以使用者為設計核心，提供一個更全方位的管理工具，可即時瞭解各個顯示設備的狀態，並可安排排程於預定時間向特定顯示裝置播放內容。此外，可透過歷史數據來診斷裝置問題，讓IT管理者能夠輕鬆監控並即時依據問題作出判斷，可大幅節省時間和維護成本。

使用者於區域網路裝置控制環境下，亦可透過高度網路安全的OMS hybrid混合網關功能，進而達成遠程監控/管理遠端裝置。針對於眾多裝置的繁瑣管控，使用者可利用排程設定進行管理，將可大幅減少冗長的裝置處理時間，增加其工作效益。

OMS管理系統亦能診斷每個顯示設備的歷史使用資訊，並確定哪些部份需要特別留意，溫度、風扇速度和開關狀態皆列為數據的一部分，IT管理員還可以為每個顯示裝置安排開機和關機的時間。此外，OMS亦能制定播放清單中的影片和圖片，在預定時間於所指定的顯示裝置播放，另搭配ProAV高階投影機，OMS亦開發自動對焦、色彩調整、色彩均勻性及自動拼接投影機影像校準功能，讓大型場域的投影機安裝更為快速好上手。

OMS是不斷進化的平台，不時優化界面和功能，為您的多裝置提供更便利的管控功能，即時監控與警報，除可節省能源外，亦可大幅減少時間成本。

OMS是一款適用於所有多顯示設備場域的管理工具，奧圖碼針對全球各重點市場都展開了在地化的服務及應對調整，期待使用者都能多一個選擇，以及真正感受到一款用心雕琢的軟體。

欲了解更多關於Optoma IFP及OMS的產品訊息，歡迎參訪奧圖碼官方網站。

Optoma 奧圖碼致力於大尺寸顯示方案的創新，提供投影機、智慧觸控顯示白板、一體式大型 LED 顯示牆、互動及協作軟體和圖像處理設備等智能顯示軟硬體平台。Optoma 在歐洲、北美、亞太和中國皆設有區域總部，透過專業的國際團隊在全球 150 多國落實在地服務，提供智能家居、娛樂、遊戲、企業、教育、博物館、展演，數位零售和模擬訓練等大型顯示解決方案。

SOURCE 奧圖碼股份有限公司