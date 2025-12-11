香港海港城攜手泰國情侶檔藝術家 Sundae Kids 打造 「Threads of Love」暖心聖誕藝術企劃，傳遞節日溫暖

香港2025年12月11日 /美通社/ -- 今年聖誕，香港地標商場海港城攜手風靡全球的泰國人氣插畫組合 Sundae Kids，呈獻以「Threads of Love」為主題的暖心聖誕藝術企劃。活動於 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日舉行，邀請世界各地的訪客沉浸於甜蜜溫馨的世界。

Sundae Kids 由泰國情侶檔藝術家 Poysian 與 Kavin 於 2014 年共同創立，以其獨特的 4 至 6 格漫畫形式，刻劃戀人之間的細膩情感與生活片刻。作品主題圍繞愛情、人際關係與日常生活，透過溫暖筆觸與極富共鳴的故事，在全球累積超過 200 萬粉絲，成為當代最具影響力的插畫組合之一。