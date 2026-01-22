特力博 (Teleport) 宣布以5億美元估值，完成5,000萬美元Pre-IPO融資，加速全球業務擴張

特力博獲得領先全球機構投資者的最新估值，充分肯定了Capital A 及亞洲航空（AirAsia）旗下各航空公司八年戰略培育。機構投資者對特力博模式的信心顯著增強，進一步印證其作為東南亞跨境電商綜合空運專家的商業可行性及可持續性。

輕資產航空網絡奠定市場領導地位

自成立以來，特力博持續優化基礎設施，並以輕資產模式擴展特力博航空網絡（Teleport Network）。按貨運量計算，現已位列東南亞排名第一[2]、亞洲第九[3]、全球第十三[4]。

特力博的獨特模式以輕資產航空網絡基礎設施為核心，使其能夠以邊際成本提供跨境電商服務。特力博網絡具備直接點對點連接，覆蓋亞太地區80個國家、290個主要城市及二線城市，並連接超過50間合作航空公司。再配合從首程收件到尾程派送的科技支持，持續推動電商運輸實現更快、更穩、更高效的交付。

特力博行政總裁Pete Chareonwongsak表示：「我們很高興迎來HPS加入公司下一階段的增長旅程，協助我們擴大獨特的跨境電商『輕資產』模式，進一步拓展至全球主要市場，特別聚焦於中國、亞洲其他地區與中東之間等高增長電商走廊。感謝HPS對特力博的信任與支持，投資我們邁向IPO的旅程。」

他續指：「我衷心感謝所有729位特力博員工（Teleporters） 在過去八年來超卓的付出。我們以獨特的方式，在許多行業常規之外建立了特力博，這過程並不容易，但團隊堅持不懈 —— 特別是與來自亞洲航空、ADE和GTR的Allstars並肩作戰，他們是特力博營運與成功的重要支柱，充分展現Capital A生態系統的力量。特力博的模式已在多方面證明其價值並持續領先。目前中國與東南亞航空貨運及跨境電商總潛在市場規模（TAM）高達280億美元[5]，而特力博僅佔1%，意味著巨大的增長空間。未來，在Capital A、亞洲航空、我們的股東、投資者和合作航空公司的持續信任和支持下，共同堅信『合作共贏』的理念，為全球客戶提供更快、更穩、更高效的物流服務。」

Capital A Berhad行政總裁Tony Fernandes表示：「本次投資清晰印證了我們的策略和創新方向。我樂見特力博已發展成為全球領先的航空物流服務商，並躋身亞洲頂尖行列。Capital A對特力博八年來的堅定支持，是促成這次重大融資的關鍵。這對亞洲航空而言極具價值，特力博作為其獨家合作夥伴，不僅有助於最大限度地提升客機腹艙運力與航線網絡利用率。本次最新估值為Capital A帶來逾100倍[6]的未實現回報，並為特力博未來的IPO奠定了良好基礎。這對我們的股東而言無疑是一場雙贏。我們將持續秉持這項策略，積極為Capital A旗下的其他公司尋找增長資本。」

特力博發行可贖回可轉換永續證券（RCPS）的完成，須待協議所載之條款及條件獲達成或遵守後方可作實。法國巴黎銀行（BNP Paribas）及美邦律師事務所（Milbank）分別擔任特力博的財務顧問及法律顧問，而瑞生律師事務所（Latham & Watkins）則擔任HPS Investment Partners的法律顧問。

關於特力博

特力博（Teleport）成立於2018年，是Capital A（Capital A Berhad）旗下的航空貨運子公司，專注於跨境電商領域的專業空運服務供應商。總部設於馬來西亞，並在中國內地、中國香港、印度、新加坡、泰國、印尼及菲律賓設有辦事處。

依託獨特輕資產模式打造東南亞規模最大且輕資產的航空貨運網絡，特力博以更快、更穩、更高效的服務引領東南亞物流為使命，為中國客戶提供可靠及極具成本效益的端到端航空貨運服務，推動實現中國與東南亞及更多亞洲國家的無縫銜接。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 特力博 官方網站，或登入 LinkedIn 、微信公眾號、視頻號或小紅書，搜尋「Teleport特力博」社交媒體，以關注企業最新動態。

關於Capital A

Capital A是一家具備數據與科技成長驅動力的投資控股公司，其投資組合涵蓋航空與旅遊業務的多元協同組合。核心業務包括全球領先的低成本航空公司亞洲航空（AirAsia）、Capital A航空服務集團、AirAsia MOVE（前身為airasia Superapp）及金融科技公司BigPay，同時亦涵蓋物流業務特力博（Teleport）及品牌開發公司Abc。

Capital A的願景是憑藉二十年營運所累積的堅實數據基礎，以極具競爭力的價格，提供高價值產品與服務，持續滿足東盟及其他地區尚未被充分覆蓋的市場需求 —— 這亦是我們作為亞洲頂尖品牌始終如一的承諾。

關於HPS Investment Partners

HPS是一家全球領先、以信貸為核心的另類投資機構，致力於為客戶提供創新資本解決方案，並創造具吸引力的風險調整後回報。我們管理涵蓋資本結構的多種策略，包括私募協商優先債務；以債務、優先股及股權形式提供的私募協商次級資本解決方案；流動信貸（包括銀團槓桿貸款、貸款抵押證券及高收益債券）；資產融資及房地產。我們平台的規模與深度，提供靈活性以標準或訂製方案投資於大小型企業。核心上，我們秉持共同的嚴謹思維與紀律，為客戶創造價值。截至2025年9月30日，客戶已委託我們管理約1,790億美元的資產。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.hpspartners.com 。

媒體查詢請聯絡：

特力博傳媒團隊： [email protected]

[1] 匯率說明：除另有指明外，本公告所載美元兌馬來西亞令吉匯率，均按1美元兌4.05令吉計算（此匯率為本公告刊發前之最新可行匯率）。 [2] 數據來源： https://www.worldacd.com/ [3] 數據來源： https://www.worldacd.com/ [4] 數據來源： Armstrong and Associates; Rotate [5] 基於特力博內部分析數據 [6] 估值基礎：按5億美元的投前估值，Capital A之股權投資總額為270萬美元。

SOURCE 特力博