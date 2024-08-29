順豐同城（09699.HK）2024年上半年收入高質增長近20% 淨利潤翻倍

本公司擁有人應佔淨利潤創新高 達約人民幣6,217萬元

創新數智化能力 提升運營效率 助力中長期高質量健康成長

業績亮點

收入約人民幣6,878.5百萬元，同比增長19.6%，總單量同比增長超過三成；

來自持續經營業務的毛利及毛利率顯著改善，實現毛利約人民幣473.3百萬元，同比增长23.4%；毛利率提升至6.9%；

本公司擁有人應佔淨利潤為約人民幣62.2百萬元，同比大增105.1%，並超過2023年整體淨利潤水平，創歷史新高。淨利率達0.9%；

同城配送服務的收入錄得約人民幣4,038.0百萬元，同比上升19.2%；

最後一公里配送服務的收入約人民幣2,840.5百萬元，同比增長20.3%；

活躍消費者規模持續擴大，截至2024年6月30日過去12個月內達到逾2,190萬人；

面向商家的同城配送收入約人民幣2,874.1百萬元，同比增長18.8%；面向消費者的同城配送收入約人民幣1,163.9百萬元，同比增長20.1%；

截至2024年6月30日報告期間，平台上的活躍商戶規模達到55萬，服務商家規模明顯增長；

加碼下沉市場的即時配送網絡建設和服務能力，全國縣城覆蓋超1,200個，覆蓋率達68%，縣域收入規模同比增長51%

2024年上半年，經營活動所得現金淨額為人民幣約99.2百萬元，同比增長189%。截至2024年6月30日，集團持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為約人民幣1,452.7百萬元和約人民幣912.5百萬元，現金流狀況良好，反映良好的業務質量和經營韌性。

香港2024年8月29日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司（「順豐同城」或本「集團」；股份代號：9699.HK）公佈截至2024年6月30日止六個月（「報告期間」或「上半年」）未經審核的中期業績。於報告期間，集團取得令人滿意的業績，來自持續經營業務的收入同比增長19.6%至約人民幣6,878.5百萬元，總單量同比增長超過三成；毛利同比增長23.4%至約人民幣473.3百萬元；毛利率進一步提升至6.9%，同比上升0.2百分點。期內，本公司擁有人應佔淨利潤約人民幣62.2百萬元，同比翻倍增長105.1%並已超過2023年整體淨利潤水平，創歷史新高；利潤表現創新高，有賴於：(i)堅持健康高質量發展的經營目標，訂單量同比強勁增長超過三成，帶動收入增長，規模經濟及網絡效應的進一步釋放；(ii)業務結構優化，優質客戶對收入的貢獻增加；及(iii)科技和精益管理推動運營提質增效，經營效益改善，毛利率及費用率維持在良好水平，帶動盈利能力提升。淨利率進一步上升至0.9%。

2024年上半年，集團實現經營活動現金流入約人民幣99.2百萬元，同比增長189.0%。截至2024年6月30日，集團持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為約人民幣1,452.7百萬元和約人民幣912.5百萬元，現金流狀况良好、資金儲蓄充裕，全面展現健康經營。

順豐同城管理層表示：「2024年上半年集團盈利持續成長，倚仗扎根本地生活服務行業，積極捕捉市場需求的變化和增長機會。作為同城配送基礎設施的一部分，我們堅定做好戰略執行，努力服務好每一個客戶，幫助騎手交付好每一個訂單。帶來了良好的經營結果。集團未來將堅持『高質量健康增長』的經營目標，擁抱流量多極化、本地零售發展、同城物流提速和第三方即時配送服務持續滲透的市場機會，繼續聚焦在行業和城市運行中的核心價值貢獻，也會努力拓展即時履約的服務邊界，加強技術能力革新，與更多的合作夥伴攜手，為新消費的繁榮發展保駕護航，更好地實現『讓更多人享受零距離美好生活』的使命。」

同城配送加深大客戶及流量平台合作、靈活定價策略增強競爭力

報告期間，順豐同城的同城配送服務收入同比增長19.2%至約人民幣4,038.0百萬元。收入穩健增長主要由於：(i)餐飲外賣消費需求穩固，即時配送的消費習慣拓展至零售消費等場景，非餐場景業務快速增長，2024年上半年收入同比增長32.4%至約人民幣1,665.6百萬元；(ii)綜合物流底盤能力令集團可向不同類型的客戶提供專業優質的即時配送服務，與大客戶（KA客戶）和各大流量平台合作深化，活躍商戶和消費者規模擴大；(iii)深耕下沉市縣，特別是加强縣域滲透，2024年上半年縣域收入規模同比增長51%；（iv）小時級配送+網絡可以有效滿足同城快遞的提速需求；及(v)採用靈活的定價策略增強產品競爭力。

面向商家的同城配送收入約人民幣28.7億元，活躍商戶規模持續擴大

集團以開放包容的即時配送網絡，以及專業、高效與全場景的配送解決方案為商家賦能，保持廣泛的商家合作。經過前期業務結構優化和合作商戶基數的擴大，面向商家的同城配送收入有顯著的改善和提升，報告期內，面向商家的同城配送實現收入約人民幣2,874.1百萬元，同比增長18.8%。

商家合作方面，在流量多極化的機會下，集團的服務能有效滿足各類商家和平台需求，服務商家規模明顯增長，與頭部客戶的合作份額持續提升並在報告期內新增合作門店超過6,000家，並與許多新興連鎖客戶建立了良好的業務關係，合作的品牌數連年增長。集團亦與各平台客戶保持緊密合作，積極探索本地生活服務新業態。報告期內，平台上的活躍商家規模達到了55萬，同比增長45%。其中，KA客戶增長勢頭強勁，新簽訂單收入實現高雙位數的增長，連鎖客戶佔比提升帶來業務穩定性提升。

場景拓展方面，集團依托全場景能力，圍繞重點品類優化産品服務。集團通過聚焦於重點行業、關鍵節假日、熱點事件以及新興場景，提升差異化服務能力。2024年上半年，茶飲配送收入同比增長60%，商超便利、蛋糕烘焙、醫藥、美妝等零售品類收入同比實現高雙位數增長。

地域覆蓋方面，集團加碼在下沉市場的即時配送網絡建設和服務能力，為縣域差異化的本地生活場景提供更便捷的即配服務。報告期間，全國縣城覆蓋超1,200個，覆蓋率達68%。隨著已覆蓋縣域的深耕及穩定運營，以及在下沉市縣開展各類新場景業務，2024年上半年縣域收入規模同比增長51%。

集團積極把握流量多極化趨勢，作為接入平台最為廣泛和深入的第三方即時配送服務商之一，推動與各大本地生活服務平台共建生態，包括(i)抖音、(ii)阿里、(iii)微信及(iv)滴滴快送等，提供覆蓋全國的同城配送服務，進一步佈局集團的多元用戶服務生態。目前，集團與多個戰略合作方仍在不斷探索機會，嘗試新的合作場景，通過高質高效的即時配送體驗，助力本地生活服務新生態更加繁榮。

順豐同城快速擴張及加密在全國的運力網絡佈局，商圈數量和訂單密度均有所增加。2024年上半年，集團圍繞頭部客戶門店來加强其所在商圈的運營效率，有效解決了高峰爆單、等餐時間過長、閑時人員閑置等痛點，雙方都能實現降本增效。集團的盈利商圈數有所增加，加上運力網絡的靈活性仍然極具優勢。2024年上半年，節假日和惡劣天氣下時效達成率波動分別不超過1和3個百分點，時效達成率約爲95%，3公里以內訂單的平均配送時長為22分鐘。

集團亦與順豐控股集團生態圈的參與者進行戰略合作，為客戶打造「倉儲+轉運+同城即時配送」的一體化供應鏈解決方案。通過集團與順豐控股集團的資源協同和能力整合，客戶能更便捷地選擇合適的物流産品。一體化的解決方案助力集團與順豐控股集團均能共同擴大客戶基礎並提升客戶忠誠度。2024年上半年，使用同城即時配送服務下單的月結客戶數量和下單頻次均明顯增長，集團與順豐控股集團一起服務的月結客戶帶來約人民幣160.7百萬元的外部增量收入，同比增長52%。

面向消費者的同城配送需求提速，收入同比上升20.1%至約人民幣11.6億元

面向消費者，順豐同城致力於打造行業一流的專業實時履約服務。集團的「幫送、幫取、幫買及幫辦」服務覆蓋了生活幫忙、醫療健康、商務代辦等個人生活和工作場景，強化「重要物品急送首選順豐同城」的品牌形象。2024年上半年，面向消費者的同城配送收入為約人民幣1,163.9百萬元，同比增長20.1%。

報告期間，集團加深了對消費者的理解，主動捕捉市場新機會，集團重點加强在城市商業區(CBDs)和寫字樓區域的服務能力，通過規範騎手形象、裝備、話術、配送包材、配送操作等環節，確保優質取送體驗和配送安全性，面向高端商務客群打造行業服務標準。集團通過渠道合作，增加對同城快遞用戶的觸達，消費者可以在下單界面自主選擇「小時達」服務，滿足對同城快遞的提速需求。集團也擴大了快遞「小時達」服務的覆蓋距離，報告期間，「小時達」服務的單量快速翻倍，帶動該服務的收入同比實現強勁增長。

集團積極優化品牌投放和渠道營銷策略，在新客拓展、聯合營銷等方面加深了與外部渠道的合作，通過折扣投放、社群運營、平台聯合活動等多種方式提升獲客效率和新用戶轉化率。隨着用戶規模的擴大，集團更加注重提升服務質量，實施用戶精細化運營，並優化會員體系，旨在促進核心個人用戶的留存率和複購率提升。活躍消費者規模擴大，截至2024年6月30日過去12個月內已增至逾2,190萬人。

最後一公里配送收入增長20.3%至約人民幣28.4億元

2024年上半年，集團最後一公里配送服務的收入同比增加20.3%．至約人民幣2,840.5百萬元，主要得益於：(i)通過充分發揮我們運力網絡的彈性和成本優勢，並在派件高峰、節假日、電商等場景緊密合作，我們與主要客戶的合作規模和派件佔比持續提升；及(ii)「收件」和「半日達」等同城快遞提速場景收入同比翻倍，維持高速增長。以收件場景為例，我們拓展服務區域，並與主要客戶在運力運營方面強化協同，2024年上半年以來日均收件量突破百萬單。

推進運營數字化和AI決策智能化，提升效率和改善成本

順豐同城致力於在業務的各個環節推進運營數字化和AI決策智能化。集團的城市物流系統（「CLS」）涵蓋智能業務規劃及營銷管理、騎手融合調度及智能訂單分發、智能運營優化等三大核心功能，並實現了核心鏈路的協同響應。基於大數據分析和AI算法，系統能有效預測訂單波動情況，並綜合統籌前端營銷策略、騎手分佈和調度、路線規劃、接起意願和補貼、到店等待時間和配送時間等因素，有效實現不同行業、場景和複雜配送網絡中訂單與騎手之間的最優匹配。

集團將持續加強為商家對接各個不同渠道、平台及私域的訂單來源，並進行智能分發和規劃的系統服務，從而更好地幫助商家在流量分散化的趨勢下，提高數字化運營的效率並創造收入。報告期內，我們重點強化中長距離訂單的運力匹配和調度能力，提升遠距離訂單履約時效及降低配送成本，更好地滿足商家全城配的需求。

同時，集團不斷探索智慧物流和無人配送技術在商業化場景的應用。報告期內，已於多個城市進行了無人車配送的試點和投產，圍繞最後一公里業務，重點探索無人車在同城接駁和網點集散的運營模式。同時，集團也從系統側配套能力，實現車輛調度、運營監控等功能，並基於實際履約情況和數據分析，迭代運營策略，以提升無人車的配送效率和穩定性，降低營運成本。我們將加速佈局，長遠目標是希望無人配送能力能成為現有騎手網絡的有效補充，推動效率提升。

獲納入恒生指數系列，反映資本市場對業務表現及前景的認可

自2023年11月30日至2024年7月26日，集團視乎市況在香港聯合交易所進行了一系列H股購回，彰顯出董事會對自身業務發展前景的長期信心，最終使公司受益及為股東創造價值。

另外，根據恒生指數有限公司於2024年8月16日公布的恒生指數系列季度檢討結果，集團已獲納入包括恒生綜合指數在內的恒生指數系列之成份股，自2024年9月9日起生效。隨着集團獲納入恒生綜合指數後，集團的股票將有資格在「港股通」上交易。此反映了資本市場對於集團業務表現及發展前景的認可。

展望未來，順豐同城管理層表示：「集團將積極把握流量多極化、本地零售發展、同城物流提速和第三方即時配送服務持續滲透的市場趨勢帶來的機會，堅決投入到做大規模、做寬場景、做好服務、做實網絡中，提升中長期收入和利潤空間。我們也會將一部份經營提效和成本下降帶來的利潤空間，持續投入到業務拓展和精益運營中，形成經營的良性循環。我們將順應不斷變化的消費趨勢，專注於爲客戶、行業和社會服務，創造更多的靈活就業機會，為股東和客戶帶來更廣泛的價值創造。」

– 完 –

SOURCE 順豐同城