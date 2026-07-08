博帝科技推出全新 Viper Steel 5 Infinite DDR5 記憶體 搭載專利無限鏡光學燈效 支援高達 8000MT/s 運作時脈

傳統的無限鏡為了營造反射效果，通常需要設置較深的物理空間，這在寬度受限的標準記憶體插槽中難以實現。博帝科技研發團隊透過創新的實心光學結構解決此限制，在受限的插槽空間中，依然能投射出深邃的 3D 隧道光效，並呈現均勻無光斑的 RGB 燈效。該燈效可透過 Viper 專屬軟體與 SignalRGB 控制，並支援 ASUS、MSI、Gigabyte 及 ASRock 等主機板廠的燈光同步系統。

穩定超頻效能與硬體架構

全新記憶體套裝採用篩選的 IC 顆粒與高品質多層板電路設計，有效隔離高頻訊號干擾，確保系統在運行高負載工作時依然穩定。產品除了支援 JEDEC 標準的 5600MT/s 基礎速度 (工作電壓 1.1V) 外，更針對 Intel 與 AMD 平台完成超頻測試，時脈可達 6000、6400、7200 及 8000MT/s，測試電壓範圍為 1.35V 至 1.45V。

散熱管理與安全設計

為維持運作穩定，產品採用鋁合金散熱片搭配高效能導熱膠，能迅速排出內部廢熱。外觀頂部側邊特別設有幾何孔洞，此設計符合人因工程，可作為安裝時的施力定位點，引導力道均勻下壓，防止主機板插槽與 PCB 電路板受損。該系列全程於台灣工廠製造，並通過嚴格的自動光學檢測與燒機測試。

環境永續與供貨資訊

本產品符合環保規範，採用無鉛與無鹵素製程，且鋁材與光學組件皆可回收。包裝則使用具備 FSC 認證的永續紙材與環保大豆油墨印刷，以落實綠色永續承諾。

全新系列提供 RGB 與無 RGB (Non-RGB) 兩種版本選擇，雙支套裝提供 32GB (2x16GB)、48GB (2x24GB)、64GB (2x32GB) 以及 96GB (2x48GB) 等容量選擇，並提供全球終身有限保固。

欲了解更多產品資訊，請造訪 Viper Steel 5 Infinite 產品官方網頁。

SOURCE 博帝科技