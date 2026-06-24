義傳與星眾以量產級晶片及開放平台生態系加速 Open RAN 創新

為加速 5G 與 AIoT商業化部署，義傳科技與星眾科技簽署合作備忘錄（MoU），將 MT2824 SoC 導入 Open RAN 無線電單元（O-RU），以打造白牌基地台解決方案。同時，義傳科技的 O-RU 設計已被納入國際 O-RAN 聯盟 WG7 參考設計，進一步彰顯其軟體定義無線電（SDR）開放式架構理念。

義傳科技執行長 Stewart Wu 表示：「Cobra SoC 的量產以及被 O-RAN WG7 參考設計採用，展現了我們在硬體就緒度以及對生態系承諾上的成果。隨著開源 MOSART 軟體平台的推出，開發者與合作夥伴將能更具彈性地部署並持續演進優化 Open RAN 無線電解決方案。」

在多廠商互通性驗證方面，義傳科技與星眾科技成功完成 2026春季O-RAN全球插拔大會（PlugFest）測試，推進Massive MIMO 整合與 Open RAN 生態系合作。此外，義傳科技也展示了透過其技術夥伴生態系共同打造的 AI-RAN 整合解決方案。

星眾科技執行長 Jerry Chien 表示：「將義傳科技 Cobra 晶片導入我們的 O-RU 平台，使我們能夠提供高度優化且可擴展的白牌基礎設施解決方案。此次插拔大會的成功也證明了此架構已具備商業化導入能力與優異的互通性。」

進一步擴展開放生態系策略，義傳科技正式發表 MOSART（Metanoia Open Source Advanced Radio Technology），這是一套基於 Linux 的開放式 SDR 軟體框架，旨在簡化 O-RAN 系統的開發與部署流程。

結合 MT2824 晶片平台、MOSART 軟體架構，以及星眾科技的 Open RAN 解決方案，雙方共同提供完整的參考架構，降低開發門檻，加速開放、彈性且具 AI 能力的無線基礎設施普及。

關於義傳科技（Metanoia Communications）

義傳科技專注於軟體定義無線電（SDR）與整合式 5G 晶片開發，提供符合 3GPP 與 O-RAN 標準的晶片與軟體平台，加速客戶產品開發與上市時程。

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關於星眾科技（SERA Network）

星眾科技為台灣網通設備與通訊解決方案供應商，產品組合涵蓋從 SMB 到 AI/ 資料中心，以及企業/ 雲端園區應用的乙太網交換器、Open RAN O-RU 無線通訊設備，以及工業物聯網系統模組（SoM）解決方案。

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SOURCE Metanoia Communications