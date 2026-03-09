博帝科技於 Embedded World 2026 展示 ACPI 工業級 PCIe Gen5 SSD 與 DDR5 RDIMM 解決方案

德國紐倫堡2026年3月9日 /美通社/ -- 全球高效能記憶體與儲存解決方案供應商博帝科技 Patriot Memory 將於 3 月 10 日參加於德國紐倫堡舉行的 Embedded World 2026。透過旗下專注於工業與嵌入式系統的品牌 ACPI，Patriot Memory 將展示一系列針對 AIoT、邊緣運算及 5G 基礎設施開發的次世代硬體，重點產品包括全新的 M2PDR-8LP PCIe Gen5 x4 SSD、大容量企業級 NVMe SSD 系列，以及支援寬溫技術的高速 DDR5 RDIMM 記憶體模組。

隨著工業應用逐步轉向涉及 AI 訓練與自動化系統的大數據工作負載，市場對於極限頻寬與散熱穩定性的需求已達到關鍵點。ACPI 的最新產品旨在透過結合尖端介面標準與工業級可靠性，協助客戶應對這些挑戰。

博帝科技於 Embedded World 2026 推出多款 AI 運算相關記憶體模組及儲存方案

卓越儲存效能： PCIe Gen5 解決方案

ACPI M2PDR-8LP M.2 2280 SSD 採用 PCIe Gen5 x4 介面，連續讀寫速度分別高達 14,000 MB/s 與 13,000 MB/s。為確保在氣流受限的環境中維持穩定效能，該模組配置了石墨烯散熱片與先進的熱調頻 (Thermal Throttling) 演算法。針對企業級環境，EU2H2-BL 系列 (提供 U.2、E1.S 與 E3.S 等外型規格) 採用 eTLC NAND，容量最高達 15.36TB，並具備企業級斷電保護 (PLP) 技術與 NVMe 2.0 規範。

高可靠性記憶體：適用於邊緣運算伺服器的 DDR5 RDIMM 

ACPI 的 DDR5 RDIMM 模組專為滿足高效能工作站與邊緣運算伺服器的嚴苛穩定性需求而設計。主流速度可達 6,400 MT/s，頻寬較前代產品提升近兩倍。核心特性包括：

  • 支援廣溫技術： 可於 -40°C 至 +85°C 的環境下穩定運作。
  • 整合式電源管理 IC (PMIC)： 以 1.1V 低電壓優化電源傳輸並降低訊號雜訊。
  • 強化數據完整性： 具備 Side-band ECC 與暫存器 (RCD) 機制，支援大容量且零錯誤的運算需求。

將 AI 整合至嵌入式系統中，需要能夠維持極高運算容量且不犧牲數據完整性的硬體支援。藉由將 PCIe Gen5 的效能與 DDR5 的廣溫穩定性導入 ACPI 產品線，Patriot Memory 正為其工業合作夥伴提供未來十年邊緣運算創新所需的基礎技術。

欲瞭解更多關於 ACPI 工業級解決方案的資訊，請於 2026 年 3 月 10 日至 12 日期間，前往德國紐倫堡 Embedded World 2026 展位參觀，攤位編號 : Hall 1-614。

