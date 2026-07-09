數位無限與馬來西亞 SAINS 簽署 MOU 共推主權 AI 基礎設施

依據合作備忘錄，雙方將共同推動 GPU 私有雲、AI 算力平台、技術顧問及 Token 經濟等合作。INFINITIX 將提供 AI-Stack 異構算力管理平台與 ixCSP AI Cloud 營運平台，協助政府及企業快速建置 GPU 私有雲與 AI 算力服務。透過兩大平台整合，可將 AI 算力持續轉化為 AI 服務與 Token 價值，提升 GPU 使用效率，加速生成式 AI、Agentic AI 與大型語言模型（LLM）等應用落地。

SAINS 深耕政府數位治理

成立於 1991 年的 SAINS 為砂拉越州政府主要 ICT 技術夥伴，擁有超過 1,100 名專業人員，已建置逾 300 套政府資訊系統，並推動智慧城市、Digital Twin、Agentic AI、Sovereign AI Infrastructure 等計畫，近年亦積極發展 GPU-as-a-Service（GaaS）與 LLM-as-a-Service（LLMaaS），加速政府與企業 AI 應用。

共建東南亞主權 AI 生態

數位無限執行長暨共同創辦人陳文裕表示：「全球 AI 競爭已從模型走向算力，真正的關鍵不是擁有多少 GPU，而是如何有效管理、調度並創造持續價值。INFINITIX 希望將 AI 基礎設施進一步發展為 Token Factory，讓算力成為可服務、可計價、可商業化的新型數位資產，驅動 AI Cloud 經濟。結合 SAINS 在政府數位治理與資料中心的豐富經驗，雙方將共同打造兼具高效、安全與資料主權的 AI 算力平台，推動東南亞 AI 生態發展。」

近年來，INFINITIX 持續拓展日本、韓國及東南亞市場，攜手生態夥伴推動 AI 算力平台、Token Factory 與 AI Cloud 經濟。此次合作不僅展現雙方推動主權 AI 的共同願景，也將整合技術與市場資源，加速政府與企業 AI 數位轉型，共同打造東南亞新世代 AI 雲端經濟生態。

關於【數位無限INFINITIX】 Beyond AI, to infinity

數位無限（INFINITIX）為台灣 AI 基礎設施軟體公司，專注於 GPU 調度、異構算力管理平台。旗下 AI-Stack 與 ixCSP 協助企業及雲端服務商最佳化 AI 基礎設施、提升 GPU 使用效率，並加速 AI 算力服務化與商業化。身為 NVIDIA Solution Advisor 全球合作夥伴及 AMD GPU Ecosystem Construction Partner Award 得主，INFINITIX 持續拓展日本、韓國及東南亞市場。了解更多：www.infinitix.ai

SOURCE 數位無限