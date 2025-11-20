清晰眼科率先引入強生 SILK™ 激光矯視技術 全新視力矯正方案正式登陸香港

SILK™ 引領視力矯正領域的突破性進展，融合超高速、低能量的激光脈衝與微創技術，以亞微米級精度重塑角膜。憑藉專利雙凸透鏡形狀設計及低能量高密度激光輸出切割技術，SILK™ 能密集地製造微小光斑形成絲般順滑的切面，顯著減輕術後不適並縮短康復時間。[1]

此創新療程可矯正高達1200度近視及600度散光，術後翌日即可恢復清晰視力。[1],[2] SILK™ 保留角膜神經、減少組織損傷，並加速術後視力恢復。[1],[2]

SILK™ 重新定義屈光矯正手術標準，並現於清晰眼科獨家提供，為香港近視患者帶來溫和、精準、以患者為本的治療選擇。

香港近視率高企，屈光矯正需求持續上升

全球逾20億人受屈光不正困擾，例如近視及散光，這類視力問題源於眼球形狀異常，導致影像模糊或失真。[3],[4]近視（又稱近視眼）是一種看近物清楚、遠物模糊的狀況。

香港近視問題已達流行病級別。最新預測顯示，未來 30 年內，超過八成成年人口將受近視影響，遠高於全球平均的五成。[5],[6]

臨床驗證，全球主要監管機構認可

ELITA™ 飛秒激光系統於2023年推出，已獲歐盟CE認證，並於亞太、歐洲及中東部分市場投入臨床應用。臨床結果顯示，患者術後視力恢復迅速，高達九成患者於術後翌日達到20/20或更佳視力。[2] SILK™ 採用專利雙凸透鏡設計，有效減少角膜神經損傷，癒合速度較傳統角膜透鏡手術更快。[2] 術後三個月，所有患者均表示滿意。[2]

清晰眼科眼科專科醫生何俊浩表示：「SILK™ 採用專利雙凸透鏡設計，為激光矯視帶來重大突破。我們期望透過這項創新技術，提升患者整體體驗，加速術後視力復原並改善視力矯正效果。」

參考資料

