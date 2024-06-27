順豐同城(09699.HK)準備7月登陸香港市場

騎士App「SoFast Rider」面世 騎士每小時收入高達300元

香港2024年6月27日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司(統稱「順豐同城」或「集團」)（股份代號：9699.HK）欣然宣佈，將於2024年7月在中國香港開展同城即時配送服務，充分發揮於即時配送行業多年深耕積累的行業經驗和運營優勢，以更好地服務商戶和消費者。

連同其近日於多個平台刊登的招聘信息，順豐同城正積極招兵買馬，在港招募大量步兵、單車、電單車、私家車和客貨車騎手伙伴，而香港地區騎士專用手機應用程式（app）「SoFast Rider」已陸續在各大流動應用程式商店正式上架，開放予公眾下載。順豐同城將以「SoFast」品牌在港投入服務。

招聘信息顯示，有別於餐飲外賣配送，平台送遞任務將以文件、小型包裹等非餐配送為主，每公里派送收入更較其他外賣平台高一倍，每小時收入最高可達300港元。騎手可根據自身時間表選擇派送任務，並沒有固定的上線限制，也可以自由選擇接受多少任務，並能夠參加豐厚的獎勵計劃。

據悉，順豐同城一直視騎手為第一合作夥伴，保障騎手權益，為其提供收入機會和長期發展上付出最大努力。故是次亦有意讓香港的騎手夥伴們獲得「靈活賺錢、自由接單、單量穩定、獎勵豐厚」的機會及共建合作共贏的生態。

順豐同城為香港地區騎士推出了帶有「SoFast」標誌的一系列裝備，包括T恤、馬甲、手提箱、背包、防曬衣、雨衣雨褲等。目前，首批註冊騎士即可免費獲得基本裝備（T恤或馬甲），成為先鋒騎士還有機會免費獲得「SoFast」全套裝備。

近年內地即時配送市場迅速發展，根據艾瑞諮詢數據，內地即時配送行業規模預計於2023至2028年將保持高速增長，預期行業規模至2028年將逾8,100億元人民幣。根據香港政府統計處數據，在2012年至2020年間，香港的本地速遞業務收益快速增長了116%，達到22.53億港元，反映香港即配市場同樣具備較大滲透空間，未來商業空間廣闊。

順豐同城即時配送業務拓展至香港市場，儼如為集團業務海外拓展，踏上跳板的重要一步。集團去年業務持續健康成長，率先行業實現全面盈利，充分展現集團內地業務規模經濟與網絡效應進一步釋放的一面，亦充分印證集團差異化服務吸引高價值訂單、科技驅動全面統籌調度優化運力網絡效能，持續的精細化管理完善運營質量等舉措提升了資源投入產出效率的一面。

集團於內地各市場包括餐飲外賣、即時零售、個人服務和最後一公里等業務融合通過商圈實現了越來越多的空間可能性，更均勻的訂單分佈也驅動了全天候騎手人效提升，亦突顯集團有能力雙向提升業務規模和騎手訂單密度，故順豐同城將致力利用於內地市場長期積累的大量即時配送成功經驗，以及所具備領先優勢的技術及解決方案，為香港用戶提供優質即配體驗。順豐同城第三方全場景商業模式於內地市場得以驗證，相信也將有效活用於香港市場，與不同電商平台以至新零售品牌合作承接業務，為本港即配市場帶來更多動力與增長空間。

順豐同城作為中國最大第三方即時配送平台，積極嘗試海外拓展，尋找新增長機會。進軍香港市場將有助順豐同城驗證國際市場商業模式，有助集團未來於海外市場發掘更多機遇。集團將繼續致力實現「讓更多人享受零距離美好生活」的企業使命，務求高質量增長及盈利提升，穩中求進，為集團股東、投資者帶來更大的價值回報。

SOURCE 順豐同城