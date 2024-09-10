長橋科技獲瑞士寶盛私人銀行認證爲 PMS 供應商 ，爲 EAMs、SFOs、UHNWIs 提供數字化財富管理系統服務

新加坡2024年9月10日 /美通社/ -- 行業領先的金融科技公司長橋科技（Longbridge Whale）宣佈成爲瑞士寶盛財富管理系統——Portfolio Management System（以下簡稱 PMS) 的認證供應商，基於 FIX Connectivity 實現交易系統直聯，籍此爲財富管理機構，特別是獨立產資管理機構（EAMs）、單一家族辦公室（SFOs），以及超高淨值人士 (UHNWIs) 提供卓越的一站式數字化平台。

瑞士寶盛作爲瑞士首屈一指的財富管理集團，創始於 1890 年，致力於以高端服務及專業知識爲世界各地的私人客戶提供個性化的財富管理建議以及全方位的財富規劃。於金融中介機構而言，瑞士寶盛是其值得信賴的合作夥伴。近 35 年來，瑞士寶盛面向全球金融機構，特別是外部資產管理機構、外部金融顧問等，提供綜合性的解決方案，助力其靈活、高效拓展業務，爲客戶帶來最佳服務體驗。

長橋科技致力於以科技賦能財富管理，其推出的模塊化的一站式財富管理平台，整合了前、後台業務流程場景，可實現從客戶關係管理（CRM)、資產聚合、產品及投資顧問、訂單管理、衍生品定價及交易執行，投資組合管理到客戶報告全流程的線上化、自動化，以最大程度簡化操作流程，助力財富管理機構高質量地實現降本增效。 同時，該平台支持手機 APP 部署，終端客戶可實時掌握資產狀況及高質量的投資洞察，以提升其在財富管理中的參與度。

長橋科技成爲瑞士寶盛認證 PMS 供應商後，可助力客戶「一鍵接入」瑞士寶盛的交易系統，獲得在線實時交易能力，以數字化的方式與全球市場實現無縫銜接；同時，獲取更豐富的投資組合選擇，通過自動化操作極大程度上爲客戶提升處理批量訂單的效率。對於亟待降本增效以實現高質量展業的 EAMs 和 SFOs 而言，長橋科技的一站式財富管理平台能全面滿足其數字化運營需求。

瑞士寶盛私人銀行東南亞區外部資產管理主管 Noah Kan 表示：「我們持續努力，力求與合作夥伴實現技術上的同頻發展。通過瑞士寶盛的 FIX Connectivity 服務，我們將爲合作夥伴實現高效交易，爲雙方帶來持續性的双赢發展。」

長橋科技財富管理業務負責人仲華表示：「自成立之初，長橋科技就致力於以創新科技賦能金融機構，財富管理是我們重點關注的領域之一。瑞士寶盛集團久負盛名，此次基於 FIX Connectivity 的合作更加坚定了我们不断通过技術創新为獨立資產管理機構、家族辦公室、財富顧問、超高淨值人士提供領先科技服務的決心。我們期望，長橋科技的解決方案能爲財富管理行業的數字化轉型帶來新的機遇。」

關於長橋科技：

Longbridge Whale（長橋科技）是一家領先的金融科技公司，爲各類型證券經紀公司、外部資產管理公司、家族辦公室、私人銀行及超高淨值人士提供領先的數字化解決方案，致力於通過領先的自研金融科技，推動證券交易及財富管理的數字化發展。長橋科技（香港）有限公司是香港交易所經紀自設系統供應商（BSS Vendor），目前服務香港特別行政區、澳門特別行政區、新加坡、泰國等地近 100 家客戶。

官網：https://longbridgewhale.com

關於瑞士寶盛

瑞士寶盛是瑞士首屈一指的財富管理集團，並且是享譽全球的卓越品牌，致力爲全球高端私人客戶提供諮詢和財富管理服務。我們所做的一切都是基於「創造超越財富的價值」的宗旨所給予我們的無限啟發。截至 2024 年 6 月底，瑞士寶盛旗下管理資產達 4,740 億瑞士法郎。瑞士寶盛集團有限公司以瑞士寶盛銀行有限公司作爲主要運營公司，該公司始創於 1890 年，是享負盛名的瑞士私人銀行。瑞士寶盛集團股票（股票代碼：BAER）在瑞士交易所（SIX Swiss Exchange）上市，是瑞士領先指數（Swiss Leader Index, SLI）的成分股之一。該指數追蹤瑞士交易所 30 只市值最大及流通量最高的股票。

瑞士寶盛目前在全球約逾 25 個國家共 60 個地點爲客戶服務。集團總部位於蘇黎世，並在曼谷、迪拜、都柏林、法蘭克福、日內瓦、香港、倫敦、盧森堡、馬德里、墨西哥城、米蘭、摩納哥、孟買、智利聖地牙哥、聖保羅、上海、新加坡、特拉維夫和東京等重要城市設有辦事處。我們採取以客戶爲中心的業務方針，以獨特的開放式產品平台爲基礎，提供客觀的建議，憑藉穩健的財務基礎及極具創業者精神的管理文化，成爲財富管理業界的國際典範。

官網：www.juliusbaer.com

SOURCE 長橋科技