首程控股（0697.HK）：外資低位佈局引力顯現，資本與機器人產業邏輯共振

香港2026年1月15日 /美通社/ -- 近期，首程控股（0697.HK）在資本市場出現明顯的資金結構變化。根據港交所披露信息及多家金融終端成交數據顯示，公司股價在階段性低位區間內，外資資金顯著提升持股比例，呈現出持續吸納的資金流動特徵。據首程控股董秘透露，已有外資機構以約 2.08 港元的成本建倉買入。該價格水平接近公司近期股價底部區域，反映出機構投資者對首程控股中長期資本化潛力的積極判斷。

市場分析認為，外資在低位區間的持續介入，體現出對公司資產運營能力、機器人產業生態佈局及其資本市場估值修復空間的綜合認可。市場分析人士指出，從資金行為看，機構投資者在估值相對低位進行中長期配置，往往意味著對公司未來成長性及現金流穩定性的較高預期。

與此同時，首程控股近期一系列主動的資本運作對市場情緒形成支撐。根據公司公告及港交所回購披露信息，公司持續推進股份回購，以實際行動穩定股價並傳遞對自身價值的信心。公開資料顯示，2025 年 10 月中旬，公司曾回購約 5,040 萬股，累計耗資約 1.15 億港元；近期又在 2.07–2.08 港元區間持續回購數百萬股。持續、密集的回購行為，體現出公司在低估值區間進行價值管理與自有資金配置的主動性。

從基本面看，首程控股穩健的財務結構為其產業佈局提供了堅實支撐。根據公司三季度財報披露，截至三季度末，公司現金及理財資產規模約 85.5 億港元，整體資產負債率維持在健康水平，為後續產業投資、資本運作及回購計劃提供了充足的財務彈性。

在業務層面，公司正持續深化機器人產業戰略佈局。公開信息顯示，首程控股已加碼佈局包括宇樹科技、松延動力、微分智飛、雲深處、北京加速进化科技有限公司、星動紀元、星海圖等在內的多家機器人核心企業，積極推動機器人技術在教育、消費及醫療等場景的商業化落地。此外，公司近期對人形機器人公司北京加速进化科技有限公司的增持，也進一步彰顯其在具身智能與人形機器人領域的長期戰略定力。

綜合來看，外資低位吸納、持續股份回購、穩健現金流以及機器人生態與商業化通路的持續推進，共同構成首程控股當前資本與產業發展的核心看點。市場普遍預期，隨著機器人商業化模式逐步跑通及相關業務潛力釋放，公司中長期價值有望在資本市場中進一步體現。

SOURCE 首程控股有限公司