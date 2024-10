Der Zoo von Indianapolis vergibt 1 Million Dollar zur Rettung des vom Aussterben bedrohten Blaukehlkolibri

Neu entdeckter Kolibri am Rande des Aussterbens

INDIANAPOLIS, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Indianapolis Zoo hat der ecuadorianischen Naturschutzgruppe Fundación Jocotoco einen Zuschuss von 1 Million Dollar gewährt, um einen neu entdeckten Kolibri vor dem Aussterben zu retten.

Der Zoo von Indianapolis hat die 1 Million Dollar teure „Saving Species Challenge" ins Leben gerufen, um eine einzelne Art vor dem Aussterben zu bewahren. Der Plan zur Rettung des Blaukehl-Bergstars wurde von einer Jury aus internationalen Tierschutzexperten ausgewählt. Insgesamt gingen 52 Anträge aus 46 Ländern ein.

Photo of the Blue-throated Hillstar perched on a Chuquiragua bush. Photo provided by Fundación Jocotoco; Photo credit: James Muchmore.

„Wir sind Zeugen eines weltweiten Rückgangs der Artenvielfalt, und der Indianapolis Zoo ist entschlossen, einen positiven Beitrag zu leisten. Es ist uns eine Ehre, die Arbeit von Fundación Jocotoco zu unterstützen, und ich bin zuversichtlich, dass der Blaukehl-Hillstar gerettet werden kann", sagte Dr. Robert Shumaker, Präsident und CEO des Indianapolis Zoo.

Der Blaukehlkolibri, eine neue Kolibriart, wurde 2017 entdeckt. Der Hillstar kommt auf nur 24 Quadratmeilen in einem kalten, hochgelegenen Gebiet der isolierten Chillan-Bergkette im Südwesten Ecuadors vor. Der Verlust von Lebensraum durch Bergbau und häufiges Abbrennen ist dafür verantwortlich, dass der Vogel von der International Union for Conservation of Nature (IUCN) als kritisch gefährdet eingestuft wird. Heute gibt es weniger als 110 erwachsene Vögel.

Kurz nach der Entdeckung des Blaukehl-Bergsterns schuf die Fundación Jocotoco das Reservat Cerro de Arcos, um seinen Lebensraum zu schützen. Die Gruppe wird den Zuschuss in Höhe von 1 Million Dollar nutzen, um in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Gemeinden Schutzgebiete auszuweiten, um das Überleben des Vogels zu sichern.

„Wir wissen, dass wir erfolgreich sein können, weil wir es schon einmal geschafft haben - wie die Rettung des vom Aussterben bedrohten Blasskopf-Buschfinken. Jocotoco schützte den letzten Lebensraum des Buchfinken, der einst auf nur 50 Exemplare reduziert war, und die Population hat sich schnell verfünffacht", so Dr. Martin Schaefer, Geschäftsführer von Jocotoco.

Die Saving Species Challenge wurde mit der Absicht entwickelt, den Rückgang einer einzelnen Art, die derzeit auf der Roten Liste der IUCN als bedroht eingestuft ist, umzukehren. Die Fundación Jocotoco hat fünf Jahre Zeit, um ihren Plan umzusetzen und den Status des Blaukehlkolibri auf der Roten Liste zu verbessern.

Klicken Sie hier für frei verwendbare Medieninhalte.

Über den Indianapolis Zoo

Der Indianapolis Zoo schützt die Natur und inspiriert die Menschen, sich für unsere Welt einzusetzen. Seit Jahrzehnten investiert der Zoo beträchtliche Mittel in den Naturschutz, darunter den Indianapolis-Preis - die weltweit führende Auszeichnung für den Tierschutz, das Global Center for Species Survival und das Zuschussprogramm des Zoos für den Naturschutz vor Ort. Der Zoo ist der größte Zoo in den USA, der keine direkte Steuerunterstützung erhält. Der Zoo von Indianapolis liegt im White River State Park im Stadtzentrum und ist von der Association of Zoos and Aquariums und der American Alliance of Museums als Zoo, Aquarium und botanischer Garten anerkannt. Besuchen Sie IndianapolisZoo.com.

Medienkontakte

Emily Garrett

Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit

+1-317-630-2010

[email protected]

Alliy Moyer

PR-Spezialist für Naturschutz

+1-317-630-3265

[email protected]

Hannah Thomas

VOX Global

+1-317-518-4080

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2538759/Indianapolis_Zoo_BTH.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2538758/Indianapolis_Zoo_LOGO_Logo.jpg