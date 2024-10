印第安納波利斯動物園頒發100萬美元獎助金，旨在拯救瀕臨滅絕的藍喉山蜂鳥

這種新發現的蜂鳥正面臨滅絕危機

印第安納波利斯2024年10月25日 /美通社/ -- 印第安納波利斯動物園(Indianapolis Zoo)向厄瓜多爾保育組織Fundación Jocotoco頒發100萬美元的獎金,旨在拯救一種新發現的蜂鳥,使物種免於滅絕。

印第安納波利斯動物園設立了100萬美元的「拯救物種挑戰」(Saving Species Challenge)獎金,旨在拯救一個瀕臨滅絕的物種。國際動物保育專家評審團在眾多參選保育計劃中,選出藍喉山蜂鳥(Blue-Throated Hillstar)。主辦單位收到來自全球46個國家/地區合共52份申請。

「我們正見證全球生物多樣性的衰退,而印第安納波利斯動物園決心為此帶來積極的改變。我們很榮幸能支持Fundación Jocotoco的工作,我深信他們能拯救藍喉山蜂鳥,」——印第安納波利斯動物園主席兼行政總裁Robert Shumaker博士表示。

藍喉山蜂鳥這個新蜂鳥物種於2017年被發現。藍喉山蜂鳥僅棲息於厄瓜多爾西南部偏遠的奇利安山脈(Chillan Mountain Range)一處高海拔且寒冷的區域,其分佈範圍僅有24平方英里。由於採礦活動和頻繁燃燒破壞了其棲息地,藍喉山蜂鳥被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature,簡稱「IUCN」)列為「極危物種」(Critically Endangered)。如今,現存的成年藍喉山蜂鳥不足110隻。

在發現藍喉山蜂鳥後不久,Fundación Jocotoco創建了阿爾科斯山脈保護區以保護它的棲息地。該組織將利用這筆100萬美元的資助,與當地社區密切合作,擴大受保護的土地以確保藍喉山蜂鳥的生存。

「我們知道我們能夠成功,因為我們之前做到了——例如拯救了瀕臨滅絕的蒼頭藪雀(Pale-Headed Brushfinch)。該物種曾經僅剩50隻,Jocotoco保護了藪雀的最後棲息地,結果其數量迅速增加了五倍。」Jocotoco行政總裁Martin Schaefer博士表示。

「拯救物種挑戰」(Saving Species Challenge)旨在逆轉當前被國際自然保護聯盟紅色名錄(IUCN Red List)列為受威脅的單一物種的下降趨勢。Fundación Jocotoco將有五年的時間來實施計劃,並改善藍喉山蜂鳥在紅色名錄上的狀況。

