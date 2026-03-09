現已開幕：1 Hotel Tokyo----融入自然的城市靜謐綠洲

東京2026年3月9日 /美通社/ -- 由酒店業遠見者 Barry Sternlicht 創立、以使命為導向的奢華生活方式品牌 1 Hotels，今日欣然宣布 1 Hotel Tokyo 正式開幕，這亦是品牌在日本的首間酒店。 酒店現已迎接賓客，坐落於赤坂 Trust Tower 高層，宛如城市上空的靜謐綠洲，坐擁皇居御苑、東京鐵塔及東京天際線的壯麗景致。 該酒店將 1 Hotels 以自然為核心的標誌性設計、開創性的餐飲概念、以身心健康為本的體驗，以及奢華而可持續的品牌理念帶到這座全球最具活力的城市之一。
該項目由 1 Hotels 與日本領先房地產開發商之一 Mori Trust 合作打造，並成為 Tokyo World Gate Akasaka 的核心項目。這個新一代綜合用途樞紐結合辦公室、零售與文化空間，並以行人友善的設計理念構建而成。 赤坂是探索東京各大景點的理想據點，讓賓客置身於城市文化與商業活力的中心地帶。 從酒店出發，可輕鬆前往銀座、六本木及澀谷等標誌性地區；而附近的公園、神社及各國大使館，亦為該區帶來融合國際氣氛與在地特色的獨特風貌。
日本長久以來奉行與自然和諧共生的生活哲學，工藝精神、節制美學以及對材料的尊重，早已深深融入日常生活之中。 這種理念在擁有 211 間客房的 1 Hotel Tokyo 中得到自然體現。酒店被設計為一處寧靜的都市綠洲，透過可持續材料、精選綠植，以及富有質感與匠藝細節的設計，讓賓客與自然建立連結。
1 Hotels 創辦人兼 Starwood Hotels 董事長 Barry Sternlicht 表示：「多年來我多次造訪日本，總被其花園的非凡之美、公園的寧靜氣氛，以及對自然長久以來的尊重所深深打動。 即使置身現代建築與繁忙都市之中，仍能感受到平和與安定。 在設計我們在這座非凡城市的首間酒店 1 Hotel Tokyo 時，我們希望捕捉到這種和諧而寧靜的氣息。」
Mori Trust 總裁兼行政總裁伊達美和子 (Miwako Date) 表示：「Tokyo World Gate Akasaka 的構想，是打造一個融合商業、文化與綠色空間的城市區域，以展現東京未來的城市發展願景。 1 Hotel Tokyo 透過引入以環境效能與設計完整性為核心的款待體驗，進一步強化此願景。 我們相信，這家酒店將為赤坂的持續發展，以及東京作為全球旅遊勝地的進一步成長作出重要貢獻。」
Spotted Stone 則為雞尾酒文化注入鮮明的東京風格。 這間以日本工藝氈酒為主題的人氣酒吧，展示了近 100 款精選珍藏，使其成為東京規模最大、品項最豐富多元的氈酒收藏地之一。 這些精選收藏如同一座有生命的圖書館，依據植物草本、蒸餾工藝以及每款酒背後的理念加以分類。 賓客可透過一杯接一杯的品飲，逐步探索日本氈酒的世界。
白天時段，Spotted Stone 提供輕鬆的酒廊氣氛，供應輕食小點。 隨著夜色漸深，現場氣氛在調酒儀式與談話聲中愈發沉醉。 一個雕塑感十足、雲朵造型的背酒架在質感牆面映襯下柔和發光，進一步強化酒店有機自然的設計語言。 音樂環節由駐場 DJ 與國際嘉賓接手，其中更包含充滿質感的黑膠唱片現場演奏，為現場注入另一層活力。
Neighbors Café 是一間外賣式咖啡店，其概念靈感源自鄰里與社群文化。 賓客可在此享用職人手沖咖啡、優質茶品，以及健康輕食與甜點。 咖啡店同時提供來自原宿品牌 The Matcha Tokyo 的餐單選項——該品牌專注於有機抹茶，並配搭來自附近小型商戶的精選小食。 Neighbors Café 專為服務旅客、居民及附近辦公室人士而設，提供自然融入日常生活的健康餐飲選擇。
無論是私密會議還是重要慶典，1 Hotel Tokyo 均可提供超過 460 平方米（5,000+ 平方呎）的靈活活動空間，包括 Sakura 與 Camellia 活動場地，以及三間私人用餐室，全部位於 38 樓。 Sakura 與 Camellia 活動室沐浴在自然光之中，並可飽覽東京鐵塔與東京灣的壯麗景觀，將酒店以自然為本的設計理念注入到各種規模的聚會中。 透過 1 Hotel 的「永續聚會認證」 (Certified Sustainable Gatherings) 計劃，活動將配合零廢棄規劃、本地採購及即時環境影響報告等可持續措施。
城市之上的身心靈綠洲
身心健康是 1 Hotel Tokyo 體驗的核心元素。 Bamford Wellness Spa 是一處恢復身心的靜謐空間，與有機、可持續及整體生活理念先驅 Carole Bamford 攜手打造。 在這裡，精心策劃的面部與身體護理療程透過針對性的整體方法，致力滋養身心健康。 療程結合指壓、足部反射療法、穴位按壓、輔助伸展及瑜伽呼吸等多種技法，融合古老養生傳統與現代治療理念。
招牌療程包括 1 Hotel Tokyo Experience，這是一項專屬定制的療癒儀式，結合舒緩足部儀式、修復按摩，以及使用 Bamford 護膚產品並按個人需要定制的專業面部護理。 Japanese Bamboo Massage 靈感源自日本在地養生儀式，採用京都竹製按摩工具及綠茶精華按摩油，以促進血液循環、舒緩肌肉緊張並帶動淋巴循環。 另一項亮點療程為 Green Tea Healing Facial，運用優質有機日本護膚產品及穴位按壓技法，幫助釋放緊張、帶動淋巴循環並恢復肌膚光澤。
其他身心健康設施包括 The Field House——一個 24 小時開放的運動空間，配備 Technogym 器材並提供多元健身課程。 賓客亦可在自然採光充足的室內泳池放鬆身心，並可前往戶外露台休憩；露台綠植為授粉昆蟲提供棲息環境，在都市景觀中形成一個微型生態系統。
對可持續發展的持續承諾
1 Hotel Tokyo 體現了 Starwood Hotels 長期以來對「以地球為本」酒店理念的承諾，並與日本一貫倡導的用心生活哲學互相呼應。在這種文化中，匠藝精神與對資源的珍惜是生活不可或缺的一部分，並持續影響著日常生活的方式。
可持續理念自項目初始便融入 1 Hotel Tokyo 的設計與營運之中。 酒店已取得 CASBEE S 認證——日本環境性能評級中的最高等級。 智慧節能系統與全面的節水措施共同支持低環境影響的營運模式。同時，設立飲水機則有助減少一次性塑膠的使用。 在整個酒店空間中，回收再利用、責任採購及本地來源的材料，進一步強化了真實風情、歷史格調及本地色彩，體現 1 Hotels 的理念：體貼入微的設計與深具意義的舒適體驗不但可以並存，而且應當如此。
1 Hotel Tokyo 亦將這份承諾延伸至酒店之外，推出 Audi Electric Vehicle Experience，讓賓客可免費使用全電動 Audi Q6 e-tron，在零排放的駕駛體驗中探索城市。
體驗 1 Hotel Tokyo
現已於赤坂開幕的 1 Hotel Tokyo，宛如天際線之上的靜謐綠洲，自然、匠藝與身心健康在此交匯——從清晨的泳池時光與水療療癒儀式，到夜晚一邊品嚐氈酒馬天尼、一邊欣賞壯麗城市景觀。 透過全新視角探索東京，請瀏覽 1hotels.com/tokyo。
