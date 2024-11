納斯達克公司 Prenetics 與 David Beckham 正式推出 IM8 健康品牌

IM8產品亮點

Daily Ultimate Essentials 為一款專為簡化日常補充需求設計的高效粉末產品,能取代多達 16 種日常補充劑。產品配方內含 92 種營養豐富成分,包括輔酶 Q10(促進心臟健康)及MSM(改善關節與肌肉健康)。此外,產品融入創新益生元、益生菌與後生元混合物,全面促進腸道健康與營養吸收。配方還包含主要維生素、礦物質、抗氧化劑、超級食品、綠色蔬菜及適應原,以一杯美味的巴西莓與混合莓果飲提供全天所需的營養支持。

臨床數據驗證,第三方機構測試

根據舊金山研究所進行的一項為期 12 週的隨機臨床試驗,IM8 Daily Ultimate Essentials 僅在短短 30 天內即展現出顯著效果:

93% 的參與者日常精力明顯改善

73% 的參與者在運動中展現出更高的耐力與表現

60% 的參與者腹脹減少,消化功能明顯提升

60% 的參與者頭髮、皮膚與指甲健康狀況明顯改善

儘管研究尚在進行中,但這些初步結果已經充分展現出 IM8 所含 92 種營養成分的強大功效。欲了解更多詳情,可訪問National Library of Medicine的clinicaltrials.gov 網站( 連結 ),查詢相關試驗信息與最新進展*。

IM8 Daily Ultimate Longevity 是一款專為細胞修復與健康老化設計的每日膠囊,通過提升 NAD+ 水平,幫助細胞重獲活力。其核心技術採用了專利申請中的 Cell Rejuvenation Technology 8 (CRT8 )® ,為健康管理提供突破性支持。這兩款產品均採用純素配方,非轉基因,且不含人工添加劑,如香料、色素或甜味劑,非常適合全球注重健康的消費者。

IM8 的設計理念聚焦於全面健康管理,將「當下」與「未來」完美結合:

Daily Ultimate Essentials 專注於日常需求,為身體提供每日巔峰表現所需的 全面營養支持。

專注於日常需求,為身體提供每日巔峰表現所需的 全面營養支持。 Daily Ultimate Longevity 著眼於長遠健康,幫助健康老化與細胞更新,助力實現長期健康目標。

這種雙效結合讓 IM8 成為追求全方位健康生活的理想選擇。

Prenetics 首席執行官兼聯合創始人楊聖武表示:「我們非常興奮向全球推出 IM8—一個象徵健康和保健巔峰的全新品牌。我們的努力始終圍繞著卓越品質,Prenetics 的基礎結合臨床科學與第三方測試,為 IM8 奠定了堅實的信任基石。」他進一步補充:「與 David 一同推出 IM8 是一次非凡的合作旅程。在 David 和我們世界級科學顧問團隊的支持下,我們打造了真正獨特的產品,將科學、營養與便利融入每個人的日常生活。IM8 不僅是補充劑,而是一個全新的日常最佳營養標準。我們致力於用可靠且真正有效的產品,幫助人們改善健康。」

IM8 的核心競爭力

IM8 的獨特性源於其無與倫比的創新,結合高品質、臨床劑量的成分,以及由世界頂級科學顧問團隊提供的專業支持。這支團隊匯聚了來自學術、醫學和太空科學領域的專家,確保產品在功效與創新性方面始終處於市場前沿。

科學專家背書

Dr. Dawn Mussallem(妙佑醫療國際腫瘤專家)

Dr. James Green(前 NASA 首席科學家)

Prof. Suzanne Devkota(西達賽奈醫學中心微生物研究主任)

Dr. David Katz(耶魯大學預防醫學中心創始主任)

Prof. Stephen Anton(佛羅里達大學老化與生理學教授)

Dr. James Dinicolantonio(心血管研究科學家)

Prof. Ock K. Chun(康涅狄格大學營養科學教授)

IM8 定價與優惠詳情:

首發限時優惠:購買即贈迎新禮包,包含招牌紅杯(價值 $28 )及旅行裝 5 包(價值 $18 )!

Daily Ultimate Essentials :自動訂貨價 $79(單次購買 $99 ) — 集合 92 種營養成分,一杯即可取代 16 種補充劑,既營養又美味,輕鬆飲用,助力每日巔峰表現

:自動訂貨價 $79(單次購買 ) — 集合 92 種營養成分,一杯即可取代 16 種補充劑,既營養又美味,輕鬆飲用,助力每日巔峰表現 Daily Ultimate Longevity :自動訂貨價 $75(單次購買 $95)— 每日一粒膠囊,專為提升NAD+水平設計,支持細胞更新與健康老化,打造長期活力

:自動訂貨價 $75(單次購買 $95)— 每日一粒膠囊,專為提升NAD+水平設計,支持細胞更新與健康老化,打造長期活力 The Beckham Stack:自動訂貨價 $129(單次購買 $154 ) — 結合 Essentials 與 Longevity,提供「今日與未來」的全面健康解決方案

目前配送覆蓋 31 個國家及地區,美國、英國、加拿大、新加坡與香港提供免費配送服務。

立即訪問 IM8health.com ,開啟健康生活的新篇章!

高解析圖片及媒體資源可於以下連結下載:

https://IM8health.com/press

關於Prenetics Global Limited (納斯達克:PRE)

Prenetics是一家領先的健康科學公司,致力於推動消費者和臨床健康的創新。我們的消費者業務由兩大品牌主導:IM8和Europa。IM8是我們推出的全新健康品牌;而Europa則是美國頂級的運動營養品分銷商。臨床業務由Insighta領導,專注於多種癌症早期檢測技術,交易價值達2億美元。此外,我們的行動基因(ACTGenomics)已獲得美國食品藥物管理局(FDA)的批准,提供實體瘤的綜合基因組分析測試;而CircleDNA則利用次世代測序技術,提供全面的DNA測試服務。Prenetics各部門的協同合作,不僅擴展了我們在全球健康領域的影響力,更體現了我們「以科學提升生活」的承諾。欲了解更多有關Prenetics的資訊,請訪問 prenetics.com。

關於DAVID BECKHAM

David Beckham 是首位在四個國家奪得聯賽冠軍的英格蘭足球員,分別是英格蘭、西班牙、美國和法國。他的職業生涯長達 20 年,效力於世界上一些最成功的俱樂部,包括曼聯、皇家馬德里、AC 米蘭、洛杉磯銀河、巴黎聖日耳曼,以及英格蘭國家隊,並擔任隊長長達六年。

自 2013 年退役以來,David 與全球領先的品牌合作,包括 Adidas、Tudor、Hugo Boss、Stella Artois 和 Sands。2018 年,他成立並共同擁有美國職業足球大聯盟俱樂部 Inter Miami CF,實現了他畢生擁有足球俱樂部的夢想,並開啟了一個激動人心的新篇章。

2019 年,David創立了內容工作室 Studio 99,該工作室專注於製作高品質紀錄片、影集和節目格式,服務於 Netflix、Disney+ 和 Amazon Prime Video 等全球平台和網絡。Studio 99 的近期作品包括獲得艾美獎的紀錄片系列《BECKHAM》(Netflix)及兩部扣人心弦的紀錄片:《99》(講述曼聯非凡的三冠王賽季)和《Ronnie O'Sullivan: The Edge of Everything》(均為 Amazon Prime Video 製作)。此外,Studio 99 還為 Nespresso、EA Sports、Tudor 和 Maserati 等全球知名品牌製作商業內容。

2022 年 2 月,全球最大的體育與娛樂授權公司 Authentic Brands Group (ABG) 宣布與 David Beckham 建立戰略合作關係,共同擁有和管理 David 的全球品牌。作為合作的一部分,David Beckham 成為 ABG 的股東,並加入 ABG 不斷壯大的娛樂組合,該組合包括 Muhammad Ali、Shaquille O'Neal 和 Sports Illustrated 等世界知名運動員和標誌性體育品牌。

David 一生致力於支持旨在帶來積極改變的慈善事業和項目。2024 年,他被任命為 The King's Foundation 的大使,該基金會通過自然與傳統的力量,建設繁榮可持續的社區,並通過教育項目保護傳統技藝和知識以傳承給後代。他與 UNICEF 合作近 20 年,擔任親善大使,致力於推動和保護全球最弱勢兒童的權利。2015 年,他與 UNICEF 聯手推出 7 Fund,這是一項獨特的夥伴關係,旨在為弱勢兒童提供實現潛能的機會。他還積極參與 Malaria No More 的宣傳活動,利用其影響力向全球領導人傳遞對抗瘧疾的緊迫信息。此外,作為 英國時尚協會 (BFC) 的形象大使總裁,他幫助推廣和培育英國時尚與創意產業。

*本產品聲明尚未獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的評估。本產品不作為診斷、治療、治癒或預防疾病之用途。

