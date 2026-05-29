小米發佈全新準旗艦 Xiaomi 17T Series

機型 Xiaomi 17T Pro Xiaomi 17T 顏色 • 黑色 • 紫色 • 藍色 • 黑色 • 紫色 • 藍色 容量 • 12GB+1TB 售價: HK$5,999 • 12GB+512GB 售價: HK$5,499 • 12GB+256GB 售價: HK$4,999 • 12GB+512GB 售價: HK$4,499 • 12GB+256GB 售價: HK$3,999 早鳥優惠 5月29日- 6月30日 晚上 11:59 • 凡購任何機型，即送REDMI 耳罩式耳機 Neo（價值HK$369） 購買優惠 Just for Hong Kong 本地星級服務 • 送額外12個月保修(價值: HK$1099) • 送6個月碎屏保障服務一次(價值: HK$999) • 贈Spotify Premium 免費試用4個月 (價值：HK$369) • 贈YouTube Premium 免費試用3個月 (價值：HK$329) • 100GB Google One 雲端儲存服務 6個月 (價值：HK $90) 總價值 HK$ 3255（+早鳥贈品） Just for Hong Kong 本地星級服務 • 送額外12個月保修(價值: HK$999) • 送6個月碎屏保障服務一次(價值: HK$899) • 贈Spotify Premium 免費試用4個月 (價值：HK$369) • 贈YouTube Premium 免費試用3個月 (價值：HK$329) • 100GB Google One 雲端儲存服務 6個月 (價值：HK $90) 總價值 HK$ 3055（+早鳥贈品）

以 Leica Summilux 5 倍光學長焦鏡頭 及 Leica Live Moment 將瞬間化作動人故事

Xiaomi 17T Series 結合Leica光學與小米尖端影像技術，配備以 5,000 萬像素主鏡頭為核心的三鏡頭系統，專為捕捉清晰銳利的影像而設計。Xiaomi 17T Pro 內置超大 1/1.31 吋感光元件，Xiaomi 17T則配備 1/1.55 吋感光元件。兩者均結合Leica UltraPure光學鏡頭設計，以及由1G + 6P混合鏡片組成的Leica Summilux鏡頭結構，以卓越清晰度呈現精緻細節。全系列的大光圈設計帶來出色的動態範圍與美麗的景深效果。

Xiaomi 17T Series 首次為 T Series 兩款型號均配備Leica Summilux 5 倍光學長焦鏡頭，重新定義全線產品的靈活性。它提供 5,000 萬像素影像及 OIS 光學防震，並具備超卓的拍攝範圍 - 從 30cm 微距攝影捕捉細緻細節，到 10 倍光學級無損變焦及高達 120 倍的 AI 超高倍變焦。用戶能夠流暢地進行遠近拍攝，為創作者提供不同焦距的靈活性。除了攝影，長焦鏡頭系統亦增強了影片攝錄能力，尤其在 Xiaomi 17T Pro 上更為顯著 - 它引入了小米系列智能手機中首創的 4K 60fps 電影級錄影，呈現自然的背景散景，帶來更沉浸式的視覺體驗。「舞台」等專業模式進一步提升複雜光線環境下的相片及影片表現，確保演唱會、表演及其他場景都能清晰捕捉。

超越傳統靜態攝影，Xiaomi 17T Series 引入 Leica Live Moment，不僅捕捉決定性瞬間，更記錄了瞬間前後的動態與情感。Leica Live Moment 保留了動作與稍縱即逝的表情，為日常場景增添更深層次的意境與背景脈絡。此功能適用於所有後置相機焦距，並注入Leica標誌性美學風格，確保不同視角下均能呈現一致的視覺風格。其成果是超越單一畫面的、更具表現力與層次的敘事方式，在每張相片中捕捉情感與故事。

Leica Live Portrait 將此功能延伸至人像模式，增添自然的散景效果，強化主體分離感，同時保留動態的流暢度。Leica Live Moment 拍攝更設有全新設計的獨家Leica浮水印，並可將多個 Moment 組合成可分享的拼貼圖像，適用於社交平台。

Xiaomi 17T Pro獨有的Live Cinematography功能帶來更多創意選項，包括4K 超高清 Leica Live Moment，以及透過 Freestyle 或人像 Live Cinematography 實現的無縫變焦效果1。

旗艦顯示屏體驗：卓越視覺體驗與智能護眼並重

Xiaomi 17T Series 以用戶需求為核心，將先進護眼技術整合至顯示屏中，首次推出 Xiaomi Vision Care2。此顯示屏以醫學研究為基礎，結合精準工程設計，能自動適應環境光線條件，有效管理藍光、閃爍及動態模糊，確保全天候舒適觀看。憑藉這些創新，Xiaomi 17T Series 成為首款獲得 德國萊因TÜV四重護眼認證顯的產品，並為小米贏得首個 TÜV Rheinland 智能護眼認證：Xiaomi Vision Care。

此卓越視覺體驗的核心是一塊 1.5K AMOLED 顯示屏，峰值亮度高達 3,500nit，即使在戶外強光下也能呈現清晰的影像質素與高色彩準確度。Xiaomi 17T Pro 更進一步，透過硬件級的 1nit最低亮度，增強了極低光環境下的夜間觀看體驗。

全系列均提供高刷新率，確保畫面清晰流暢——Pro 型號支援高達 144Hz3， 標準版則支援 120Hz。屏幕四週的極窄邊框營造出沉浸式視覺效果，將焦點集中在顯示屏上。值得留意的是，Xiaomi 17T Pro 透過創新的 LIPO 封裝技術，實現了四邊等寬的 1.29mm 極窄邊框5。而 Xiaomi 17T 則採用更小巧的機身設計，線條流暢、輕巧便攜，專為重視便攜性與便利性的單手操作用戶而優化。

襯托這些顯示屏的是一系列機身色彩，透過最新技術與工藝，將永恆設計與現代風格融為一體。機身側面延伸的精緻拉絲紋理，呈現整潔現代的觀感；更小巧、更低的相機模組，則有助保持機身線條流暢。微弧邊框設計亦帶來了輕鬆舒適的握持手感。

強勁性能與續航力 突破極限 從不將就

Xiaomi 17T Series 強大的底層性能，成就了上述先進的相機與視覺體驗。兩款型號均引入新一代矽碳電池技術，在實現更高能量密度的同時，保持長效性能。

Xiaomi 17T Pro 配備的 7000mAh 電池6是小米在國際市場上智能手機系列中容量最大的型號7， 容量較上一代提升 27%5， 為一般用戶提供平均 1.88 天的續航力，即使是最重度用戶亦能全天候安心使用8。同時支援 100W 有線極速充電及 50W 無線極速充電，隨時快速補充電量9。另一方面，儘管機身設計更小巧，Xiaomi 17T 仍配備 6500mAh 電池6， 容量較上一代提升 18% 5， 配合 67W 極速充電10，確保用戶全天電力充沛。Xiaomi 17T Pro 和 Xiaomi 17T 分別支援 100W9及 50W PPS 充電10，兼容第三方充電器。

兩款高度優化的芯片組進一步提升電池效率，確保可持續性能。Xiaomi 17T Pro 搭載 MediaTek Dimensity 9500 芯片，採用 3nm 製程工藝；Xiaomi 17T 則配備 MediaTek Dimensity 8500-Ultra 芯片，採用 4nm 架構。兩者均在 CPU、GPU 及 AI 性能上帶來重大升級，即使在要求嚴苛的多任務處理及新一代遊戲中亦能保持靈敏流暢。為維持頂尖輸出，小米 3D IceLoop 散熱系統透過高效的氣液分離技術提供先進的熱管理，迅速將熱量從核心芯片組帶走，增強持續穩定性，並確保即使在高負荷運作下，裝置仍保持舒適的握持溫度。

Xiaomi 17T 及 Xiaomi 17T Pro 均帶來全面的升級，包括配備創新的 Leica Live Moment 及高度靈活的長焦鏡頭的增強相機系統，以及更大的電池容量等，將 Xiaomi T Series 提升至全新層次。

Xiaomi 17T Pro及Xiaomi 17T規格



Xiaomi 17T Pro Xiaomi 17T 相機 • Leica Summilux 光學鏡頭 o VARIO-SUMMILUX 1:1.67-3.0/15-115 ASPH. • Leica主攝鏡頭 o 5,000萬像素, ƒ/1.67, OIS o Light Fusion 950 影像感光元件 o 2.4μm 四合一大像素 o 23mm 等效焦距 • Leica 5 倍長焦鏡頭 o 5,000萬像素, ƒ/3.0, OIS o 115mm 等效焦距 o 高達 120x AI 超高倍變焦 o 支援 30cm 微距攝影 • Leica 超廣角鏡頭 o 1,200萬像素, ƒ/2.2, 120° 視角 o 15mm 等效焦距 • 前置鏡頭 o 3,200萬像素, ƒ/2.2, 90° 視角 o 21mm 等效焦距 • 影片錄製 o 8K (7680 x 4320) 30fps o 4K (3840 x 2160) 120fps o 4K (3840 x 2160) HDR10+ 30fps, 60fps o 1080p (1920 x 1080) HDR10+ 30fps, 60fps o 720p (1280 x 720) 30fps o Log 影片錄製，最高支援 4K 30fps, 60fps o 電影模式影片錄製，最高支援 4K 60fps • Leica Summilux 光學鏡頭 o VARIO-SUMMILUX 1:1.7-3.0/15-115 ASPH. • Leica 主攝鏡頭 o 5,000萬像素, ƒ/1.7, OIS o Light Fusion 800 影像感光元件 o 2.0μm 四合一大像素 o 23mm 等效焦距 • Leica 5 倍長焦鏡頭 o 5,000萬像素, ƒ/3.0, OIS o 115mm 等效焦距 o 高達 120x AI 超高倍變焦 o 支援 30cm 微距攝影 • Leica 超廣角鏡頭 o 1,200萬像素, ƒ/2.2, 120° 視角 o 15mm 等效焦距 • 前置鏡頭 o 3,200萬像素, ƒ/2.2, 90° 視角 o 21mm 等效焦距 • 影片錄製 o 4K (3840 x 2160) HDR10+ 30fps, 60fps o 1080p (1920 x 1080) HDR10+ 30fps, 60fps o 720p (1280 x 720) 30fps o Log 影片錄製，最高支援 4K 30fps, 60fps 設計 • 尺寸: 162.2mm x 77.5mm x 8.25mm5 • 重量: 219g5 • 顏色：紫色、藍色、黑色4 • IP68 防水防塵12 • 尺寸: 157.6mm x 75.2mm x 8.17mm5 • 重量: 200g5 • 顏色：紫色、藍色、黑色4 • IP68 防水防塵12 顯示 • 6.83 吋 AMOLED 顯示屏 o 1.5K, 2772 x 1280 o Corning® Gorilla® Glass 7i o 高達 144Hz 刷新率3 o 1 尼特超低亮度 o 3,500 尼特峰值亮度 o 680 億色彩，DCI-P3 色域 o DC 調光 o HDR10+, Dolby Vision® o TÜV Rheinland 智能護眼認證 o TÜV Rheinland 低藍光（硬件方案）認證 o TÜV Rheinland 無閃爍認證 o TÜV Rheinland 節律友好認證 • 6.59 吋 AMOLED 顯示屏 o 1.5K, 2756 x 1268 o Corning® Gorilla® Glass 7i o 高達 120Hz 刷新率 o 3,500 尼特峰值亮度 o 680 億色彩，DCI-P3 色域 o 3840Hz PWM 調光及 DC 調光 o HDR10+, Dolby Vision® o TÜV Rheinland 智能護眼認證 o TÜV Rheinland 低藍光（硬件方案）認證 o TÜV Rheinland 無閃爍認證 o TÜV Rheinland 節律友好認證 性能 • MediaTek Dimensity 9500 o 3nm 製程工藝 o CPU: 八核心，最高 4.21GHz o GPU: Mali G1-Ultra o NPU: NPU 990 • LPDDR5X 9600Mbps + UFS 4.1 儲存 o 12GB + 256GB / 12GB + 512GB / 12GB + 1TB11 • 小米 3D IceLoop 散熱系統 • 小米離線通訊13 • 搭載 Xiaomi HyperOS • Xiaomi HyperAI14 • Circle to Search with Google15 • Google Gemini16 • MediaTek Dimensity 8500-Ultra o 4nm 製程工藝 o CPU: 八核心，最高 3.4GHz o GPU: Mali-G720 MC8 o NPU: NPU 880 • LPDDR5X 9600Mbps + UFS 4.1 儲存 o 12GB + 256GB / 12GB + 512GB11 • 小米 3D IceLoop 散熱系統 • 小米離線通訊13 • 搭載 Xiaomi HyperOS • Xiaomi HyperAI14 • Circle to Search with Google15 • Google Gemini16 電池與充電 • 7000mAh（典型值）矽碳電池 • 100W 有線極速充電9 • 50W 無線極速充電9 • 支援 22.5W 有線反向充電17 • 6500mAh（典型值）矽碳負極電池 • 67W 極速充電10 • 支援 22.5W 有線反向充電17 音訊 • 雙立體聲喇叭 • Dolby Atmos®，高解析度音訊及無線高解析度音訊認證 • 雙立體聲喇叭 • Dolby Atmos®，高解析度音訊及無線高解析度音訊認證 連接 • Wi-Fi 7 功能18 • 雙 SIM（nano SIM + nano SIM 或 nano SIM + eSIM 或 eSIM + eSIM）19 • 頻段20： • 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/34/38/39/40/41/48/66/71/75/77/78 • 5G NSA: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 • 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 • 4G LTE TDD: B34/38/39/40/41/42/48 • 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 • 2G GSM: B2/3/5/8 • 支援 NFC • Bluetooth® 6.0，雙藍牙 • Wi-Fi 6E 功能18 • 雙 SIM（nano SIM + nano SIM 或 nano SIM + eSIM 或 eSIM + eSIM）19 • 頻段20： • 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/34/38/39/40/41/48/66/71/75/77/78 • 5G NSA: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 • 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 • 4G LTE TDD: B34/38/39/40/41/42/48 • 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 • 2G GSM: B2/3/5/8 • 支援 NFC • Bluetooth® 6.0

備注：

此功能將於 2026 年 5 月 29 日起透過 OTA 提供。 本產品並非醫療裝置。其功能不適用於醫療用途，亦不旨在預測、診斷、預防或治癒任何疾病。 屏幕支援最高 144Hz 刷新率。在不同應用程式介面及遊戲畫質下，屏幕刷新率可能略有不同，請以實際體驗為準。 顏色選擇可能因市場而異。 數據由小米內部實驗室測試，實際結果可能因而異。 指智能手機電池容量的典型值。 截至 2026 年 5 月。 數據基於小米內部實驗室的測試結果，在模擬綜合電池續航場景（反映重度日常使用，包括主屏幕使用、通話、音樂播放、遊戲、社交媒體、電子郵件、地圖、影片串流、相機、瀏覽器、待機等）下量度得出。實際結果可能因測試環境、軟件版本、網絡條件及個人使用習慣的差異而不同。 包裝內電源供應器的供應情況請諮詢當地銷售商。使用兼容 PPS 充電器時，支援最高 100W 充電。實際性能可能有所不同。無線充電器需另行選購。 包裝內電源供應器的供應情況請諮詢當地銷售商。使用兼容 PPS 充電器時，支援最高 50W 充電。實際性能可能有所不同。 可用配置可能因不同地區而異。由於操作系統及裝置預載軟件會佔用部分儲存空間，實際可用儲存空間及 RAM 會少於總記憶體。 此裝置僅在特定實驗室條件（與正常使用條件不符）下通過防水防塵認證。保修範圍不包括因超出測試條件的環境造成的液體損壞。防護性能可能因日常磨損、物理損壞及/或維修所需的拆解而下降。更多資訊請參閱小米官方網站。 小米離線通訊功能的可用性可能因國家而異。小米離線通訊功能需要插入 SIM 卡並登入小米帳戶方可運作。在空曠無遮擋的環境下，兩部支援此功能的裝置之間可在有限範圍內進行語音通話。實際通話質素可能因環境條件而異，請以實際體驗為準。此功能並非為緊急或救生通訊而設計。 AI 功能的可用性可能因版本、應用程式、語言及地區而異。更多資訊請查閱官方網站。需要互聯網連接。請核對回覆的準確性。 Google 及 Android 均為 Google LLC 之商標。僅於特定裝置提供，並需要互聯網連接。須於兼容的應用程式及介面上運作。結果可能因視覺匹配而異。請核對回覆。 Google 及 Gemini 均為 Google LLC 之商標。請核對回覆。需要進行設定。兼容性因而異。須年滿 18 歲。 支援最高 22.5W 有線反向充電，兼容通過小米內部實驗室驗證的裝置。實際性能可能因電池狀況及其他因素而異。使用此功能時，請確保手機電量充足，並確認接收裝置的兼容性。 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6 功能可能因地區供應情況及網絡支援而異。Wi-Fi 連線（包括 IEEE 標準 802.1 規格所訂的 Wi-Fi 頻段、Wi-Fi 標準及其他功能）可能因地區供應情況及當地網絡支援而異。該功能可能於適用的時間和地區透過 OTA 添加。 雙 SIM 功能可能因地區供應情況而異。使用 eSIM 需要無線服務計劃。此服務計劃在切換服務提供商及漫遊時（即使在合同到期後）可能受特定使用限制約束。eSIM 的可用性可能因國家/地區及網絡營運商而異。更多詳情請聯絡你的網絡營運商。 連接性及網絡頻段可能因地區供應情況及當地營運商支援而異。

關於小米集團

小米集團成立於 2010 年 4 月，2018 年 7 月 9 日在香港交易所主板掛牌上市（股份代號：1810），是一家以智能手機、智能硬件及 IoT 平台為核心的消費電子及智能製造公司。

秉承「和用戶交朋友，做用戶心中最酷的公司」的願景，小米致力於持續創新，不斷追求極致的產品服務體驗與公司營運效率，努力踐行「始終堅持做感動人心、價格厚道的好產品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活」的公司使命。

小米目前是全球領先的智能手機品牌之一，智能手機出貨量穩居全球前三。截至 2025 年 12 月，全球月活躍用戶數（包括智能手機及平板產品）為 7.541 億。同時，小米已建立起全球領先的消費級 AIoT（人工智能及物聯網）平台，截至 2025 年 12 月 31 日，小米 AIoT 平台已連接的 IoT 設備（不包括智能手機、筆記本電腦及平板）數目達 10.792 億。2023 年 10 月，小米宣佈最新戰略升級為「人車家全生態」，從個人設備到智能家居，再到智能出行，以人為中心，致力於提供全面且更優質的互聯體驗。集團業務已進入全球逾 100 個國家及地區。2025 年 7 月，小米集團連續七年入選《財富》「世界 500 強排行榜」（Fortune Global 500），排名第 297 位。

小米集團目前為恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數及恒生神州 50 指數成份股。

更多關於小米集團的資訊，歡迎瀏覽https://www.mi.com/global/discover/newsroom。

#xiaomihk

官方網站：http://mi.com/hk/

Instagram帳號：@xiaomi.hk

Facebook專頁：小米香港 Xiaomi Hong Kong

微信帳戶：小米香港

SOURCE Xiaomi Hong Kong