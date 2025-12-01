威勝控股向香港紅十字會捐款港幣100萬元 支援大埔火災災民

香港2025年12月1日 /美通社/ -- 香港大埔宏福苑發生的嚴重火災，造成多人傷亡，眾多居民痛失家園，急需社會各界援助。威勝控股有限公司（簡稱「公司」或「威勝控股」或本「集團」，股份編號：3393.HK）宣佈，向香港紅十字會捐款港幣100萬元，以支援受災居民的即時及後續需要，協助紅十字會為災民提供包括現場急救、緊急現金援助、生活必需品、心理支援服務及災後重建等多方面援助。

威勝控股謹向火災罹難者致以深切哀悼，並向傷者及所有受影響家庭表達誠摯慰問。在這艱難時刻，公司希望通過實際行動與香港市民同心同行，為受災居民提供及時支援，同時呼籲社會各界攜手助力，共同幫助災民重建家園，重拾希望。

威勝控股亦向堅守前線、奮力救援的消防員、醫護人員及義工致以崇高敬意和衷心感謝。

- 完 -

關於威勝控股有限公司

集團是中國領先的能源計量及能效管理專家，産品與服務包括電智能計量解決方案（Power AMI）、通訊及流體計量解決方案（Communication & Fluid AMI）、智能配用電系統及解決方案（ADO）、智能配用電解決方案（SDS）、智能配用電裝置（SDD）及能效解決方案（EES）。集團當前客戶包括電網公司、水務、燃氣及熱力等公用事業及大型工商業客戶，集團主導産品在國內市場佔有重要份額，並出口至亞洲、非洲及歐美等全球多個國家。集團擁有中國首家節能環保領域工程研究中心等兩個國家級研究中心、國際標準認證的實驗室，特別在智能計量與能效管理領域，研發實力行業首屈一指。

如欲瞭解更多，可瀏覽: http://ir.wasion.com/tc/index.php

SOURCE 威勝控股