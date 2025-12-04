新橋生物宣佈將在ESMO-IO大會上公佈Ragistomig擴展性1期臨床數據

Ragistomig是一款4-1BB × PD-L1雙特異性抗體，旨在治療使用檢查點抑制劑後病情復發或效果欠佳的患者。作為百億美元級藥物，檢查點抑制劑雖應用廣泛，但時常面臨著耐藥問題

Ragistomig的1期研究已達目標：延長至每六週一次的（Q6W）新給藥間隔方案在對PD-L1抑制劑無應答的患者中表現出強效抗腫瘤活性，且安全性特徵更優

包含CD8+細胞增殖和記憶T細胞活化等免疫學數據的中期結果，預計將於格林威治時間2025年12月10日下午5點30分在歐洲腫瘤內科學會免疫腫瘤學大會（ESMO-IO）上以海報形式公佈

美國馬里蘭州羅克維爾2025年12月4日 /美通社/ -- 全球生物科技平台公司新橋生物（NovaBridge Biosciences；納斯達克股票代碼：NBP，下稱「新橋生物」或「公司」）宣佈， 其與韓國公司ABL Bio共同開發的4-1BB × PD-L1雙特異性抗體ragistomig，其擴展性1期給藥研究新數據將在2025年歐洲腫瘤內科學會免疫腫瘤學大會（ESMO-IO 2025）上以海報形式公佈。該海報摘要編號#688，屆時將由HealthONE Denver旗下Sarah Cannon研究所（SCRI）主任Gerald Falchook博士進行展示。

新橋生物首席醫學官Phillip Dennis博士表示：「本次擴展性1期給藥研究已達預期目標，即通過確定一種新的給藥方案，拓展ragistomig的治療窗口。該方案在保證臨床活性、強效抗腫瘤療效的同時，呈現出更可控的耐受性特徵，包括更好的肝臟安全性。這些數據基於我們在2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會公佈的積極的1期數據，為推進ragistomig的聯合療法研究提供有力支持，有望顯著改善患者治療效果。」

新橋生物首席執行官傅希湧博士表示：「Ragistomig的研發初衷，是為那些在接受檢查點抑制劑治療後出現耐藥或復發情況的患者提供新的治療選擇——這類抑制劑作為多種癌症治療的基石，市場規模已達數百億美元。我們對ragistomig即將在ESMO-IO上公佈的進展和數據感到振奮，也期待著與我們的合作夥伴ABL Bio繼續推進該項目。」

2025年歐洲腫瘤內科學會免疫腫瘤學大會Ragistomig海報相關信息：

海報主題： Ragistomig（ABL503/TJ-L14B：PD-L1×4-1BB雙特異性抗體）每六週一次的給藥方案的Ⅰ期臨床試驗，通過延長免疫記憶與重振CD8+ T細胞，實現安全性與持續療效間的平衡

摘要編號：#688

發佈時間： 2025年12月10日，星期三，格林威治時間下午5點30分

關於Ragistomig

Ragistomig（亦稱ABL503）由新橋生物與ABL Bio聯合開發，是一款差異化的新型雙特異性抗體，其整合了作為腫瘤接合器的單鏈、Fc沉默的PD-L1片段和作為條件性T細胞激活劑的4-1BB片段。它採用ABL Bio的「Grabody-T」雙特異性抗體平台技術開發，旨在克服PD-(L)1抑制劑的耐藥性，並僅在PD-L1表達陽性的腫瘤細胞存在時才刺激4-1BB激活，以最大限度地降低脫靶毒性風險。臨床前研究表明，該雙特異性抗體顯示出比其單一組分抗體更優的抗腫瘤活性。一項1期劑量擴展研究（NCT04762641）目前正在美國及韓國進行。該研究的主要終點是確定ragistomig的劑量限制性毒性和不良事件特徵，並觀察客觀緩解率、藥物代謝動力學和免疫原性特徵以及其他次要終點。

關於新橋生物

新橋生物是一家全球生物科技平台公司，致力於加速創新藥物的可及性。我們將專業的業務拓展能力與敏捷的轉化臨床開發相結合，以發現、加速並推進突破性資產。通過銜接科學、戰略和執行，新橋生物使變革性療法能夠從發現階段快速推進至有需求的患者。

公司的差異化管線主要由givastomig和VIS-101領銜。其中，givastomig是一款潛在同類最佳的雙特異性抗體（Claudin 18.2×4-1BB）；VIS-101是一款同類第二且有望成為同類最佳的雙功能生物制劑，靶向VEGF-A和ANG2。

Givastomig通過4-1BB信號通路，在表達Claudin 18.2的腫瘤微環境中條件性激活T細胞。givastomig正開發用於治療Claudin 18.2陽性的胃癌及其他胃腸道惡性腫瘤。新橋生物還與合作夥伴ABL Bio合作開發ragistomig，這是一款雙特異性抗體，在實體瘤中將PD-L1作為腫瘤結合靶點、4-1BB作為條件性T細胞激活劑。此外，新橋生物擁有uliledlimab在中國以外地區的全球權益。Uliledlimab是一款抗CD73抗體，靶向腫瘤中由腺甘介導的免疫抑制。

VIS-101 靶向 VEGF-A 和 ANG2，可為濕性年齡相關性黃斑變性（wet AMD）和糖尿病性黃斑水腫（DME）患者提供更強有力且持久的療效。目前，VIS-101 正在開展一項針對濕性 AMD 的大型、隨機、劑量範圍的 II 期研究。新橋生物是 Visara 的控股股東，Visara 擁有 VIS-101 在大中華區及亞洲某些國家以外全球權利的獨家許可。

欲瞭解更多信息，請訪問：https://www.novabridge.com

前瞻性聲明

本公告包含前瞻性聲明。這些聲明依據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。可以通過術語例如「將」、「預計」、「相信」、「旨在」、「預期」、「未來」、「打算」、「計劃」、「潛在」、「估計」、「有信心」等以及類似表述（或其反義表述）來識別這些前瞻性聲明。新橋生物也可能在其提交給美國證券交易委員會（SEC）的定期報告、向股東發佈的年度報告、新聞稿及其他書面材料中，以及公司高管、董事或員工向第三方所作的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性聲明。凡不屬於歷史事實的陳述（包括關於公司的信念和預期的陳述）均為前瞻性聲明。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於以下內容：givastomig、VIS-101及公司其他候選藥物（包括ragistomig）的戰略、臨床開發、計劃、結果、安全性和有效性；新橋生物候選藥物（包括 givastomig 、ragistomig和 VIS-101）的戰略與臨床開發；預期的臨床里程碑和結果及相關時間；以及新領導層任命的影響。 前瞻性聲明涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：公司證明其候選藥物安全性和有效性的能力；候選藥物的臨床結果（可能支持也可能不支持進一步開發或新藥申請/生物製品許可申請（NDA/BLA）的批准）；相關監管機構就公司候選藥物監管審批所作決定的內容和時間；公司在候選藥物獲批後的商業成功能力；公司獲得並維護其技術和藥物知識產權保護的能力；公司對第三方開展藥物開發、生產製造及其他服務的依賴；公司有限的運營歷史，以及公司獲得額外運營資金並完成其候選藥物開發和商業化的能力；以及公司已於2025年4月3日向美國SEC提交的20-F年度報告中「風險因素」部分更全面討論的風險，以及公司隨後向SEC提交的文件中討論的潛在風險、不確定性和其他重要因素。所有前瞻性聲明均基於公司當前可獲得的信息。除法律要求外，公司不承擔因獲得新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。

