順豐同城（09699.HK）「SoFast」正式登港 油尖旺區先行

香港用戶透過順豐速運SF-EXPRESS App，將App更新到最新版本，下單時點選「同城急送」服務，便可使用順豐同城所提供的全港點到點全品類即時配送服務。新用戶和現有用戶均可享受高額折扣券，即日起全天候24小時均可下單，讓用戶每次緊急需求都能得到迅速而專業的響應，亦呼應「So Fast So Good」的口號。

順豐同城「SoFast」急送服務擬善用其極速精準、實時追蹤、全天候、專業可靠的優勢，解決客戶燃眉之急，首階段開放人口密集的油尖旺區取貨，送達至全港的服務範圍，其後將逐步拓展至更多區域，預計至年底覆蓋全港。

根據香港政府統計處數據，香港本地速遞活動近年發展迅速，每間機構單位的平均業務收益於2012年至2020年期間，升幅達106.7%，遠高於國際速遞活動之升幅25.7%。根據一項針對香港中小企業的調查數據顯示，超過66%的中小企業認為顧客希望享受即日或即時送貨服務，高達68%的中小企業表示顧客更希望在指定時間段內收到貨品，凸顯香港消費者對快速配送和準時送達的高度需求，亦反映香港即時配送市場具備較大滲透空間。

此外，香港整體餐飲及非餐飲送遞市場需求增長潛力巨大，過去五年年複合增長率超50%。根據市場研究機構Statista數據，預計至2025年，香港餐飲外賣配送市場的滲透率僅為3%，相比內地餐飲外賣配送市場的30%滲透率，有著明顯巨大增長空間。香港貿易發展局研究顯示，2022年電商銷售額佔香港零售業的總銷售額僅10%左右，相比全球包括內地、美國和韓國等已達30%至40%的電商滲透率，亦有顯著差距和成長空間。

順豐同城「SoFast」正式上線，將以其專業高端服務模式，衝擊香港即時物流市場，包括餐飲及非餐飲類全場景配送，提升派送速度及質素的同時，有望進一步促進品牌自營渠道等多元化新零售，並成為更多內地品牌「南下」的推進器。此外，順豐同城早於去年8月已經與美團外賣達成合作，共同為內地商家打造配送網絡，共建即時配送行業生態。今次以「SoFast」來港，與KeeTa一類外賣平台同樣並非競爭關係，更多會是其即時配送生態中的「基礎設施角色」，與一眾外賣平台以至電商平台、新零售品牌也可能在港建立合作空間，共同拓展市場。

公司目前亦正積極在港招募大量步兵、單車、電單車、私家車和客貨車騎手夥伴，而香港地區騎士專用手機應用程式（app）「SoFast Rider」已陸續在各大流動應用程式商店正式上架，開放予公眾下載。用戶只需一個手機號碼即可在app內註冊成為騎手，揀選工作地區、上傳身份證明文件等步驟後，參與線下培訓，便可獲取接單資格。目前，平台送遞任務以文件、小型包裹等非餐配送為主，每公裡派送收入更較其他外賣平台高一倍，每小時收入最高可達300港元。同時，公司推出邀新獎賞活動，鼓勵已經成為「SoFast」的送遞員推薦朋友加入行列，可獲超過800港元獎賞，推薦一位朋友加入「跑單」則雙人獲取獎賞，推薦越多，跑得越多，獎賞越多。可關注順豐同城流動通訊軟件Whatsapp及Telegram騎手官方頻道賬號，以獲取註冊流程及更多相關信息。

後期，順豐同城有望進一步對標其內地服務，拓展個人用戶端的「取送買辦」服務，接入更多商戶端品牌自營app、外賣平台等，並基於與順豐集團的深度協同和運力融合，支持發展「最後一公裡」業務及合力打造「一體化供應鏈解決方案」，為商戶、用戶及各大商流、物流平台等提供規模化、開放式、全天候的專業服務，承接來自更多元渠道的訂單，實現餐飲外賣、同城零售、近場電商和近場服務全覆蓋。以第三方即配全場景模式，為香港即時配送市場帶來新氣象，於這個大灣區最國際化的城市累積出海經驗後，踏上「出海」跳板「試跳」的重要一步，再迅速開拓海外市場機遇。

SOURCE 順豐同城