告別盲目搜尋！雙職父母必學1招：快速、安全為孩子找到理想補習老師，輕鬆安排私補與上門補習

香港2025年12月16日 /美通社/ -- 隨著家長對導師資質可信度與資訊透明度的要求日益提高，香港領先的導師配對平台Tutor Circle尋補正持續強化其驗證與品質保障機制，協助香港特別行政區及新加坡家長為子女在新學期的春季課程中，匹配具備資質且可靠的理想導師。

Tutor Circle尋補創始人Andy Ng表示：「家長都期望確保孩子能跟隨經驗豐富、資質優良的導師學習。因此，我們始終將詳盡的資歷審核、教學表現評級與持續品質監督放在首位。我們希望為每個有需要的家庭提供清晰途徑，找到真正專業且負責任的導師。」

Tutor Circle尋補此舉回應了日益增長的市場需求。根據政府資料，僅2025年前八個月，香港已錄得超過28,000宗詐騙案件，涉及金額高達50億港元。儘管這些案件涉及多個行業，但多份公共通告特別提醒消費者，應選擇經過正規審核與授權的教育服務機構。

為此，Tutor Circle尋補升級了其驗證導師系統。絕大多數註冊導師均須提供真實有效的學歷及專業資質證明。平台先透過人工智能輔助工具進行初步核驗，標識異常資訊，再由內部審核團隊人工覆核，確認其背景真確性。

為保障客人在一對一教學初期的權益，Tutor Circle尋補設立了支付保障機制：首兩周學費將通過官方平台帳戶進行託管。此流程既能避免家長遭遇課程突然取消而無法追回學費，也確保導師完成補習後能按時獲取課時報酬。

為持續保障教學品質，Tutor Circle尋補設有評價與評分系統，協助家長甄選最適合的導師。持續獲得好評的導師將得到更多推薦機會；而評價欠佳的導師，其展示頻率可能降低，甚至可能被暫停收生。

家長亦可依據科目、資歷、學費及授課地點等條件篩選導師，輕鬆比較不同選擇。平台同時設有投訴機制，讓家長與導師可就相關問題提交申訴，以便平台及時審核並作出公平處理。目前，該平台已收錄逾10萬名註冊導師，累計輔導超過8萬名學生，進一步鞏固了其作為香港廣受歡迎的補習服務平台的地位。

Tutor Circle尋補近期還在Champimom主辦的「第7屆香港父母首選品牌大獎 2024-2025」中，榮獲「編輯之選『亞洲最佳補習配對平台』」。

Tutor Circle尋補是業內領先的補習配對平台，憑藉十年積累的信任基礎，致力於提供優質、個性化的教育服務。平台嚴格篩選經驗豐富、具備專業資質且學歷經過驗證的私人導師，為每位學生匹配最合適的導師。服務涵蓋中小學各科輔導：中文、英文、數學、科學、藝術及商科等；雅思、IB課程、國際考試、外籍英語、功課輔導以及K1-K3的家教或線上一對一教學。通過智能匹配系統與專業導師認證機制，平台已成為廣受家長與學生信賴的教育夥伴。Tutor Circle尋補已榮獲多項殊榮，包括「第7屆香港父母首選品牌大獎 2024-2025編輯之選『亞洲最佳補習配對平台』」,以及Google Play 2019年頒發Best Hidden Gem in HK等殊榮，並獲香港經濟日報、Topick、HK01等多家媒體報導。

