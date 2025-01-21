香港 Web3 遊戲 Anichess 在公開試玩版本發布三個月後，錄得每月活躍玩家超過 10 萬名

一直以來，Anichess 亦致力以教育支持香港 Web3 遊戲產業。通過與香港開發商和本地教育機構合作舉辦程式設計馬拉松、實習計劃、研討會和社交活動，Anichess 旨在拉近 Web2 和 Web3 遊戲領域之間的差距，並加強本地 Web3 人才庫。 與此同時，Anichess 更積極參與本地活動，包括即將於 2 月舉行的 Consensus 香港和 4 月舉行的香港 Web3 嘉年華。去年，它也參加了由安擬集團主辦的 GEN3 Playground 活動，向 1,000 多名與會者介紹了 Web3、區塊鏈和真正的數碼擁有權。

隨著短短三個月在業務上所獲得的成果，Anichess 計畫進一步增強亞太市場的 Web3 遊戲生態系統，與當地遊戲開發者社群和教育機構交流合作，擴大其在主要市場的影響力。

目前為止，印度、菲律賓和越南並列為 Anichess 註冊玩家數量排列前五名的國家。有鑑於國際象棋在印度的 受歡迎程度 以及當地人對 Web3 技術的興趣日益增加，Anichess 將擴展業務至印度，以發掘南亞以及拉丁美洲地區的遊戲產業潛力和市場。

Anichess 首席總監及 安擬集團營運及項目副總裁陳翊銘（Brian）表示：「Anichess 每月活躍用戶達到 10 萬人，充分展示了 Web3 遊戲的吸引力以及我們將國際象棋與區塊鏈進行創新融合的成果。我們很自豪能夠在香港打造這款遊戲，並帶領其衝出本地，擴展到全球，透過遊戲方式和國際象棋推動 Web3 的發展。隨著業務增長，我們亦不忘初心，將繼續致力培育香港成為充滿活力的 Web3 遊戲生態系統。」

玩家現可於 www.anichess.com 免費遊玩 Anichess。遊戲很快便會推出自家的「邊玩邊賺（play-and-earn）」版本，包括錦標賽的購入、遊戲內交易市場和其他高級功能，以創造強勁的遊戲內經濟生態。歡迎在 X 上關注 Anichess 並加入其 Discord ，以了解未來發展。

關於 Anichess

Anichess 是安擬集團的子公司，致力於透過其獨特的魔法象棋玩法來開發和推動去中心化象棋。國際象棋作為世界上最古老和最廣泛的遊戲之一，Anichess 為其注入活力和創意，加入現代和代碼化元素，使其能夠利用 Web3 技術和社群所帶來的嶄新機會，重新成為熱門遊戲。Anichess 是一款完全免費的遊戲，它將傳統國際象棋的核心價值與創新的法術機制和特殊挑戰等新功能所提供的額外策略層面結合在一起。 Anichess 非常注重強大的視覺效果和基於技巧的遊戲玩法，為國際象棋愛好者和新手提供引人入勝的電子競技般體驗。請瀏覽以下網頁以了解更多詳細資訊 https://www.anichess.com 。

關於安擬集團（Animoca Brands）

安擬集團是 Deloitte Tech Fast 的得獎者，入選 Fortune Crypto 40 公司及 2024 年區塊鏈遊戲公司 50 強 ，並在《金融時報》 2023 年亞太地區高增長公司 榜單上榜有名。作為 Web3 行業的領導者，安擬集團透過區塊鏈向全球消費者提供數碼產權，協助建立開放的元宇宙。該公司開發並發行多元的產品組合，包括原創遊戲如 Anichess、The Sandbox、PHANTOM GALAXIES™ 和 Crazy Defense Heroes，以及熱門知識產權的授權產品，如行屍走肉及恐龍戰隊等。安擬集團的其中一個旗艦項目是 Mocaverse，這是一個平台，幫助消費者透過單一登錄入口最大化他們對 Web3 體驗和獎勵的接觸。

安擬集團是 Web3 行業中最活躍的投資者之一，其投資組合中包含了超過 540 項 Web3 項目，包括 Yuga Labs、Axie Infinity、Polygon、Consensys、Magic Eden、OpenSea、Dapper Labs、Yield Guild Games 等知名公司。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.animocabrands.com 或關注其 X (Twitter) 、 YouTube 、 Instagram 、 LinkedIn 、 Facebook 或 TikTok 。

SOURCE Anichess