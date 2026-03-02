蒙納推出AI搜尋功能，以「自然語言處理」與「對話式人工智慧」重塑字體搜尋體驗

蒙納首席字體總監Mike Matteo表示：「尋找合適的字體，不該像大海撈針一樣困難。蒙納的AI搜尋正為創意工作流程帶來正向變革。傳統的字體搜尋方式，迫使設計師必須將自己的創意願景，硬套在有限的搜尋篩選條件、目錄與分類架構中。而有了AI搜尋，我們打造了一個更智慧的系统——它能理解創意工作者如何思考、如何描述——也就是從情緒、感受與創作意圖出發。這是一種更快速、更人性化的方式，讓使用者能從抽象概念，順暢轉化為具體的字體表現與創意實踐。」

AI搜尋旨在提升蒙納全球字庫的發掘體驗，運用了蒙納的搜尋智慧與字體專業知識，幫助創意工作者找到他們所需的字體。AI搜尋將整合至 Monotype Fonts平台，從這個全球最值得信賴的字體生態系統之一中，提供快速、準確且考慮庫存狀況的搜尋結果。

全新的創意發掘模式

選擇合適的字體，向來是創意工作流程中的關鍵環節。若能優化並簡化這些流程，企業能節省高達35%的創意工作時間。根據蒙納研究指出，在已導入AI與自動化技術的受訪企業中，有 62% 表示其效率與創造力皆獲得提升。另一項蒙納調查也發現，82% 的創意工作者將字體列為決策過程中的三大要素之一；同時，有 85% 的受訪者認為，選擇具辨識度的字型，對於形塑品牌形象至關重要。

蒙納AI搜尋能夠有效減少創作過程中的阻滯，它就像一位具備專業知識的虛擬字體顧問，可以把設計師的創作需求摘要，轉化成實際可用、並且符合當前項目需要的字體推薦方案。主要功能包括：

蒙納全球字庫精選推薦

即時預覽快速評估

字體配搭語意解析

庫存狀態即時顯示

「蒙納的AI搜尋是一個強大的創意詮釋者，引領搜尋與探索進入全新時代，顛覆傳統依賴標籤、分類及業界術語的搜尋方式，」蒙納執行創意總監Terrance Weinzierl表示。「透過情緒與感覺進行搜尋，順應設計直覺與概念的流動狀態，將能縮短並優化整個搜尋流程。此搜尋工具以使用者的語言溝通，將模糊概念轉化為精準的字體選擇。」

藝術家應用實例：從創意念圖到字體風格呈現

蒙納的AI搜尋已獲眾多創意工作者採用，協助他們將創意願景轉化為細緻且專業的字體決策。

藝術家Max Trutt 在Il Gattopardo駐村計劃結束後，運用蒙納AI搜尋為其全新livre d'artiste （藝術家書籍）項目尋找合適字體。該項目旨在呈現文字與壓克力插畫之間的相互呼應。透過AI搜尋，Max Trutt得以使用自然語言描述創作想法，取代傳統的搜尋篩選方式，反覆迭代其設計概念。此一過程讓他能夠盡情實驗並探索不同的設計方向與調性，最終選出兩款理想字型：帶有玩趣感卻又不失歷史底蘊的FF Bokka™，用以搭配其圖像創作；以及風格更為簡潔低調的Brother 1816，應用於書中的純文字頁面。

Max Trutt 表示：「蒙納的AI搜尋讓我能夠透過描述個人參照與期望，而非繁瑣的技術參數，穿梭於浩瀚的字體世界。它協助我將藝術直覺轉化為一套既具玩趣感又富有歷史底蘊的字體語言。」

這項創作的最終成果是一件由14部分組成的藝術作品，結合了多層次單版畫插圖與經由蒙納AI搜尋精心挑選的字體。這件作品即將以限量版藝術家書籍《Look, No Humans (Animal's March)》的形式發行。此一數位與字體藝術作品由藝術家與 Peter Trudolubovs協力完成。

重塑字體探索的未來

蒙納AI搜尋以速度、準確度與創造力為核心，協助設計師與品牌從概念構思順暢轉化為實際作品。透過字體選擇的語意解析功能，蒙納AI搜尋猶如一位虛擬字體顧問，能夠將創作簡報轉化為經過精心篩選的字體推薦。此項工具徹底重塑了字體發現的過程，不僅協助創意工作者更快覓得合適字型，更透過以嶄新方式呈現更豐富的字體選擇，進一步啟發探索靈感與釋放創意潛能。

主要優勢：

速度與效率：縮短字體搜尋與發掘的時間，減少工作流程中斷，讓團隊能更快從搜尋過渡到設計階段。

相關性與精準度：提供切合當下脈絡的適切結果，減少猜測與挫敗感。

信心與清晰度：透過語意解析說明字體選擇原因，搭配即時預覽功能，讓團隊清楚理解字型為何適合當前項目，從而做出自信決策。

擴展創造力：啟發無限靈感，讓團隊得以用自己的語言，透過情緒、個性或品牌調性進行探索；亦可透過自然的對話式追問，持續優化搜尋結果。

蒙納豐富的字體庫，能滿足全球不同市場與產業的字體應用需求。透過結合人工智能技術與專業字體庫，將傳統篩選工具轉變為對話式互動工具，減少工作流程中斷，更讓設計師與客戶快速達成共識，作出更果敢的設計決策。

關於蒙納

蒙納（Monotype Imaging Inc.）是全球字體設計與品牌領域的領導者，提供設計資產、技術解決方案及專業見解，助力品牌展現獨特個性並深化受眾互動。公司與全球頂尖字體廠商緊密合作，提供業界最廣泛的高品質字體庫存，滿足各種設計需求。

更多資訊請瀏覽 zh.monotype-asia.com。歡迎在 Instagram、Facebook 及 LinkedIn 緊貼蒙納最新動態。

Monotype 是 Monotype Imaging Inc. 在美國專利商標局註冊的商標，並可能於其他特定司法管轄區完成註冊。

SOURCE Monotype 蒙納