香港海港城攜手泰國情侶檔藝術家 Sundae Kids 打造 「Threads of Love」暖心聖誕藝術企劃，傳遞節日溫暖
11 12月, 2025, 21:08 CST
香港2025年12月11日 /美通社/ -- 今年聖誕，香港地標商場海港城攜手風靡全球的泰國人氣插畫組合 Sundae Kids，呈獻以「Threads of Love」為主題的暖心聖誕藝術企劃。活動於 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日舉行，邀請世界各地的訪客沉浸於甜蜜溫馨的世界。
Sundae Kids 由泰國情侶檔藝術家 Poysian 與 Kavin 於 2014 年共同創立，以其獨特的 4 至 6 格漫畫形式，刻劃戀人之間的細膩情感與生活片刻。作品主題圍繞愛情、人際關係與日常生活，透過溫暖筆觸與極富共鳴的故事，在全球累積超過 200 萬粉絲，成為當代最具影響力的插畫組合之一。
活動精彩亮點包括「This is for You」巨型粉紅禮物屋藝術裝置、藝術家首度公開的4幅大型塑膠彩畫原作與全新12幅插畫作品，以及多款限定周邊的 Threads of Love 期間限定店，讓訪客將這份美好帶回家。
海港城更設有4米高「雲」暖聖誕樹，營造出冬日中最溫馨的打卡場景，同樣引人注目的是樹前的V型「傾心長椅」。此外，「Post Your Heart」傳心信箱活動邀請大家以手寫的溫度傳遞真摯祝福。長廊上的「愛的聖誕藝廊」，每幅作品皆蘊藏暖心故事，引領觀眾踏上一段段觸動心靈的情感旅程。
海港城秉承一向以愛傳情的聖誕精神，將捐出是次活動收益予香港血癌基金，將佳節的溫暖與祝福傳遞至有需要之人士。
