夏寶龍澳門考察 肯定創新企業「澳覓」和「WeBite」港澳發展潛力

WeBite
21 5月, 2024, 15:14 CST
香港2024年5月21日 /美通社/ -- 5月18日上午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍先生在澳門中聯辦主任鄭新聰先生、澳門中聯辦副主任呂玉印先生和澳門經濟財政司司長李偉農先生等的陪同下，蒞臨澳門澳覓APP總部進行考察。這是澳門最大的一站式綜合服務平台，同時在香港發展WeBite團體用餐平台，為企業提供領先的數字化員工用餐解决方案。此行不僅彰顯了中央政府對港澳地區創新企業發展的重視，也進一步凸顯了澳覓在港澳地區的重要地位和發展潛力。
在考察過程中，澳覓APP創始人江海濤詳細介紹了公司在澳門的成長歷程以及子品牌WeBite在香港的發展情況。夏寶龍主任對澳覓在港澳地區的發展表示高度認可與鼓勵，並強調其在促進兩地經濟交流、傳播中國故事方面所起到的橋樑作用。
澳覓創始人江海濤表示，澳覓通過發揮港澳地區的獨特優勢，成功將內地成熟的商業模式和消費品牌引入港澳市場，把中國內地優秀的消費品牌帶到澳門香港和國際市場，為中國內地品牌在國際市場上樹立了良好的形象。同時澳覓將繼續深化與內地的合作，共同推動中國商業模式的國際化發展。
此次考察不僅為澳覓提供了寶貴的發展機遇，也為港澳地區的其他企業樹立了榜樣。未來，澳覓以及子品牌WeBite將繼續發揮其在港澳地區的橋樑作用，為促進兩地經濟繁榮和文化交流作出更大貢獻。
SOURCE WeBite
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