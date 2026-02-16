蒙納與 Wondershare 聯手，200 款經典字體登陸 Filmora，釋放創意無限可能

此次精選字體由 Wondershare 特別挑選，旨在支援多元影片敘事需求，從醒目的標題與下三分之一字幕，到內容說明與畫面圖文，滿足 Filmora 全球創作者社群的創作情境。整合字體包含經典的 DIN® Next、Tsukushi™ 等系列，並支援繁體中文、日文、印度文、韓文及拉丁文等多語系，讓全球用戶能以更多樣化的字體展現創意。

Filmora 全球累積活躍用戶已突破 4 億人，涵蓋創作者、教育工作者與企業用戶，廣泛應用於社群平台、行銷企劃及日常溝通等影片創作。透過將字體直接整合至編輯體驗，此次合作讓創作者在影片設計中能無縫選用高品質字體，節省切換工具的時間，進一步簡化創意流程。

蒙納亞太區資深副總裁暨董事總經理陳玉劼表示：「如今設計比以往任何時候都更為觸手可及。AI 驅動的工具已徹底改變創作方式，而在內容爆發的時代，優秀的字體設計讓創作者能真正脫穎而出。我們與 Wondershare 的合作展現了雙方共同的承諾——以順暢的工作流程與卓越的視覺表現，助力全球創作者實現靈感。」

合作重點優勢：

無縫使用高品質字體 ：Filmora 使用者可直接使用蒙納經典字體，包括 DIN® Next 、 Bank Gothic 與 Tsukushi™ 等系列。

：Filmora 使用者可直接使用蒙納經典字體，包括 、 與 等系列。 200 款精選字體全球上線 ：蒙納精選 200 款專業字體，支援多語言，包括英語、法語、繁體中文、日語、印地語、韓語、葡萄牙語與西班牙語，惠及全球創作者。

：蒙納精選 200 款專業字體，支援多語言，包括英語、法語、繁體中文、日語、印地語、韓語、葡萄牙語與西班牙語，惠及全球創作者。 加速創作、強化表現 ：協助使用者更快速地完成創作，展現更具一致性與專業感的設計風格，提升影片與頻道的整體質感。

：協助使用者更快速地完成創作，展現更具一致性與專業感的設計風格，提升影片與頻道的整體質感。 簡化影片編輯流程：使用者能在 Filmora 內直接選用高品質字體製作標題、字幕與圖像文字，無需切換工具，打造更直覺、流暢的編輯體驗。

以可延展的創意解決方案支持無縫創作

隨著影音內容成為品牌故事與行銷傳達的主要形式，螢幕文字在展現訊息清晰度、個性與一致性方面的角色日益重要。蒙納近期的 《 字體、情感與 Reels》研究 指出，71% 的社群內容創作者使用外部設計工具的主要原因，是為了獲得更多字體選擇與設計控制度。

高效工作流程，成就清晰與影響力

Wondershare Filmora 產品負責人 Christy Wu 表示：「我們的使命一直是讓全球創作者——無論背景、語言或技術層級——都能清晰、自信且富有創意地表達想法。透過在 Filmora 中直接整合蒙納世界級的字體資源，我們為專業級影音創作降低門檻，讓數以百萬計的創作者能以更高的一致性與影響力表達自我。」

面對全球化受眾與分散式團隊的創作環境，創作者越來越需要能夠在不同格式、裝置與語言間保持穩定表現的靈活素材。將字體直接整合至 Filmora，不僅簡化了日常創作決策，也讓使用者能專注於內容與製作，同時維持影片的整體風格一致。

蒙納精選的 200 款字體現已 正式於 Filmora 平台上提供 ，讓全球創作者能更輕鬆釋放創意潛能。

關於蒙納

蒙納（Monotype Imaging Inc.） 致力以字體與技術驅動品牌，讓消費者在日常生活中更直觀地體驗品牌魅力。公司擁有超過 25 萬款來自全球傑出設計師與字體公司的字型收藏，並與世界各地的品牌與創意工作者合作，提供多元解決方案，協助他們更輕鬆地打造出具深刻印象的品牌體驗。

欲了解更多資訊，請瀏覽 zh.monotype-asia.com，並追蹤蒙納的Instagram 與 LinkedIn 官方帳號。

關於 Wondershare

自 2003 年成立以來， Wondershare 一直是全球軟體創新領域的領導品牌，以「Creativity Simplified（讓創意更簡單）」為使命，專注於提供創意與生產力工具。旗下產品包括影片剪輯軟體 Filmora、AI 影像創作平台 SelfyzAI、文件管理工具 PDFelement，以及流程與思維導圖解決方案 EdrawMax 和 EdrawMind。截至目前，Wondershare 旗下產品的全球累計活躍用戶已超過 20 億，服務遍及 200 多個國家與地區，致力以直覺化軟體與創意資源，啟發新世代創作者並拓展全球創意的無限可能。

Monotype® 為 Monotype Imaging Inc. 的註冊商標。DIN® 為 Monotype GmbH 的註冊商標。筑紫® 為 Monotype Imaging Inc. 的註冊商標。Tsukushi™ 為 Monotype Imaging Inc. 的商標，並可能已在特定司法管轄區註冊。

SOURCE Monotype 蒙納