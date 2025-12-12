為 Towngas 節省高達 40% IT 成本 eCloudvalley 如何協助實現零事故雲端現代化

「後勤維修」昇華至「全能管家」：主動式夥伴關係

談及合作，Joe 提到：「這兩年來最令我們自豪的，就是『沒有大事發生』。」比起 Towngas 後勤團隊， eCloudvalley 更像是「全能管家」，除了 24 小時監控，也定期擬定策略優化成本，度身訂造每一個解決方案以貼合 Towngas 需求。

eCloudvalley 負責全方位照料與預警，從雲端架構的安全性、備份機制，到成本效益的精算，讓 Towngas 的 IT 團隊無需擔心基礎設施穩定性，將精力投入業務創新與應用程式開發上。Towngas 企業資訊科技總經理 Alex Wong 表示：「eCloudvalley 像我們內部成員，任何細節上都積極主動——預測我們的需求、優化成本，並協助我們從 AWS 投資中獲得最佳的投資回報率。」

降低 30–40% IT 成本、實現 99.99% 可用性，市場反應由數月變數日

在 eCloudvalley 支援下於 AWS 進行現代化， Towngas IT 營運更高效、敏捷且具備韌性，且反映在商業拓展的速度與靈活性上。此次遷移將 IT 成本降低了 30% 至 40%，減少了例行管理時間並在業務關鍵系統上維持 99.99% 可用性，Towngas 能快速提供一致與可靠的服務。

另一方面， Towngas 導入微服務（Microservices）架構後，應用程式被拆解為獨立運作的小模塊，單一功能的優化不再影響整體。Joe 舉例，像 Towngas 的會員忠誠計劃或促銷活動，現在可以按週甚至按日調整，這種「快」提升了客戶體驗，讓企業擁有即時回應的競爭力。

展望未來：AI 與資訊安全合規成為重中之重

面對炙手可熱的 AI 議題， Towngas 也早已有所布局，透過開發 AI 服務，提升客戶支援並簡化營運流程。例如，利用 Amazon Bedrock 建構生成式 AI 工具，協助法律與供應鏈人員快速驗證客戶合約與條款，並正探索利用 Agentic AI 來協助員工處理複雜的多階段任務。 Joe 認為，只有當內部流程優化、員工熟悉如何與 AI「溝通」後，企業才具備足夠的能力將 AI 應用於更核心的商業決策與創新業務上。

展望未來 ，隨著香港將在 2026 年落實關鍵基礎設施的相關法規，以及 AI 應用的普及，資料安全與合規性將是雙方合作的重中之重。在 AI 時代，資料外洩的風險形式更加多元，因此 eCloudvalley 將協助 Towngas 建立更嚴密的資安防護網，包括端點安全、資料治理以及符合法規的備份機制。於那些仍在觀望上雲或導入 AI 的企業，Joe 的建議很簡單：從解決眼前的「痛點」開始，透過小規模的成功建立信心，逐步實現轉型。

