夏寶龍澳門考察 肯定創新企業「澳覓」和「WeBite」港澳發展潛力

香港2024年5月21日 /美通社/ -- 5月18日上午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍先生在澳門中聯辦主任鄭新聰先生、澳門中聯辦副主任呂玉印先生和澳門經濟財政司司長李偉農先生等的陪同下，蒞臨澳門澳覓APP總部進行考察。這是澳門最大的一站式綜合服務平台，同時在香港發展WeBite團體用餐平台，為企業提供領先的數字化員工用餐解决方案。此行不僅彰顯了中央政府對港澳地區創新企業發展的重視，也進一步凸顯了澳覓在港澳地區的重要地位和發展潛力。

在考察過程中，澳覓APP創始人江海濤詳細介紹了公司在澳門的成長歷程以及子品牌WeBite在香港的發展情況。夏寶龍主任對澳覓在港澳地區的發展表示高度認可與鼓勵，並強調其在促進兩地經濟交流、傳播中國故事方面所起到的橋樑作用。