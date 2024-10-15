喜利得 Spec2Site 方案徹底改變了結構連接從設計到安裝的整個過程

落後的生産力和不斷擴大的監督

建造業面臨著影響生産力和運營效率的重大挑戰。根據麥肯錫公司題為 「建築業的下一個常態」的報告，建築業占全球 GDP 的 13%，但在過去二十年裏，該行業的生産力一直在苦苦掙紮，年增長率僅為 1%。這主要是由于經常出現超時和成本超支。

造成這種情況的原因是，對施工現場安全和可持續發展的要求越來越高，同時該行業減少碳排放的壓力也越來越大。此外，隨著一些國家開始實施標準化建築規範或對個別預製産品進行監管，監督程序的範圍也在不斷擴大。

憑藉其豐富的行業專業知識和技術，喜利得正在通過為生産力、安全性和可持續發展制定新的行業標準 -- Spec2Site ，來應對這些挑戰 。

Spec2Site： 改進從設計到安裝的結構連接關鍵要素

喜利得的 Spec2Site 是一套綜合的解決方案，它將更高性能的錨固解決方案、更省心的安裝、最先進的設計軟件與降低營運成本的最新方法結合在一起，使客戶能夠在施工現場獲得合乎設計和規範的産品。

更高性能的錨固解決方案： 為了支持您確保結構連接在火災、地震事件和疲勞載荷等挑戰性情況下性能良好，喜利得用於結構連接的創新錨固解決方案已通過各種不可預測條件的認證。

為了支持您確保結構連接在火災、地震事件和疲勞載荷等挑戰性情況下性能良好，喜利得用於結構連接的創新錨固解決方案已通過各種不可預測條件的認證。 利用 PROFIS 工程套件實現價值工程： 作為喜利得易於使用的設計軟件， PROFIS 使設計工程師能夠快速完成符合最新規範的設計， 優化材料使用並降低成本。

作為喜利得易於使用的設計軟件， 優化材料使用並降低成本。 在施工現場放心安裝： 關鍵工序如鑽孔清理、砂漿劑量的準確性以及扭矩的正確性，均直接影響結構連接是否正確安裝。喜利得的安裝技術與現場施工服務相結合，使螺絲安裝更快、更簡單、更安全。

喜利得北亞區工程部主管賴彥兆表示：「喜利得 Spec2Site 代表著建造業向前邁出的重要一步。」現在有了 Spec2Site，我們將為客戶提供完整的解決方案，幫助他們更好、更快、更安全地進行建設。

Spec2Site 反映了喜利得致力於成為結構連接領域中生産力、安全性和可持續性的最佳合作夥伴的承諾。憑借對工程師和承建商在辦公室和施工現場所面臨挑戰的深刻理解，喜利得的新解決方案旨在改進結構連接設計和流程中的每一個關鍵元素。

有關 Spec2Site 的更多信息，請按此 https://hilti.to/p0273p

關於喜利得

喜利得集團為全球建築和能源行業提供技術領先的産品、系統、軟件和服務。公司在 120 多個國家擁有約 34,000 名員工，代表著與客戶緊密的關系、質量和創新。2023 年，喜利得的年銷售額超過 65 億瑞士法郎。自 1941 年成立以來，喜利得集團總部一直位於列支敦士登沙恩 。公司由 Martin Hilti Family Trust私人擁有，這確保了公司的長期持續發展。喜利得集團的宗旨是讓建築業更美好，其基礎是一支充滿激情和包容性的全球團隊，以及以關愛和績效為導向的企業文化。

SOURCE 喜利得