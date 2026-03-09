博帝科技於 Embedded World 2026 展示 ACPI 工業級 PCIe Gen5 SSD 與 DDR5 RDIMM 解決方案

德國紐倫堡2026年3月9日 /美通社/ -- 全球高效能記憶體與儲存解決方案供應商博帝科技 Patriot Memory 將於 3 月 10 日參加於德國紐倫堡舉行的 Embedded World 2026。透過旗下專注於工業與嵌入式系統的品牌 ACPI，Patriot Memory 將展示一系列針對 AIoT、邊緣運算及 5G 基礎設施開發的次世代硬體，重點產品包括全新的 M2PDR-8LP PCIe Gen5 x4 SSD、大容量企業級 NVMe SSD 系列，以及支援寬溫技術的高速 DDR5 RDIMM 記憶體模組。

隨著工業應用逐步轉向涉及 AI 訓練與自動化系統的大數據工作負載，市場對於極限頻寬與散熱穩定性的需求已達到關鍵點。ACPI 的最新產品旨在透過結合尖端介面標準與工業級可靠性，協助客戶應對這些挑戰。