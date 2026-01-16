安智環球「明爍 Pro」：讓財富在變局中更穩健

20 年期定期定額設計，建立穩定理財節奏

「明爍 Pro 計劃」為一項 20 年期的定期定額供款信託計劃。透過定期供款機制，協助客戶在不同市場環境下有序累積資產，建立穩定且具延續性的理財節奏，並進一步完善中長期財務規劃安排。本計劃可供個人或兩人聯名申請，主要用以配合中長期財務規劃需求。

多元基礎資產配置設計，支援不同理財取向

在資產配置安排上，「明爍 Pro 計劃」提供兩種基礎資產方案，讓客戶可於計劃成立時，依自身財務需求與整體佈局考量作出選擇。

其中一項方案以追蹤美國主要股市表現的組合（即「標普500指數」）為核心，透過涵蓋多元產業的市場指標，反映成熟資本市場的整體發展動態；另一項方案則由客戶選擇第三方專業機構管理的資產組合，依既定投資策略與市場情況進行配置與調整。

兩種方案皆以定期投入的方式進行資產配置，協助客戶在不同市場環境下，循序累積資產價值。

國際信託架構支援，強化資產保障與傳承安排

「明爍 Pro 計劃」由安智庫克擔任受託人。安智庫克為依《信託公司條例 2014》於庫克群島合法註冊之持牌信託公司，並受當地金融監督管理委員會（FSC）監管。庫克群島以其成熟的普通法制度及《國際信託法 1984》聞名，長期被視為具備完善信託法律基礎的國際司法管轄區之一。

透過信託架構，客戶可透過意願書指定受益人，大幅簡化資產交付程序。資產則由新加坡星展銀行（DBS Bank）獨立託管，確保與安智庫克資產完全分離，提升安全性。

彈性機制設計，配合人生不同階段需要

考量客戶在長期供款期間可能出現的財務變動，「明爍 Pro 計劃」設有多項彈性選擇，包括供款假期、供款金額調整及部分提款機制。於整個供款年期內，客戶最多可使用共計 24 個月的供款假期，亦可於首初供款期後調整每月金額或申請部分提款，確保規劃能隨生活需求彈性調整。

制度導向的財務工具

安智庫克表示，「明爍 Pro 計劃」著重於制度設計與中長期理財思維，透過清晰的供款結構、信託法律架構及獨立託管，協助客戶在多變的市場環境中，建立更具方向感與穩定性的財務藍圖。

