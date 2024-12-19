康霈生技同步納入臺灣發達指數與臺灣中型100指數

新北市2024年12月19日 /美通社/ -- 台灣指數股份有限公司於12月6日公告，康霈生技同步納入台灣證券交易所（TWSE）臺灣證券交易所與富時國際有限公司（FTSE Russell）合編之臺灣發達指數與臺灣中型100指數。

依據由台灣證券交易所（TWSE）與富時國際有限公司（FTSE Russell）2024年11月25日定期審核結果，康霈生技股份有限公司（股票代碼：6919）正式被納入由台灣證券交易所及富時羅素（FTSE Russell）與共同編製的富時羅素臺灣中型100指數（FTSE Russell Taiwan Mid-Cap 100 Index）及 富時羅素臺灣發達指數（FTSE Russell Taiwan Developed Index）。該指數變動將於 2024 年 12 月 20 日（星期五）交易結束後生效，並於 12 月 23 日（星期一）起正式生效。此項進展肯定康霈在生技醫藥領域的卓越價值及持續增長的成長潛力，更表彰康霈生技對投資市場之影響力。

臺灣中型100指數 則於2004年推出，涵蓋台灣市場中市值排名位於前50大以外的100家中型企業，主要聚焦於成長型產業的表現。康霈納入此指數，不僅展現了公司在資本市場的穩健發展，更反映出其在成長潛力與產業前景上的深厚實力。

富時羅素臺灣發達指數 自2007年推出以來，追蹤台灣市場中八大核心產業的領先企業，反映其產業表現與競爭力。康霈成功進入此指數，顯示公司在生技醫藥產業的領導地位與市場潛力

康霈此次獲納入這兩大指數，代表著國內外投資者對公司市場價值與未來發展的高度認可。未來康霈仍將繼續致力於開發創新藥物，以改變市場的創新為願景，為投資人創造更多價值及為患者帶來更美好的生活。

關於康霈生技

康霈生技股份有限公司（TPEX: 6919）於101年創立，致力於開發能超越現有療法，改變市場創新的新藥產品，將台灣充沛的新藥研發量能展現給全球生醫產業。康霈現有多項產品處於臨床試驗的階段，111年12月26日康霈正式登錄興櫃，並於113年10月2日正式掛牌上市。

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聲明

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SOURCE 康霈生技