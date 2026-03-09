現已開幕：1 Hotel Tokyo----融入自然的城市靜謐綠洲

日本長久以來奉行與自然和諧共生的生活哲學，工藝精神、節制美學以及對材料的尊重，早已深深融入日常生活之中。 這種理念在擁有 211 間客房的 1 Hotel Tokyo 中得到自然體現。酒店被設計為一處寧靜的都市綠洲，透過可持續材料、精選綠植，以及富有質感與匠藝細節的設計，讓賓客與自然建立連結。

1 Hotels 創辦人兼 Starwood Hotels 董事長 Barry Sternlicht 表示：「多年來我多次造訪日本，總被其花園的非凡之美、公園的寧靜氣氛，以及對自然長久以來的尊重所深深打動。 即使置身現代建築與繁忙都市之中，仍能感受到平和與安定。 在設計我們在這座非凡城市的首間酒店 1 Hotel Tokyo 時，我們希望捕捉到這種和諧而寧靜的氣息。」

Mori Trust 總裁兼行政總裁伊達美和子 (Miwako Date) 表示：「Tokyo World Gate Akasaka 的構想，是打造一個融合商業、文化與綠色空間的城市區域，以展現東京未來的城市發展願景。 1 Hotel Tokyo 透過引入以環境效能與設計完整性為核心的款待體驗，進一步強化此願景。 我們相信，這家酒店將為赤坂的持續發展，以及東京作為全球旅遊勝地的進一步成長作出重要貢獻。」

從街道到樹冠的自然設計之旅

酒店橫跨赤坂 Trust Tower 38 至 43 樓，將遼闊的城市景觀與沉浸式設計語言相結合。設計靈感源自日本對材料的敬重與匠藝精神，並融入 1 Hotels 標誌性的親自然設計理念。

Starwood Hotels 行政總裁 Raul Leal 表示：「在設計 1 Hotel Tokyo 時，我們致力在品牌理念與日本卓越的材料文化與匠藝傳統之間尋求和諧平衡。 從精心運用回收再生材料，到以嚴謹營運標準取得日本最高級別的環境認證，這家酒店展示了設計卓越與可持續理念如何在頂級奢華體驗中互相提升。」

酒店室內設計由全球建築與設計事務所 CRÈME 負責，團隊將酒店構想為城市天際線中的一處靜謐庇護所，從賓客抵達的一刻起，這場感官之旅便已展開。 在街道層面，一面綠意盎然的植物牆標誌著與城市動感節奏的寧靜過渡。 上升的過程亦成為整體體驗的一部分：賓客彷彿沿著樹幹向上移動，並在抵達 38 樓大堂時走入一片繁茂的「樹冠」。

整個酒店空間處處融入自然意象——從猶如樹皮紋理的木質天花細節，到隱約呈現氣流律動的質感牆面設計皆可見一斑。 酒店標誌性的大谷石 (Oya stone) 石牆呼應皇居護城河周邊的石砌結構，讓酒店設計與東京的城市景觀與歷史建立連結。 綠意元素是整體體驗的核心，體現 1 Hotels 將自然引入室內空間的品牌理念。 繁茂的綠植牆、遍佈公共空間的植物配置，以及強調景觀視野的空間布局，在城市中心營造出沉浸於自然之中的氣氛。

酒店設有 211 間客房，其中包括 24 間套房及三間專屬頂層套房。 以自然為本的設計理念融合日本極簡美學與現代舒適體驗。 客房展示以保存苔蘚及回收木棧板製作的親自然藝術裝置，配合本地匠心打造的裝飾與精心配置的綠植；部分客房更可飽覽皇居御苑及東京天際線景觀。

隨著一天節奏演變的餐飲體驗

在 1 Hotel Tokyo，餐飲是整體體驗的重要一環，氣氛與活力從清晨一直延續至深夜，不斷轉換。 三個風格各異的餐飲空間——NiNi、Spotted Stone 及 Neighbors Café——吸引本地居民與旅客走進其中，在舒適自在的環境中建立連結，感受歸屬感。

NiNi 由主廚 Nikko Policarpio 掌舵，其職涯曾橫跨東京多間米芝蓮星級餐廳，並曾於多倫多 David Chang 創立的 Momofuku 集團擔任高級職位。 NiNi（在日語中意思是「二二」），其塑造融合了兩個海岸與兩種文化，將法國蔚藍海岸的悠然優雅與日本的細緻美學融為一體。 菜單以普羅旺斯香草、橄欖油、新鮮海鮮與柑橘為主軸，並透過日本對季節性的講究與細膩烹調重新演繹。 廚房的一大特色，是採用在日本仍屬少見的 Josper Grill Oven（Josper 木炭烤箱）。 這種以天然木炭加熱的烹調技術，能充分帶出肉類、海鮮與蔬菜的原始風味，同時不掩蓋食材細膩的層次。 其中一道招牌菜為 Maguro Tartare，以經典法式料理架構為基礎，並以日本香氣元素作細緻點綴。 甜品靈感源自法國南部風味，包括對經典法式 baba 的重新演繹——以日本紅茶糖漿及橙酒取代傳統的冧酒。

在週末時段，NiNi 轉化為輕鬆愜意的聚會空間，並提供多款早午餐亮點，例如靈感來自蔚藍海岸的豪華海鮮拼盤。 由行政甜點主廚五二文武 (Fumitake Goji) 與主廚 Policarpio 共同創作的季節限定下午茶，則以原創木製禮盒呈現。 在 NiNi，還有一種細膩設計的感官聽覺體驗，以特別策劃的音樂，呼應料理與不同時段的氣氛：白天悠閒放鬆，夜晚則節奏鮮明而富有感性魅力。

Spotted Stone 則為雞尾酒文化注入鮮明的東京風格。 這間以日本工藝氈酒為主題的人氣酒吧，展示了近 100 款精選珍藏，使其成為東京規模最大、品項最豐富多元的氈酒收藏地之一。 這些精選收藏如同一座有生命的圖書館，依據植物草本、蒸餾工藝以及每款酒背後的理念加以分類。 賓客可透過一杯接一杯的品飲，逐步探索日本氈酒的世界。

白天時段，Spotted Stone 提供輕鬆的酒廊氣氛，供應輕食小點。 隨著夜色漸深，現場氣氛在調酒儀式與談話聲中愈發沉醉。 一個雕塑感十足、雲朵造型的背酒架在質感牆面映襯下柔和發光，進一步強化酒店有機自然的設計語言。 音樂環節由駐場 DJ 與國際嘉賓接手，其中更包含充滿質感的黑膠唱片現場演奏，為現場注入另一層活力。

Neighbors Café 是一間外賣式咖啡店，其概念靈感源自鄰里與社群文化。 賓客可在此享用職人手沖咖啡、優質茶品，以及健康輕食與甜點。 咖啡店同時提供來自原宿品牌 The Matcha Tokyo 的餐單選項——該品牌專注於有機抹茶，並配搭來自附近小型商戶的精選小食。 Neighbors Café 專為服務旅客、居民及附近辦公室人士而設，提供自然融入日常生活的健康餐飲選擇。

無論是私密會議還是重要慶典，1 Hotel Tokyo 均可提供超過 460 平方米（5,000+ 平方呎）的靈活活動空間，包括 Sakura 與 Camellia 活動場地，以及三間私人用餐室，全部位於 38 樓。 Sakura 與 Camellia 活動室沐浴在自然光之中，並可飽覽東京鐵塔與東京灣的壯麗景觀，將酒店以自然為本的設計理念注入到各種規模的聚會中。 透過 1 Hotel 的「永續聚會認證」 (Certified Sustainable Gatherings) 計劃，活動將配合零廢棄規劃、本地採購及即時環境影響報告等可持續措施。

城市之上的身心靈綠洲

身心健康是 1 Hotel Tokyo 體驗的核心元素。 Bamford Wellness Spa 是一處恢復身心的靜謐空間，與有機、可持續及整體生活理念先驅 Carole Bamford 攜手打造。 在這裡，精心策劃的面部與身體護理療程透過針對性的整體方法，致力滋養身心健康。 療程結合指壓、足部反射療法、穴位按壓、輔助伸展及瑜伽呼吸等多種技法，融合古老養生傳統與現代治療理念。

招牌療程包括 1 Hotel Tokyo Experience，這是一項專屬定制的療癒儀式，結合舒緩足部儀式、修復按摩，以及使用 Bamford 護膚產品並按個人需要定制的專業面部護理。 Japanese Bamboo Massage 靈感源自日本在地養生儀式，採用京都竹製按摩工具及綠茶精華按摩油，以促進血液循環、舒緩肌肉緊張並帶動淋巴循環。 另一項亮點療程為 Green Tea Healing Facial，運用優質有機日本護膚產品及穴位按壓技法，幫助釋放緊張、帶動淋巴循環並恢復肌膚光澤。

其他身心健康設施包括 The Field House——一個 24 小時開放的運動空間，配備 Technogym 器材並提供多元健身課程。 賓客亦可在自然採光充足的室內泳池放鬆身心，並可前往戶外露台休憩；露台綠植為授粉昆蟲提供棲息環境，在都市景觀中形成一個微型生態系統。

對可持續發展的持續承諾

1 Hotel Tokyo 體現了 Starwood Hotels 長期以來對「以地球為本」酒店理念的承諾，並與日本一貫倡導的用心生活哲學互相呼應。在這種文化中，匠藝精神與對資源的珍惜是生活不可或缺的一部分，並持續影響著日常生活的方式。

可持續理念自項目初始便融入 1 Hotel Tokyo 的設計與營運之中。 酒店已取得 CASBEE S 認證——日本環境性能評級中的最高等級。 智慧節能系統與全面的節水措施共同支持低環境影響的營運模式。同時，設立飲水機則有助減少一次性塑膠的使用。 在整個酒店空間中，回收再利用、責任採購及本地來源的材料，進一步強化了真實風情、歷史格調及本地色彩，體現 1 Hotels 的理念：體貼入微的設計與深具意義的舒適體驗不但可以並存，而且應當如此。

1 Hotel Tokyo 亦將這份承諾延伸至酒店之外，推出 Audi Electric Vehicle Experience，讓賓客可免費使用全電動 Audi Q6 e-tron，在零排放的駕駛體驗中探索城市。

體驗 1 Hotel Tokyo

現已於赤坂開幕的 1 Hotel Tokyo，宛如天際線之上的靜謐綠洲，自然、匠藝與身心健康在此交匯——從清晨的泳池時光與水療療癒儀式，到夜晚一邊品嚐氈酒馬天尼、一邊欣賞壯麗城市景觀。 透過全新視角探索東京，請瀏覽 1hotels.com/tokyo。

關於 1 HOTELS

作為一個以使命為導向、靈感源自自然的奢華生活方式酒店品牌，1 Hotels 將可持續設計與建築理念融入每個細節，同時結合卓越舒適體驗與無可比擬的服務水準。 作為首批獲得享譽盛名的「米芝蓮星鑰 (MICHELIN Key)」殊榮的品牌之一，1 Hotels 的靈感源於一個簡單的信念：環遊世界的人，也應當關懷世界。 畢竟，我們只有一個地球。 1 Hotels 於 2015 年推出，首批酒店分別於邁阿密南海灘及曼克頓中央公園開幕；隨後持續拓展版圖：2017 年 2 月進駐位於東河畔的布魯克林；2019 年 6 月於日落大道的西荷里活開業；2021 年進駐多倫多；2022 年拓展至三藩市及納什維爾。2023 年，品牌推出位於哈納雷灣（考艾島）的旗艦酒店，以及品牌首個歐洲據點梅費爾（倫敦）；2025 年進一步進駐西雅圖、墨爾本（澳洲）及哥本哈根；並於 2026 年來到東京。 品牌亦正持續擴展，目前正於多個地點開發新項目，包括卡波聖盧卡斯（墨西哥）、巴黎、Elounda Hills（克里特島）、奧斯汀（德州）、利雅得（沙特阿拉伯）、聖米格爾－德阿連德（墨西哥）以及哈德遜河谷（紐約州）。 更多資訊請瀏覽 1hotels.com 。

關於 STARWOOD HOTELS

Starwood Hotels 是全球私募投資公司 Starwood Capital Group 的附屬企業，為一家可持續酒店品牌管理公司，負責營運多個酒店品牌，包括：1 Hotels——一個靈感源自自然的生活方式品牌，於 2015 年推出，首批酒店位於南海灘（邁阿密）及曼克頓，其後拓展至布魯克林大橋（紐約市）、西荷里活（洛杉磯）、多倫多、三藩市、納什維爾，以及位於哈納雷灣（考艾島）的旗艦酒店；品牌亦在倫敦梅費爾開設首個歐洲據點，並已進駐西雅圖、墨爾本（澳洲）、哥本哈根及東京；同時正在卡波聖盧卡斯（墨西哥）、巴黎、Elounda Hills（克里特島）、奧斯汀（德州）、利雅得（沙特阿拉伯）、聖米格爾－德阿連德（墨西哥）及哈德遜河谷（紐約州）開發新項目；奢華酒店品牌 Baccarat Hotels & Resorts，於 2015 年 3 月隨紐約市旗艦酒店開幕而正式亮相，目前正於羅馬、佛羅倫斯、杜拜、利雅得（沙特阿拉伯）、Brickell（邁阿密）及馬爾代夫開發新項目；以及 Treehouse Hotels——該品牌於 2019 年在倫敦首次亮相，現已拓展至曼徹斯特（英國）及矽谷（加州），並正在 Brickell（邁阿密）、阿德萊德（澳洲）、利雅得（沙特阿拉伯）及邁阿密海灘開發新酒店。 憑藉其在市場推廣、設計、營運及科技方面的專業能力，Starwood Hotels 成為全球多個最具創新精神與活力酒店品牌背後的重要推動力量。 更多資訊請瀏覽 starwoodhotels.com 。

關於 MORI TRUST

MORI TRUST CO., LTD. 是一家綜合性房地產開發商，主要在東京核心地區從事大型綜合用途開發，並於日本全國經營酒店及度假村業務。 公司以房地產、酒店及度假村，以及投資（日本及海外）三大業務為核心。截至 2025 年 3 月，已在日本及海外開發 52 棟建築、住宅及商業設施，以及 34 個酒店及度假村項目。 MORI TRUST 未來將持續推動多項計劃，包括透過城市發展提升日本的國際競爭力，以及開發酒店項目，保育並活用具有旅遊價值的歷史建築等。 更多資訊請瀏覽 mori-trust.co.jp/english/ 。

媒體聯絡人：

Elizabeth Traub

[email protected]

SOURCE 1 Hotels