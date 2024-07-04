亞盛醫藥宣佈已收到武田1億美元選擇權付款

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年7月4日 /美通社/ -- 致力於在血液腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）宣佈，針對此前與武田就第三代BCR-ABL抑制劑耐立克®（奧雷巴替尼）簽署的獨家選擇權事宜，公司已於2024年7月2日根據獨家選擇權協議條款收取選擇權付款1億美元。

2024年6月14日，亞盛醫藥宣佈與武田簽署了獨家選擇權協議，授予武田獨家選擇權以就耐立克®（奧雷巴替尼）簽署獨家許可協議。根據該獨家選擇權協議條款，亞盛醫藥可收取1億美元的選擇權付款，並將有資格獲得最高約12億美元的選擇權行使費和額外的潛在里程碑付款，以及年銷售額兩位數百分比的銷售分成。

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家立足中國、面向全球的生物醫藥企業，致力於研發同類首創（First-in-class）和同類最佳（Best-in-class）新藥，從而解決全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，亞盛醫藥在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立擁有9個已進入臨床開發階段的1類小分子新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司正在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中6項為全球註冊III期臨床研究。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種奧雷巴替尼（商品名：耐立克®）曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、UNITY、MD Anderson、梅奧醫學中心和Dana-Farber癌症研究所等領先的跨國藥企、學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已建立一支具有豐富的原創新藥研發與臨床開發經驗的國際化人才團隊，同時，公司正在高標準打造後期的商業化生產及市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

前瞻性聲明

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SOURCE 亞盛醫藥