奧的斯香港獲頒「01企業金勳大獎 2023 - 傑出電梯業務」

奧的斯電梯 (香港) 有限公司
11 4月, 2024, 11:26 CST
- 嘉許奧的斯在產品創新和客戶服務的卓越表現
香港2024年4月11日 /美通社/ -- 奧的斯香港榮獲「01企業金勳大獎」的「傑出電梯業務」獎項。此殊榮旨在肯定奧的斯電梯在推動創新垂直運輸解決方案方面的卓越成就，以及在推動香港科技和服務卓越方面所作出的重大貢獻，有助推動智慧城市的發展。Otis Worldwide Corporation（紐約證券交易所代碼：OTIS）是全球知名的電梯和電扶梯製造商、安裝和服務供應商。
奧的斯香港、澳門及台灣的董事總經理李赬對於奧的斯香港獲得此殊榮表示感謝和自豪。「能夠獲得此殊榮，我們感到非常榮幸。這是對奧的斯多年來持續堅持創新，為香港帶來領先科技和卓越客戶服務的肯定。」自1888年起，奧的斯一直在提升香港的天際線，改變了人們在一個更高、更快、更智慧的地方生活和工作的方式。未來，奧的斯將繼續為香港發展更智慧和更可持續的城市環境作出貢獻。
關於奧的斯
奧的斯推動世界前行，致力於讓人們在更高、更快、更智能的世界接軌。我們是全球知名的電梯和電扶梯製造商、安裝和服務供應商，每天運送乘客約23億人次，維修保養電梯和電扶梯超過230萬台，數量在業界首屈一指。在世界各地許多知名的地標、交通樞紐、商廈和住宅等，都可以看到奧的斯電梯的身影。奧的斯總部位於美國康乃狄克州，全球員工約71,000人，其中包括約42,000名維修保養工程師，致力於滿足全球200多個國家和地區的客戶和乘客需求。瞭解更多資訊，請瀏覽www.otis.com 並在LinkedIn，Instagram 和Facebook上關注我們。
SOURCE 奧的斯電梯 (香港) 有限公司
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