城覓科技WeBite正式進駐香港警察學院

對標政府機構標準，構建高效穩定的後勤支援體系

在警察學院綜合訓練中心項目中，WeBite 按照政府機構及大型公共設施的運作要求，全面引入智能化與標準化管理體系，涵蓋：

數字化供餐與營運流程管理

食品安全全流程監控與可追溯機制

高峰時段出餐效率與秩序管理

符合公共機構要求的後勤及人員管理制度

透過科技系統與流程設計的深度結合，WeBite 有效提升食堂整體運作穩定性，確保在高強度訓練及大規模用餐需求下，餐飲服務依然保持一致品質與安全水準。

融入大灣區公共服務脈絡，推動智慧後勤模式落地

隨著粵港澳大灣區建設持續推進，公共服務領域對數字化、智能化及標準化管理的需求日益提升。WeBite 依託香港本地營運經驗及跨區域數字化能力，持續參與並服務於多類型公共及機構項目，探索智慧團餐在政府與公共場景中的實際應用。

此次進駐香港警察學院綜合訓練中心（缸瓦甫），正是 WeBite 在大灣區公共機構後勤服務現代化進程中的又一實踐案例，體現科技在提升公共服務效率與品質方面的實際價值。

國際級管理體系，夯實公共機構用餐安全基礎

WeBite 長期以國際標準作為團餐服務的品質基礎，其中央廚房及整體管理體系已通過多項權威認證，包括：

ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO22000 及 HACCP。

相關認證確保 WeBite 在食品安全、品質控制、環境管理及職業安全等方面，均符合國際級規範，亦為其服務政府機構及高規格公共項目提供堅實保障。

以科技為本，服務公共機構用餐升級

城覓科技（WeBite）一直以「科技驅動團餐升級」為核心方向，致力將智能系統、數據管理與餐飲營運深度融合，為企業、校園及公共機構提供可持續、可複製的智慧用餐解決方案。

警察學院食堂的正式投入運作，不僅是 WeBite 團餐能力的再次驗證，亦象徵其在公共服務領域的應用場景持續拓展。

持續踐行企業使命，服務城市長遠發展

未來，WeBite 將繼續秉持：

使命｜讓食堂用餐更美好

願景｜成為全球領先的智能化團餐服務商

價值觀｜客戶第一、品質為本、效率優先

以科技與標準為核心，持續服務香港及大灣區公共機構，為城市後勤體系與公共服務質素的提升，提供穩健而長遠的支持。

