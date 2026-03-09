원 호텔 도쿄 개관…자연과 조화를 이루는 도심 속 생태적 휴식 공간

원 호텔 도쿄는 원 호텔과 일본을 대표하는 부동산 개발사 중 하나인 모리 트러스트의 협업으로 탄생했으며, 보행자 친화적인 환경에 사무실, 소매점, 문화 시설을 결합한 차세대 복합 허브인 도쿄 월드 게이트 아카사카의 핵심 시설이다. 아카사카는 도쿄의 문화와 비즈니스 중심에 위치해 있으며, 긴자, 롯폰기, 시부야 등 주요 지역으로 접근성이 뛰어나다. 또한 주변 공원, 신사, 대사관들이 어우러져 국제성과 지역적 특색이 공존하는 독특한 분위기를 자아낸다.

일본은 오랫동안 자연과의 조화를 중시하는 철학을 이어왔으며, 장인정신과 절제된 미학, 소재에 대한 존중이 일상 문화에 깊이 스며들어 있다. 211객실 규모의 원 호텔 도쿄는 이러한 철학을 반영해 지속가능한 소재, 엄선된 식물, 촉감 중심 디자인을 통해 자연과 연결되는 편안한 휴식 공간으로 설계됐다.

배리 스턴리히트(Barry Sternlicht) 원 호텔 설립자 겸 스타우드 호텔(Starwood Hotels) 회장은 "수십 년 동안 일본을 여행하면서 정원의 아름다움과 공원의 평온함, 자연에 대한 깊은 존중에 늘 감동해 왔다. 현대적 건축과 도시의 분주함 속에서도 평온함이 존재한다. 도쿄 첫 호텔인 원 호텔 도쿄의 디자인에는 이러한 조화로운 평온함을 담고자 했다"고 말했다.

미와코 다테(Miwako Date) 모리 트러스트(MORI TRUST) 사장 겸 CEO는 "도쿄 월드 게이트 아카사카는 비즈니스, 문화, 녹지를 결합해 도쿄의 미래를 보여주는 지역으로 기획됐다"며 "원 호텔 도쿄는 환경 성능과 디자인 완성도를 중심으로 한 새로운 호텔 경험을 선사하며, 아카사카 지역 발전과 도쿄의 글로벌 관광 경쟁력 강화에 기여할 것"이라고 밝혔다.

거리에서 캐노피까지 자연에서 영감을 받은 디자인

호텔은 아카사카 트러스트 타워 38층부터 43층에 위치하며 탁 트인 도시 전망과 함께, 일본 특유의 소재에 대한 경외심과 원 호텔의 시그니처 바이오필릭 디자인 철학이 조화를 이룬 몰입형 디자인 언어가 특징이다.

라울 레알(Raul Leal) 스타우드 호텔 CEO는 "원 호텔 도쿄의 디자인은 브랜드 철학과 일본 장인 문화 사이의 조화를 찾는 과정이었다"며 "재활용 소재 활용부터 일본 최고 환경 인증 획득까지, 이 호텔은 디자인과 지속가능성이 최고 수준의 럭셔리에서 어떻게 함께 발전할 수 있는지를 보여주고 있다"고 말했다.

호텔 내부 디자인은 글로벌 건축•디자인 스튜디오 크레메(CRÈME)가 담당했다. 거리에서 시작되는 녹색 벽은 도시의 활기에서 벗어나 자연으로 전환되는 순간을 상징한다. 투숙객은 건물 내부를 올라가며 마치 나무 줄기를 따라 이동하는 듯한 경험을 하고, 38층 로비에 도착하면 울창한 숲 캐노피에 도달한 듯한 공간을 마주하게 된다.

나무 껍질을 연상시키는 목재 천장 디테일부터 공기의 흐름을 떠올리게 하는 미묘한 질감의 벽면까지, 유기적인 요소들이 공간 곳곳에 녹아 들어 있다. 시그니처 오야 석조 벽은 황궁 해자 주변의 석조 공법을 차용하여 호텔 디자인을 도쿄의 풍경과 역사에 연결해 준다. 녹지는 경험의 핵심으로, 야외를 실내로 가져온다는 원 호텔의 철학을 반영했다. 무성한 벽면, 공공 공간 곳곳에 배치된 풍부한 식물들, 그리고 전망을 강조하는 레이아웃은 도시 한가운데서도 자연에 완전히 몰입하는 듯한 느낌을 선사한다.

총 객실 211개 중 24개는 스위트룸이며 여기에는 펜트하우스도 3개 있다. 객실은 일본식 미니멀리즘과 현대적 편안함을 결합했다. 보존된 이끼와 재활용 팔레트로 제작된 생체친화적 예술 작품, 지역 장인이 제작한 장식, 풍부한 녹지 요소가 특징이다. 일부 객실에서는 황궁 정원과 도쿄 스카이라인을 감상할 수 있다.

하루의 흐름에 따라 변화하는 다이닝 경험

원 호텔 도쿄에서 식사는 경험의 핵심 요소로, 아침부터 늦은 밤까지 분위기와 에너지가 변하는 것이 특징이다. 니니(NiNi), 스포티드 스톤(Spotted Stone), 네이버스 카페(Neighbors Café)라는 독특한 세 공간은 지역 주민과 여행객 모두를 끌어들이며, 유대감과 편안함, 소속감을 조성해 준다.

니니는 니코 폴리카르피오(Nikko Policarpio) 수석 셰프가 이끄는 공간이다. 도쿄의 미슐랭 스타 레스토랑부터 토론토 데이비드 장(David Chang)의 모모후쿠 그룹(Momofuku group) 내 고위직을 두루 거친 인물이다. 니니(일본어로 '둘둘'을 의미)는 두 해안과 두 문화의 영향을 받아 프랑스 리비에라의 여유로운 우아함과 일본의 세련미를 함께 자아낸다. 메뉴는 프로방스 허브, 올리브 오일, 신선한 해산물, 시트러스 과일을 중심으로 일본식 계절감과 디테일한 정성을 더해 재해석했다. 주방의 핵심 장비는 일본에서 아직 흔치 않은 조스퍼 그릴 오븐이다. 천연 숯으로 구워 내는 이 기술은 고기, 해산물, 채소의 본연의 풍미를 살리면서도 지나친 향을 억제한다. 대표 메뉴 중 하나인 참치 타르타르는 클래식한 프랑스식 구조를 바탕으로 일본식 향신료로 은은한 풍미를 더했다. 주말에는 니니가 여유로운 공간으로 변모하며, 리비에라에서 영감을 받은 화려한 해산물 플래터 같은 브런치 메뉴를 선보인다. 수석 페이스트리 셰프 고지 후미타케(Fumitake Goji )와 셰프 폴리카르피오가 협업하여 만든 계절별 애프터눈 티는 오리지널 우드 박스에 담겨 제공된다. 니니에서는 요리와 순간을 보완하도록 선별된 음악으로 의도된 사운드 경험도 즐길 수 있다. 낮에는 여유로운 분위기, 밤에는 리드미컬하고 감각적인 음악이 흐른다.

스포티드 스톤은 칵테일 문화를 도쿄만의 시각으로 재해석한 공간이다. 일본산 수제 진을 전문으로 취급하는 이 바는 약 100여 종에 달하는 진 컬렉션을 갖추고, 도시에서 가장 규모가 크고 다양한 진을 보유한 곳 중 하나이다. 식물성 원료, 증류 방식, 각 증류주에 담긴 철학에 따라 분류된 이 진 컬렉션은 살아있는 도서관처럼 큐레이션돼 있다. 방문객들은 한 잔씩 진을 통해 일본을 탐험해볼 수 있다.

낮에는 스포티드 스톤에서 가벼운 식사와 함께 여유로운 라운지 분위기를 즐길 수 있다. 저녁이 되면 칵테일 쇼와 대화로 분위기가 한층 깊어집니다. 조각품 같은 구름 모양의 백 바는 질감 있는 벽을 배경으로 은은하게 빛나며 호텔의 유기적인 디자인 언어가 두드러진다. 레지던트 DJ와 국제적인 게스트의 세션, 특히 바이닐 세트가 곁들어진 음악 프로그램이 또 다른 활력을 더해 준다.

네이버스 카페는 이웃과 공동체라는 개념에서 영감을 받은 테이크아웃 전문 카페다. 손님들은 장인이 직접 내린 커피, 프리미엄 티, 건강식 및 디저트를 즐길 수 있다. 또한 유기농 말차 전문 하라주쿠 브랜드 더 말차 도쿄의 메뉴와 인근 소규모 업체의 간식도 함께 제공한다. 여행객, 주민, 인근 직장인 모두를 위해 설계된 네이버스 카페는 일상 속에 자연스럽게 녹아드는 영양 가득한 선택지로 손색이 없다.

원 호텔 도쿄는 소규모 회의부터 기념 행사까지 38층에 위치한 사쿠라 및 카멜리아 이벤트 공간과 프라이빗 다이닝 룸 세 곳을 포함해 총 460제곱미터(5,000+ 제곱피트)가 넘는 유연한 공간을 갖추고 있다. 자연 채광이 가득하고 도쿄 타워와 도쿄만의 장관을 배경으로 한 사쿠라와 카멜리아 공간은 어떤 규모의 모임에도 호텔의 자연 중심 감성을 선사한다. 원 호텔의 '인증 지속가능 모임(Certified Sustainable Gatherings)' 프로그램을 통해 제로 폐기물 기획, 지역산 재료 조달, 실시간 환경 보고로 행사를 지원한다.

도심 위 웰니스 안식처

웰니스(Wellness)는 원 호텔 도쿄 경험의 핵심이다. 뱀포드 웰니스 스파(Bamford Wellness Spa)는 유기농, 지속 가능 및 홀리스틱 라이프의 선구자인 캐롤 뱀포드(Carole Bamford)와 협력하여 만든 회복의 안식처다. 이곳에서는 맞춤형 홀리스틱 방식을 통해 웰빙을 가꾸는 데 전념하는 정교한 페이셜 및 바디 트리트먼트를 제공한다. 트리트먼트는 지압(Shiatsu), 반사 요법(Reflexology), 압박 요법(Acupressure), 보조 스트레칭, 요가 호흡법 등 고대 전통과 현대적 치료법을 결합한 방식으로 구성돼 있다.

대표적인 서비스로는 고객 개인의 필요에 맞춘 뱀포드 스킨케어를 이용해 그라운딩 풋 리추얼(grounding foot ritual), 회복 마사지, 전문가 페이셜을 결합한 맞춤형 리추얼 원 호텔 도쿄 익스피리언스(1 Hotel Tokyo Experience)가 있다. 일본 대나무 마사지(Japanese Bamboo Massage)는 지역의 웰니스 리추얼에서 영감을 받아 매끄러운 교토 대나무 도구와 녹차 추출 오일을 사용해 혈액 순환을 촉진하고 근육 긴장을 완화하며 림프 흐름을 돕는다. 또 다른 하이라이트인 그린 티 힐링 페이셜(Green Tea Healing Facial)은 프리미엄 유기농 일본 스킨케어와 지압법을 활용해 긴장을 풀고 림프 순환을 지원하며 광채를 회복시켜 준다.

그 외 웰니스로 테크노짐(Technogym) 장비와 다양한 피트니스 클래스를 갖춘 24시간 운동 공간 더 필드 하우스(The Field House)도 있다. 투숙객은 빛이 가득한 실내 수영장에서 휴식을 취할 수 있으며, 수분 매개 곤충들이 살 수 있는 녹지로 도심 속 미세 생태계를 형성을 도와주는 야외 데크도 이용 가능하다.

지속 가능성에 대한 생생한 약속

원 호텔 도쿄는 스타우드 호텔의 오랜 신념인 지구를 우선하는 환대 서비스와 자원 관리 및 공예가 문화의 필수 요소로 일상에 녹아 있는 일본의 마음챙김 전통을 반영한 공간이다.

지속 가능성은 원 호텔 도쿄의 설계와 운영 전반에 영감을 줬다. 이 호텔은 일본 환경 성능 최고 등급인 CASBEE S 인증을 획득했다. 스마트 효율 시스템과 광범위한 수자원 보존 조치는 환경 영향이 적은 운영을 지원하며, 리필 스테이션은 일회용 플라스틱 사용을 줄이는 데 기여한다. 건물 전반에 사용된 재활용 자재와 분별 있게 조달된 지역산 자재는 진정성과 역사성, 지역색을 강화하며, 세심한 디자인과 의미 있는 편안함이 공존할 수 있고 그래야만 한다는 원 호텔의 믿음을 보여주는 존재다.

약속은 호텔 담장 너머로도 이어진다. 원 호텔 도쿄는 아우디 전기차 익스피리언스(Audi Electric Vehicle Experience)를 통해 투숙객에게 순수 전기차인 Audi Q6 e-tron을 무료로 제공하여 탄소 배출 없이 도시를 탐험할 수 있게 하고 있다.

지금이 원 호텔 도쿄를 경험할 순간

현재 아카사카에 오픈한 원 호텔 도쿄는 스카이라인 위의 안식처로, 일출 수영과 스파 리추얼부터 멋진 도시 전망과 함께 즐기는 심야 진 마티니에 이르기까지 자연과 공예, 웰빙이 하나로 어우러지는 곳이다. 1hotels.com/tokyo에서 새로운 시각으로 도쿄를 재발견할 수 있다.

원 호텔 소개

원 호텔은 자연에서 영감을 받은 미션 중심의 럭셔리 라이프스타일 호텔 브랜드로 특별한 편안함과 비교 불가한 서비스가 특징이며 지속 가능한 디자인과 건축의 정수의 요람이기도 하다. 권위 있는 미쉐린 키(MICHELIN Key) 등급을 최초로 받은 곳으로 세상을 여행하는 사람은 세상을 아껴야 한다는 단순한 아이디어에서 출발한 브랜드다. 결국 세상은 하나이기 때문이다. 원 호텔은 2015년 마이애미 사우스 비치와 맨해튼 센트럴 파크에 처음 시설을 오픈했으며, 2017년 2월 브루클린 이스트 강변, 2019년 6월 웨스트 할리우드 선셋 대로, 2021년 토론토, 2022년 샌프란시스코와 내슈빌에 잇달아 호텔을 개장했다. 2023년에는 플래그십 호텔인 하날레이 베이(카우아이)와 브랜드 첫 유럽 호텔인 메이페어(런던)를 개장했고, 2025년 시애틀, 멜버른(호주), 코펜하겐에 이어 2026년 도쿄를 오픈했다. 현재는 카보 산 루카스(멕시코), 파리, 엘루인다 힐스(크레타), 오스틴(텍사스 주), 리야드(사우디아라비아), 산 미겔 데 아옌데(멕시코), 허드슨 밸리(뉴욕 주)에서 호텔 개장을 준비 중이다. 자세한 사항은 1hotels.com에서 확인할 수 있다.

스타우드 호텔 소개

스타우드 호텔은 글로벌 민간 투자 회사인 스타우드 캐피털 그룹(Starwood Capital Group)의 계열사로 지속 가능한 호텔 브랜드 관리 기업이다. 2015년 사우스 비치(마이애미)와 맨해튼에서 시작된 자연 중심 라이프스타일 브랜드 원 호텔을 운영 중이며 브루클린 브릿지(뉴욕), 웨스트 할리우드(로스앤젤레스), 토론토, 샌프란시스코, 내슈빌, 하날레이 베이(카우아이) 플래그십, 첫 유럽 자산인 메이페어(런던), 시애틀, 멜버른(호주), 코펜하겐, 도쿄에서도 호텔을 운영하고 있다. 현재 카보 산 루카스(멕시코), 파리, 엘루인다 힐스(크레타), 오스틴(텍사스 주), 리야드(사우디아라비아), 산 미겔 데 아옌데(멕시코), 허드슨 밸리(뉴욕 주)에서 호텔을 개발 중이다. 또한 2015년 3월 뉴욕 플래그십 오픈과 함께 데뷔한 럭셔리 브랜드 바카라 호텔 & 리조트(Baccarat Hotels & Resorts)를 운영하며 로마, 피렌체, 두바이, 리야드(사우디아라비아), 브리켈(마이애미), 몰디브 프로젝트를 진행 중이다. 2019년 런던에서 시작된 트리하우스 호텔(Treehouse Hotels)은 현재 맨체스터(영국)와 실리콘 밸리(캘리포니아 주)에 시설을 운영 중이며 브리켈(마이애미), 애들레이드(호주), 리야드(사우디아라비아), 마이애미 비치 프로젝트를 추진 중이다. 스타우드 호텔은 마케팅, 디자인, 운영 및 기술 전문성을 바탕으로 세계에서 가장 획기적이고 역동적인 호텔 브랜드들을 이끌고 있다. 자세한 사항은 starwoodhotels.com에서 확인할 수 있다.

모리 트러스트 소개

모리 트러스트는 주로 도쿄 중심부의 대규모 복합 개발과 전국적인 호텔 및 리조트 사업을 영위하고 있는 종합 부동산 개발업체다. 부동산, 호텔 및 리조트, 투자(국내외)라는 3대 사업을 중심으로 2025년 3월 기준 국내외 건물, 주거 시설, 상업 시설 52곳과 호텔 및 리조트 34곳을 개발했다. 모리 트러스트는 도시 개발과 관광 명소 역할을 하는 역사적 건축물을 보존 및 활용하는 호텔 개발 등을 통해 일본의 국제 경쟁력을 강화하는 프로젝트를 지속적으로 추진할 계획이다. 자세한 사항은 mori-trust.co.jp/english/에서 확인할 수 있다.

