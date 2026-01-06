達拉斯獨行俠與侯斯頓火箭將於10月在澳門進行兩場季前賽

淘寶 88VIP呈獻 – NBA中國賽2026將透過電視、數字媒體和社交媒體覆蓋200多個國家和地區的球迷。除首席合作夥伴淘寶88VIP外，是次比賽及周邊活動還將獲得多個合作夥伴的支持，包括阿里雲、螞蟻國際、亞馬遜雲科技、佳得樂、蒙牛、Nike和瑞士天梭錶。NBA中國官方綜合度假村合作夥伴金沙中國亦將擔任是次比賽的官方推廣合作夥伴。

門票銷售資訊以及更多關於球迷、青少年和社區活動的資訊將於稍後公佈。

管理層發言：

NBA 副主席兼首席運營官馬克 • 塔圖姆（ Mark Tatum ）：

「本賽季較早前在澳門舉行的比賽，充分展現出中國以及亞洲球迷對NBA的高度熱情。我們期待著獨行俠隊和火箭隊到訪澳門，透過比賽和相關活動再次與球迷、有抱負的球員們以及當地社區進行互動。」

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾：

「繼去年10月NBA中國賽2025 取得巨大成功後，我對正在籌備中的NBA中國賽2026充滿期待，屆時將呈獻達拉斯獨行俠隊與侯斯頓火箭隊的精彩對決。我們有信心並已做好準備，歡迎來自世界各地的球隊、球員、傳奇球星及球迷齊聚澳門，共度又一個精彩絕倫的NBA活動周，享受融合體育、娛樂及社區交流的難忘體驗。」

達拉斯獨行俠隊主席、拉斯維加斯金沙集團總裁兼首席營運總裁帕特里克 • 杜蒙（ Patrick Dumont ）：

「金沙集團很榮幸將於今年秋季在威尼斯人綜藝館舉辦此項賽事。能夠迎來獨行俠隊到訪澳門，並讓球隊親身體驗金沙無與倫比的待客之道，我深感自豪。NBA中國賽2025的成功，彰顯了NBA在全球範圍內凝聚球迷、打造精彩體驗的強大實力。NBA中國賽2026將成為又一個絕佳契機，展示聯盟風采、世界級球員的魅力以及賽事帶來的激情。我要衷心感謝亞當•蕭華主席與馬克•塔圖姆副主席的領導，並感謝侯斯頓火箭隊對NBA中國賽2026的鼎力支持。」

侯斯頓火箭隊代理總裁帕特里克 • 費爾蒂塔（ Patrick Fertitta ）：

「侯斯頓火箭隊是一個擁有來自全球各地球迷支援的標誌性品牌，我們非常榮幸能與達拉斯獨行俠隊一同獲選，為2026年在澳門舉辦的NBA中國賽帶來一場『德州規格』的對決。自2002年以狀元簽選中名人堂成員姚明以來，我們收穫了來自熱情的中國籃球迷的喜愛，並在海外打球的經歷中留下了許多珍貴回憶。我們很高興能夠再次代表NBA在海外比賽，在下賽季的季前賽中，向澳門球迷展現球隊的風采。」

SOURCE 金沙中國