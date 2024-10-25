逾1,000 名行業代表參加新世界發展1.5°C峰會 首辦環保市集推廣可持續生活

1.5°C峰會受聯合國環境規劃署和世界氣像組織成立的政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）啟發，意識到只有及時採取行動，才有望將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度以內，緩解引發氣候變化最危險和不可逆轉的影響。故此，峰會首次開放公眾參與，希望藉此推動公眾關注環境議題。

環境及生態局副局長黃淑嫻在開幕典禮上發言指出：「氣候變化的影響越趨明顯。我們正處於一個關鍵的十字路口，在未來十年所採取的行動將決定地球的未來。香港作為一個沿海城市，故我們深切明白海平面上升及極端天氣事件所帶來的影響。 然而，挑戰伴隨著機遇，科技可以易轉形勢。我們可以透過科技，不僅在香港，而是在全球發展可持續、可擴展和可轉型的解決方案。 今天的峰會為技術創新交流提供了寶貴的機會。」

在開幕典禮上，參與星級圓桌討論的多位重量級嘉賓分享灼見，包括可持續投資、建築去碳化、人工智能廢物管理、時裝永續化、教育下一代，以及永續供應鏈和再生農業。他們向與會者分享香港如何應對極端天氣以及加強在氣候、環境等問題上的適應能力，並研究城市邁向更低碳、淨零排放的未來路線圖。

為了進一步吸引公眾並推廣可持續生活，1.5°C Conscious Market將於10月25日至27日在K11 MUSEA的6樓舉行。這個為期三天的市集旨在為消費者提供更多環保選擇，並提高對負責任消費的認識。參加者可以探索各種可持續產品，從環保時尚到植物性食品，並了解日常生活中的可持續創新解決方案。

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