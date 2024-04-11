奧的斯香港獲頒「01企業金勳大獎 2023 - 傑出電梯業務」

嘉許奧的斯在產品創新和客戶服務的卓越表現

香港2024年4月11日 /美通社/ -- 奧的斯香港榮獲「01企業金勳大獎」的「傑出電梯業務」獎項。此殊榮旨在肯定奧的斯電梯在推動創新垂直運輸解決方案方面的卓越成就，以及在推動香港科技和服務卓越方面所作出的重大貢獻，有助推動智慧城市的發展。Otis Worldwide Corporation（紐約證券交易所代碼：OTIS）是全球知名的電梯和電扶梯製造商、安裝和服務供應商。

奧的斯香港、澳門及台灣的董事總經理李赬對於奧的斯香港獲得此殊榮表示感謝和自豪。「能夠獲得此殊榮，我們感到非常榮幸。這是對奧的斯多年來持續堅持創新，為香港帶來領先科技和卓越客戶服務的肯定。」自1888年起，奧的斯一直在提升香港的天際線，改變了人們在一個更高、更快、更智慧的地方生活和工作的方式。未來，奧的斯將繼續為香港發展更智慧和更可持續的城市環境作出貢獻。