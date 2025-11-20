海港城與香港迪士尼樂園度假區合作於維港海旁舉辦「Magical Christmas」聖誕活動

香港 2025年11月20日 /美通社/ -- 今年聖誕，香港地標商場海港城  香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）帶來「Magical Christmas @ 海港城」，將香港迪士尼20周年奇妙派對的聖誕氣氛延伸至維多利亞港海旁。作為香港大型購物及觀光熱點，海港城一直以精緻的聖誕佈置聞名，今年更打造香港最大規模的樂園外迪士尼主題聖誕佈置，邀請香港及全球迪士尼粉絲一起沉浸於奇妙與歡樂的節日體驗，成為香港聖誕不能錯過的打卡熱點。

由 2025年11月12日至2026年1月4日，五大夢幻打卡熱點將於維港海旁及商場內登場，包括米奇與好友、達菲與好友及「魔雪奇緣世界」主題佈置，讓各位迪士尼粉絲沉浸於濃厚聖誕氛圍。

米奇與米妮現身海港城「Magical Christmas @ 海港城」亮燈儀式，與現場數百名遊客一同在高達9米的奇妙聖誕樹前歡度節日 海港城「迪士尼好友巡遊派對」主題裝置洋溢節日氣氛，設計靈感源自香港迪士尼歷來最大型巡遊，米奇與好友換上巡遊限定服飾 走進海港城「魔雪奇緣世界」主題裝置，感受香港迪士尼全球首個及最大型《冰雪奇緣》園區的節日氛圍 「達菲與好友聖誕小屋」活動區以溫馨聖誕場景及冬日造型達菲與好友玩偶迎接粉絲，打造最療癒的節日打卡體驗。

其中最矚目的打卡點是位於海運大廈露天廣場的 9米高「奇妙聖誕樹」，以經典綠色聖誕樹為基調，配上金色米奇頭像裝飾及璀璨燈飾，與維港夜景交織出夢幻景致。深受大家喜愛的迪士尼朋友，包括聖誕米奇及聖誕高飛更會透過互動短片送上節日祝福，為遊客帶來驚喜。

現場更設有「迪士尼好友巡遊派對」主題裝置，以香港迪士尼歷來最大型巡遊表演中的米奇與好友花車為藍本設計。米奇與好友換上巡遊限定服飾，在長達10米的派對舞台上慶祝聖誕，舞台更巧妙融入香港標誌性的洋紫荊花元素，將本地文化巧妙融入迪士尼魔法。

精彩體驗延續至 「魔雪奇緣世界」主題裝置，靈感源自位於香港迪士尼的全球首個及最大型《冰雪奇緣》主題園區，安娜與艾莎正忙於準備節日慶典，雪寶則在佈置禮物，將艾倫戴爾的冬日氛圍帶到現場。而 達菲與好友聖誕小屋」活動區佈滿超有氣氛的聖誕裝飾及超巨型冬日造型達菲與好友玩偶迎接各位萌粉，讓大家打卡留念。「Magical Christmas @ 海港城」 將成為最具話題的聖誕必訪目的地。

活動詳情 : https://www.harbourcity.com.hk/tc/article/magical-christmas-harbour-city/

