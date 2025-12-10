李氏大藥廠收購 Staccato® One Breath Technology® 平台技術及相關資產，推動產品管線擴展並深化與 UCB 的全球合作

此次收購 Staccato® OBT® 平台技術是公司戰略擴張的重要一步，賦予公司對該技術平台的完全所有權。該平台的成熟性與可靠性已成功通過獲批產品 Adasuve® 以及多個基於 Staccato® 技術平台的後期臨床開發項目驗證。此舉不僅增強公司藥物遞送能力，還為未來吸入治療創新奠定基礎。

與李氏大藥廠現有產品管線協同互補

該收購為公司現有管線帶來顯著協同效應。公司一直推進基於 Staccato® 技術平台的癌症相關突破性疼痛治療藥物臨床開發，並已在大中華區開始商業化 Adasuve®，用於治療成人精神分裂症或雙相 I 型障礙的急性激越症狀。收購完成後，公司將無需再向 Alexza 支付任何後續許可費，從而立即實現成本節約並優化整體交易經濟效益。

此外，兩項針對帕金森病和周期性嘔吐綜合症（CVS）的中樞神經系統管線資產（均處於 II 期臨床階段）將納入公司產品組合，釋放新的商業機會。

獲取 Staccato® 阿普唑仑的全球許可及生產製造權，深化與 UCB 的全球合作

除上述收益外，公司還收購 Alexza 在現有全球許可及製造供應協議下的權利和義務，該協議的合作方 UCB 為在癲癇治療領域具有強大影響力的生物製藥公司。根據協議，UCB 持有並將繼續保有 Staccato® 阿普唑仑的全球開發和商業化權利，該產品目前處於 III 期臨床試驗階段（ClinicalTrial.gov ID: NCT05077904），進一步驗證了 Staccato® OBT® 技術平台的臨床成熟度和商業潛力。UCB 於 2020 年 6 月收購 Engaged Therapeutics, Inc. 以獲得 Staccato® 阿普唑仑，並與 Alexza 簽署更新的全球許可及相關商業供應協議。[1]

在達到特定開發、監管及銷售里程碑的條件下，李氏大藥廠及 NPI 將獲得總計高達 6,050 萬美元的里程碑付款，以及基於全球銷售淨額收取的分級專利權費及全球供應 Staccato® 阿普唑仑所產生的製造收益。

管理層評論

「收購 Staccato® OBT® 平台是李氏大藥廠的變革性舉措，代表我們在中樞神經系統及神經退行性疾病領域開發吸入創新療法的承諾，並拓展全球布局。」李氏大藥廠創始人兼董事李小羿博士表示：「該交易不僅增強我們的產品管線和吸入治療研發能力，還通過與 UCB 的戰略合作創造新的收入來源。」

「我們很高興與 UCB 合作，共同致力於解決癲癇發作治療領域中的關鍵未被滿足需求。該交易不僅能帶來近期財務收益，還使我們在高價值治療領域實現持續增長，標誌公司全球擴張戰略的重要里程碑。」李氏大藥廠董事總經理李燁妮女士表示。

「在新領導團隊的帶領下，我們將繼續與 UCB 緊密合作，確保為患者提供創新可靠的療法。我們期待將更多基於 Staccato® 技術平台的藥物帶給全球患者，強化我們通過創新科學改善生活的共同承諾。」NPI 製造與營運高級副總裁 Wolfgang Schmidt 博士表示。

關於李氏大藥廠控股有限公司

公司是一家以研發為驅動、以市場為導向的生物製藥企業，在中國製藥行業擁有超過 30 年的運營經驗。公司在中國大陸建立了完善的藥物開發、臨床開發、註冊、製造、銷售和市場推廣等基礎設施能力。公司已與全球逾 30 家國際企業建立廣泛合作關係，目前在中國大陸、香港、澳門和台灣銷售超過 25 種自主研發、仿製及引進的藥品。公司專注於心血管健康、女性健康、兒科、罕見病、腫瘤、皮膚科及產科等多個關鍵治療領域。

更多資訊請訪問：www.leespharm.com

關於 Staccato® One Breath Technology®

Staccato® One Breath Technology® 是一種獨特且高度差異化的藥物遞送技術，可在非侵入性條件下實現與靜脈注射快速起效的藥物遞送效果，從而迅速發揮治療作用。該技術最適用於需要快速緩解的急性疾病治療。其結合不同分子以創新方式針對未被滿足的醫療需求的能力，已在大量臨床研究中得到充分驗證，涵蓋不同化合物及多種適應症。該專有技術已通過大量專利在不同治療領域獲得保護。

更多資訊請訪問：https://staccatoobt.com

