香港海港城攜手泰國情侶檔藝術家 Sundae Kids 打造 「Threads of Love」暖心聖誕藝術企劃，傳遞節日溫暖

新聞提供者

海港城置業有限公司

11 12月, 2025, 21:08 CST

香港2025年12月11日 /美通社/ -- 今年聖誕，香港地標商場海港城攜手風靡全球的泰國人氣插畫組合 Sundae Kids，呈獻以「Threads of Love」為主題的暖心聖誕藝術企劃。活動於 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日舉行，邀請世界各地的訪客沉浸於甜蜜溫馨的世界。

Sundae Kids 由泰國情侶檔藝術家 Poysian 與 Kavin 於 2014 年共同創立，以其獨特的 4 至 6 格漫畫形式，刻劃戀人之間的細膩情感與生活片刻。作品主題圍繞愛情、人際關係與日常生活，透過溫暖筆觸與極富共鳴的故事，在全球累積超過 200 萬粉絲，成為當代最具影響力的插畫組合之一。

泰國人氣插畫組合Sundae Kids亮相海港城 “Threads of Love” 裝置，帶來其經典角色及「This is for You」巨型粉紅禮物屋藝術裝置。
泰國人氣插畫組合Sundae Kids亮相海港城 “Threads of Love” 裝置，帶來其經典角色及「This is for You」巨型粉紅禮物屋藝術裝置。
海港城 「Threads of Love」 暖心聖誕藝術企劃，展現 Sundae Kids 打造的 「This is for You」 粉紅巨型禮物屋及 「雲」暖聖誕樹。
海港城 「Threads of Love」 暖心聖誕藝術企劃，展現 Sundae Kids 打造的 「This is for You」 粉紅巨型禮物屋及 「雲」暖聖誕樹。
海港城的「愛的聖誕藝廊」展出 Sundae Kids 原創插畫，刻劃戀人之間的細膩情感與生活片刻。
海港城的「愛的聖誕藝廊」展出 Sundae Kids 原創插畫，刻劃戀人之間的細膩情感與生活片刻。
泰國人氣插畫組合Sundae Kids亮相海港城 “Threads of Love” 裝置，帶來其經典角色及「This is for You」巨型粉紅禮物屋藝術裝置。 海港城 「Threads of Love」 暖心聖誕藝術企劃，展現 Sundae Kids 打造的 「This is for You」 粉紅巨型禮物屋及 「雲」暖聖誕樹。 海港城的「愛的聖誕藝廊」展出 Sundae Kids 原創插畫，刻劃戀人之間的細膩情感與生活片刻。

活動精彩亮點包括「This is for You」巨型粉紅禮物屋藝術裝置、藝術家首度公開的4幅大型塑膠彩畫原作與全新12幅插畫作品，以及多款限定周邊的 Threads of Love 期間限定店，讓訪客將這份美好帶回家。

海港城更設有4米高「雲」暖聖誕樹，營造出冬日中最溫馨的打卡場景，同樣引人注目的是樹前的V型「傾心長椅」。此外，「Post Your Heart」傳心信箱活動邀請大家以手寫的溫度傳遞真摯祝福。長廊上的「愛的聖誕藝廊」，每幅作品皆蘊藏暖心故事，引領觀眾踏上一段段觸動心靈的情感旅程。

海港城秉承一向以愛傳情的聖誕精神，將捐出是次活動收益予香港血癌基金，將佳節的溫暖與祝福傳遞至有需要之人士。

#HarbourCity #SundaeKids #hcxmas #ThreadsofLove
客戶查詢：(852) 2118 8666   |   Website: www.harbourcity.com.hk

SOURCE 海港城置業有限公司

來自同一來源

海港城與香港迪士尼樂園度假區合作於維港海旁舉辦「Magical Christmas」聖誕活動

海港城與香港迪士尼樂園度假區合作於維港海旁舉辦「Magical Christmas」聖誕活動

今年聖誕，香港地標商場海港城 與 香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）帶來「Magical Christmas @...
香港最盛大的 My Melody、Kiki & Lala 50週年慶典登陸海港城

香港最盛大的 My Melody、Kiki & Lala 50週年慶典登陸海港城

香港地標商場及旅遊熱點 — 海港城於今年夏天聯同香港Sanrio舉辦「My Melody・Kiki & Lala —...
此來源更多新聞稿

探索

旅遊

旅遊

旅遊

旅遊

娛樂

娛樂

相關題材的新聞稿