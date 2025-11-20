海港城與香港迪士尼樂園度假區合作於維港海旁舉辦「Magical Christmas」聖誕活動

其中最矚目的打卡點是位於海運大廈露天廣場的 9米高「奇妙聖誕樹」，以經典綠色聖誕樹為基調，配上金色米奇頭像裝飾及璀璨燈飾，與維港夜景交織出夢幻景致。深受大家喜愛的迪士尼朋友，包括聖誕米奇及聖誕高飛更會透過互動短片送上節日祝福，為遊客帶來驚喜。

現場更設有「迪士尼好友巡遊派對」主題裝置，以香港迪士尼歷來最大型巡遊表演中的米奇與好友花車為藍本設計。米奇與好友換上巡遊限定服飾，在長達10米的派對舞台上慶祝聖誕，舞台更巧妙融入香港標誌性的洋紫荊花元素，將本地文化巧妙融入迪士尼魔法。

精彩體驗延續至 「魔雪奇緣世界」主題裝置，靈感源自位於香港迪士尼的全球首個及最大型《冰雪奇緣》主題園區，安娜與艾莎正忙於準備節日慶典，雪寶則在佈置禮物，將艾倫戴爾的冬日氛圍帶到現場。而 「達菲與好友聖誕小屋」活動區佈滿超有氣氛的聖誕裝飾及超巨型冬日造型達菲與好友玩偶迎接各位萌粉，讓大家打卡留念。「Magical Christmas @ 海港城」 將成為最具話題的聖誕必訪目的地。

SOURCE 海港城置業有限公司