新橋生物子公司 Visara 將 VIS-101 在大中華區及部分亞洲國家的獨家許可轉讓給雲頂新耀

新橋生物子公司 Visara 將 VIS-101 在大中華區及部分亞洲國家的獨家 許可 轉讓給雲頂新耀， 借助雲頂新耀強大的臨床與商業化專業能力，加速這一潛在同類最佳濕性年齡相關性黃斑變性(wet AMD) 、糖尿病性黃斑水腫（ DME ）及視網膜靜脈阻塞（ RVO ）療法的開發。

新橋生物同時宣佈，任命雲頂新耀總裁兼首席財務官何穎先生（ Ian Woo）為公司董事會成員，他將為董事會帶來在國際生物製藥領域財務、運營及管理方面的豐富專業經驗。

VIS-101 是一款靶向 VEGF-A/ANG2 的新型雙特異性生物分子，相較現行標準療法，有望為 wet AMD 、 DME 及 RVO 患者提供更有效且持久的治療效果。目前該項目正在中國完成一項 II 期研究，預計將於 2026 年具備開展 III 期試驗的條件。

美國馬里蘭州羅克維爾 2025年10月30日 /美通社/ -- 新橋生物（ NovaBridge Biosciences；納斯達克代碼：NBP，下稱「新橋生物」或「公司」）今日宣佈,旗下子公司 Visara, Inc.(下稱「Visara」)已轉讓其獨家許可協議給雲頂新耀(Everest Medicines；香港聯交所代碼：1952)，授予其在大中華區及部分其他亞洲國家開發、生產與商業化 VIS-101(一款靶向 VEGF-A 和 ANG-2 的新型雙特異性生物 分子 )的權益。此外,新橋生物已任命何穎先生(Ian Woo)為公司董事會(下稱「董事會」)成員。

新橋生物首席執行官傅希湧博士 表示： 「此次與雲頂新耀的合作，與新橋生物專注於攜手全球領先創新者、加速新型藥物（如 VIS-101）開發的戰略高度契合。此外，我相信何穎先生在戰略交易、運營與管理方面的豐富經驗，將助力我們加速全球範圍內變革性藥物的研發進程，為患者與投資者創造價值。」

Visara 聯合創始人兼執行董事長 Emmett T. Cunningham, Jr.博士 表示：「雲頂新耀在臨床與商業化領域的專業能力，有望幫助我們加速 VIS-101 的開發進程，讓這款藥物更快惠及亞洲各地的患者。憑借獨特的分子活性及帶來更持久治療獲益的潛力，我們相信 VIS-101 有望成為下一代同類最佳潛力的療法，為全球濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）、糖尿病性黃斑水腫（DME）及視網膜靜脈阻塞（RVO）患者帶來新選擇。」

雲頂新耀總裁兼首席財務官何穎先生 表示： 「與 Visara 的合作，為雲頂新耀的後期管線增添了一款極具差異化與商業潛力的資產，也為我們進入眼科市場奠定了基礎。該領域存在著大量未被滿足的醫療需求。我們將充分發揮在臨床開發與商業化方面的核心優勢，推動 VIS-101 在大中華區及亞洲其他地區的研發與應用。」

根據此前公告， Visara 通過與 AffaMed 的轉讓協議以及與 AskGene 的直接許可，獲得了 VIS-101 在全球範圍權利的獨家許可。Visara 已將其與 AskGene 的直接許可轉讓給雲頂新耀，授予其在大中華區、新加坡、韓國及部分東南亞國家開發、生產與商業化VIS-101的權利。雲頂新耀將承擔轉讓的許可協議下所有付款義務，並向 Visara 報銷其已支付的相關費用。

何穎先生個人履歷

何穎先生是一位經驗豐富的生物製藥金融專業人士，為新橋生物帶來豐富的戰略、資本市場、運營及管理專業知識。目前，何先生擔任雲頂新耀（香港聯交所代碼： 1952）總裁、首席財務官兼執行董事，同時擔任康橋資本（CBC Group）運營合夥人。近期，他曾擔任 Prenetics Global Limited（納斯達克代碼：PRE）獨立董事及審計委員會主席。在此之前，何先生曾任康橋資本董事總經理。更早之前，他在 Lazard Freres & Co. LLC 全球醫療健康團隊擔任董事總經理，期間分別在紐約及香港辦公室任職。在其整個投資銀行職業生涯中，何先生協助完成了超過 10 億美元的股權融資，並為總價值超過 350 億美元的併購交易提供咨詢服務。何先生擁有塔夫茨大學生物學學士學位、哥倫比亞大學藝術與科學研究生院細胞、分子與生物醫學研究碩士學位，以及哥倫比亞大學商學院工商管理碩士學位。

關於 VIS-101

VIS-101 是一款靶向 VEGF-A 和 ANG2 的新型雙特異性生物分子，分子活性更強。相較現行標準療法，該藥物有望為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）、糖尿病性黃斑水腫（DME）及視網膜靜脈阻塞（RVO）患者提供更持久的治療獲益。VIS-101 已在美國和中國完成初步的安全性及劑量遞增研究，目前正在中國完成一項隨機對照劑量範圍 II 期研究。該藥物預計將於 2026 年具備開展 III 期試驗的條件。

關於 Visara, Inc.

Visara 是一家臨床階段生物製藥公司，專注於開發同類最佳的眼科治療藥物。該公司由聯合創始人兼執行董事長 Emmett T. Cunningham, Jr. 博士領導，他是一位醫生、創新者、企業家和投資者，也是國際公認的感染性和炎症性眼病專家。新橋生物是 Visara 的控股股東，Visara 擁有 VIS-101 在大中華區及亞洲某些國家以外全球權利的獨家許可。

關於新橋生物

新橋生物是一家全球生物科技平台公司，致力於加速創新藥物的可及性。我們將專業的業務拓展能力與敏捷的轉化臨床開發相結合，以發現、加速並推進突破性資產。通過銜接科學、戰略和執行，新橋生物使變革性療法能夠從發現階段快速推進至有需求的患者。

公司的差異化管線主要由 givastomig和VIS-101領銜。其中，givastomig是一款潛在同類最佳的雙特異性抗體（Claudin 18.2×4-1BB）；VIS-101是一款同類第二且有望成為同類最佳的雙功能生物制劑，靶向VEGF-A和ANG2。

Givastomig通過4-1BB信號通路，在表達Claudin 18.2的腫瘤微環境中條件性激活T細胞。givastomig正開發用於治療Claudin 18.2陽性的胃癌及其他胃腸道惡性腫瘤。新橋生物還與合作夥伴ABL Bio合作開發ragistomig，這是一款雙特異性抗體，在實體瘤中將PD-L1作為腫瘤結合靶點、4-1BB作為條件性T細胞激活劑。此外，新橋生物擁有uliledlimab在中國以外地區的全球權益。Uliledlimab是一款抗CD73抗體，靶向腫瘤中由腺甘介導的免疫抑制。

VIS-101 靶向 VEGF-A 和 ANG-2,為濕性年齡相關性黃斑變性(wet AMD)和糖尿病性黃斑水腫(DME)患者提供更強效、更持久的治療效果。VIS-101 目前正在完成一項針對濕性 AMD 的大型隨機劑量範圍 II 期研究。新橋生物是 Visara 的控股股東，Visara 擁有 VIS-101 在大中華區及亞洲某些國家以外全球權利的獨家許可。

欲瞭解更多信息，請訪問： https://www.novabridge.com

關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥和疫苗研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足亞洲市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學製造與控制（ CMC）、業務發展和商業化運營，擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款疾病首創或者同類最佳的藥物組合，公司的治療領域包括腎科疾病、感染性和傳染性疾病、自身免疫性疾病。

有關更多信息，請訪問公司網站： www.everestmedicines.com

前瞻性聲明

本公告包含前瞻性聲明。這些聲明依據 1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。可以通過術語例如「將」、「預計」、「相信」、「旨在」、「預期」、「未來」、「打算」、「計劃」、「潛在」、「估計」、「有信心」等以及類似表述（或其反義表述）來識別這些前瞻性聲明。新橋生物也可能在其提交給美國證券交易委員會（SEC）的定期報告、向股東發佈的年度報告、新聞稿及其他書面材料中，以及公司高管、董事或員工向第三方所作的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性聲明。凡不屬於歷史事實的陳述（包括關於公司的信念和預期的陳述）均為前瞻性聲明。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於以下內容：與雲頂新耀合作的潛在益處；givastomig、VIS-101及公司其他候選藥物的戰略、臨床開發、計劃、結果、安全性和有效性；新橋生物候選藥物（包括 givastomig 和 VIS-101）的戰略與臨床開發；預期的臨床里程碑和結果及相關時間。前瞻性聲明涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：公司證明其候選藥物安全性和有效性的能力；候選藥物的臨床結果（可能支持也可能不支持進一步開發或新藥申請/生物製品許可申請（NDA/BLA）的批准）；相關監管機構就公司候選藥物監管審批所作決定的內容和時間；公司在候選藥物獲批後的商業成功能力；公司獲得並維護其技術和藥物知識產權保護的能力；公司對第三方開展藥物開發、生產製造及其他服務的依賴；公司有限的運營歷史，以及公司獲得額外運營資金並完成其候選藥物開發和商業化的能力；以及公司已於2025年4月3日向美國SEC提交的20-F年度報告中「風險因素」部分更全面討論的風險，以及公司隨後向SEC提交的文件中討論的潛在風險、不確定性和其他重要因素。所有前瞻性聲明均基於公司當前可獲得的信息。除法律要求外，公司不承擔因獲得新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。

