諾和諾德於香港推出體重管理藥物維秀美® （Wegovy®）

體重指數 BMI ≥ 30 kg/m²的成人，或

體重指數BMI ≥27 至 <30 kg/m²的成人並 伴隨至少一項體重相關疾病，如高血糖（糖尿病前期或二型糖尿病）、高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠窒息、心血管疾病等，或

伴隨至少一項體重相關疾病，如高血糖（糖尿病前期或二型糖尿病）、高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠窒息、心血管疾病等，或 12歲及以上患有肥胖症的青少年（體重指數 BMI ≥ 95百分位，依據美國疾病管制與預防中心所制定的性別與年齡特定體重指數圖表），且體重超過 60 公斤。

維秀美® 亦是香港首款獲批使用於12歲及以上青少年體重管理的每週一次處方減重藥物。

維秀美® 的活性成分司美格魯肽（Semaglutide），屬於胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體促效劑，能有效調節食慾。透過調節大腦中樞控制飢餓與飽腹感的區域，維秀美® 可助患者降低能量攝取、增強飽腹感、控制過度進食，並減低食慾出現的頻率及強度。

作為全球首款每週一次、專為長期體重管理而設的GLP-1受體促效劑，維秀美® 的療效已獲全球大型臨床研究──STEP系列及SELECT研究證實，能夠實現持續的減重效果並改善與肥胖相關的健康狀況。根據為期68週的STEP 1臨床試驗，約三分之一接受維秀美® 治療的成人患者平均減重達20% 或以上，而服用安慰劑的患者則只錄得2% 的減重效果[4]；STEP系列臨床試驗所錄得的平均減重幅度可達17% [5]。同時，維秀美® 的安全性亦經過廣泛驗證，其活性成分司美格魯肽已累積了3,300萬患者年使用經驗[6]。以上研究結果進一步證實了維秀美®為具備臨床實證支持的治療方案，可在醫護人員的專業監督下，有效進行長期肥胖管理。

肥胖症為複雜的慢性疾病，亦逐漸為香港的醫療系統帶來嚴峻挑戰。根據衞生署《二零二零至二零二二年度人口健康調查》，本港15至84歲人口中，有32.6%被界定為肥胖（體重指數 BMI ≥ 25 kg/m²），另有22%人屬於超重（體重指數BMI 23至25 kg/m²）[1]。而衞生署學生健康服務《2023/24學年年度健康報告》指出，約有20% 的中學生被界定為超重或肥胖[2]。儘管肥胖症在本地十分普及，但公眾對肥胖症的認知仍然偏低：最近一項調查發現，逾三分之一的肥胖受訪者僅認為自己「略為超重」，而有七成受訪者並不知道世界衛生組織已將肥胖定義為慢性疾病[7],[8]。

超重或肥胖症與逾200種疾病相關，包括心血管疾病、第二型糖尿病、高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠窒息、部分癌症，以及與代謝功能障礙相關的脂肪肝[9]。其中，心血管疾病更是導致肥胖症患者死亡的主要原因之一[10]。若未能及早有效介入，肥胖症與超重所帶來的全球經濟負擔預計將於2030年超過每年3萬億美元，並於2060年攀升至18萬億美元[11]。上述研究結果反映，社會對具臨床實證支持的長期解決方案有迫切需求，以促進各年齡層的健康成果。

諾和諾德香港總經理 Anirvan Dutt-Chaudhuri 表示：「維秀美®的療效與安全性已在肥胖或超重的患者中獲得廣泛驗證，並有強而有力的臨床證據支持其在改善健康成果方面的成效。此次維秀美®於香港的上市，標誌著我們在視肥胖症為一種需長期、科學化管理的慢性疾病方面邁出重要一步。作為全球肥胖症治療領域的領導者，諾和諾德在過去25年持續推動創新，致力擴大創新療法的可及性，並透過以患者為中心的全面體重管理方針，為醫療專業人員及患者提供更多具臨床實證支持的治療選擇。」

諾和諾德一直積極與本地醫療組織及專業學會合作，推動臨床協作並推動長期護理相關的倡議。多年來，諾和諾德亦推出多項公眾教育活動，提升社會對肥胖症議題的關注。隨著維秀美® 正式在港推出，諾和諾德將進一步加強其在體重管理領域的投入，致力改善社區健康。

更多圖片可於此連結下載。

關於維秀美 ®

維秀美® 是一款每週注射一次的處方藥物，需配合低熱量飲食及增加體能活動一併使用，以達致有效的長期體重管理。維秀美® 適用於：

關於 STEP 系列 1 臨床 計劃 及 STEP 1 臨床試驗

STEP（Semaglutide Treatment Effect in People with obesity）是一項涵蓋多項試驗的全球性三期臨床研究計劃，招募患有超重或肥胖症的成年人。STEP 1 是一項為期68週、隨機、雙盲、多中心、安慰劑對照的三期臨床試驗，旨在評估司美格魯肽在肥胖症治療的效果。研究結果顯示，司美格魯肽2.4毫克在減重方面的療效顯著優於安慰劑。

關於 SELECT 臨床試驗

SELECT（Semaglutide Effects on Cardiovascular Outcomes in People With Overweight or Obesity）是一項隨機、雙盲、平行分組、安慰劑對照的臨床試驗，旨在評估司美格魯肽2.4毫克作為標準治療的輔助，在無糖尿病病史但已確診心血管疾病的超重或肥胖人群中預防重大心血管不良事件的療效。研究結果顯示，與安慰劑相比，司美格魯肽能顯著降低發生重大心血管不良事件的風險，包括死亡、心肌梗塞或中風。

關於諾和諾德

諾和諾德是一家全球領先的醫療保健公司，成立於1923年，總部位於丹麥。秉承在糖尿病及其他嚴重慢性疾病（如肥胖症、罕見血液及內分泌疾病）領域的深厚傳承，我們的使命是驅動改變，攜手戰勝嚴重慢性疾病。為達成這一目標，我們不斷推動科研突破，擴大藥物可及性，並致力於疾病的預防與最終治癒。目前，諾和諾德在全球80個國家和地區擁有約78,400名員工，向全球約170個國家和地區提供產品和服務。

更多資訊請瀏覽novonordisk.com, Facebook, Instagram, X, LinkedIn 和 YouTube。

