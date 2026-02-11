城覓科技WeBite正式進駐香港警察學院

新聞提供者WeBite
WeBite 智慧食堂落地香港警察學院，助推大灣區公共後勤現代化
香港2026年2月10日 /美通社/ -- 城覓科技（香港）有限公司（WeBite）宣布，其營運的智能化團餐服務正式於香港警察學院綜合訓練中心（缸瓦甫）投入使用，為該重要警務培訓基地提供高標準、系統化的日常餐飲與後勤支援服務。
香港警察學院作為香港警務體系的重要組成部分，肩負培訓專業警務人員的核心職能，對後勤管理、食品安全及營運穩定性均設有嚴格要求。是次 WeBite 智慧食堂的正式開業，標誌著智能化團餐模式在香港政府機構及高規格公共訓練場景中的進一步落實。
對標政府機構標準，構建高效穩定的後勤支援體系
在警察學院綜合訓練中心項目中，WeBite 按照政府機構及大型公共設施的運作要求，全面引入智能化與標準化管理體系，涵蓋：
數字化供餐與營運流程管理
食品安全全流程監控與可追溯機制
高峰時段出餐效率與秩序管理
符合公共機構要求的後勤及人員管理制度
透過科技系統與流程設計的深度結合，WeBite 有效提升食堂整體運作穩定性，確保在高強度訓練及大規模用餐需求下，餐飲服務依然保持一致品質與安全水準。
融入大灣區公共服務脈絡，推動智慧後勤模式落地
隨著粵港澳大灣區建設持續推進，公共服務領域對數字化、智能化及標準化管理的需求日益提升。WeBite 依託香港本地營運經驗及跨區域數字化能力，持續參與並服務於多類型公共及機構項目，探索智慧團餐在政府與公共場景中的實際應用。
此次進駐香港警察學院綜合訓練中心（缸瓦甫），正是 WeBite 在大灣區公共機構後勤服務現代化進程中的又一實踐案例，體現科技在提升公共服務效率與品質方面的實際價值。
國際級管理體系，夯實公共機構用餐安全基礎
WeBite 長期以國際標準作為團餐服務的品質基礎，其中央廚房及整體管理體系已通過多項權威認證，包括：
ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO22000 及 HACCP。
相關認證確保 WeBite 在食品安全、品質控制、環境管理及職業安全等方面，均符合國際級規範，亦為其服務政府機構及高規格公共項目提供堅實保障。
以科技為本，服務公共機構用餐升級
城覓科技（WeBite）一直以「科技驅動團餐升級」為核心方向，致力將智能系統、數據管理與餐飲營運深度融合，為企業、校園及公共機構提供可持續、可複製的智慧用餐解決方案。
警察學院食堂的正式投入運作，不僅是 WeBite 團餐能力的再次驗證，亦象徵其在公共服務領域的應用場景持續拓展。
持續踐行企業使命，服務城市長遠發展
未來，WeBite 將繼續秉持：
使命｜讓食堂用餐更美好
願景｜成為全球領先的智能化團餐服務商
價值觀｜客戶第一、品質為本、效率優先
以科技與標準為核心，持續服務香港及大灣區公共機構，為城市後勤體系與公共服務質素的提升，提供穩健而長遠的支持。
