易方達（香港）香港交易所科技100指數ETF（3456）今日上市

香港交易所科技100指數是香港交易所推出的首隻港股指數，精選100隻成份股，全面覆蓋人工智能、生物科技及醫藥、電動車及智能駕駛、資訊科技、互聯網和機器人六大前沿賽道。相關指數於2025年12月9日推出，基日為2020年12月31日，基值為10,000點。指數採用自由流通量調整市值加權，個別證券權重上限為12%，並設半年度檢討及快速納入機制，以準確反映香港科技板塊的動態變化。

本ETF以港元為基礎及交易貨幣，首次發行價為每基金單位港幣7.80元，每手買賣單位為100個基金單位。

上市儀式隆重舉行 業界共同見證

本ETF上市儀式今早於香港金融大會堂舉行。易方達基金管理有限公司董事長劉曉豔女士亦於儀式上致辭。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示：「我們很高興易方達香港推出首隻追蹤香港交易所指數的ETF。這隻ETF結合了香港具代表性的科技基準指數，及廣受市場採用的投資工具，幫助投資者分散投資配置，同時捕捉香港上市科企帶來的增長機遇。今天這隻產品上市標誌著香港交易所指數業務的重要里程碑，我們將繼續力創新猷、開發切合市場所需的產品，支持全球投資者多元的投資需求。」

易方達基金管理有限公司董事長劉曉豔表示：「作為首家推出追蹤香港交易所科技100指數ETF——易方達（香港）香港交易所科技100指數ETF（3456）的機構，易方達深感榮幸。這不僅是產品創新的重要一步，更是我們依託香港『超級連絡人』優勢、深化國際化戰略的關鍵實踐。該指數匯集了香港市場最具成長潛力的100家科技企業，我們希望以此為全球投資者打開一扇高效投資中國科技未來的窗口。未來我們也將持續推動更多產品創新，積極服務全球投資者的多元資產配置需求，為香港金融市場的繁榮與開放貢獻力量。」

關於易方達香港

易方達資產管理（香港）有限公司（「易方達香港」）成立於2008年，獲得香港證監會核准，從事第一類（證券交易）、第四類（就證券提供意見）及第九類（提供資產管理）受規管活動。易方達香港是易方達基金管理有限公司（「易方達基金」）的全資下屬公司，作為易方達基金的國際業務平台，為全球投資者提供包括固定收益、權益、指數及另類投資等類別的資產管理服務。

易方達基金成立於2001年，是中國領先的綜合型資產管理公司之一。截至2026年03月31日，易方達基金及下屬機構資產管理規模超過人民幣4 萬億元*。公司在主動權益、指數投資、量化投資、固定收益、多資產投資、FOF投資、國際投資、另類投資等領域全面佈局。憑藉指數投資、跨境產品研發及全球配置服務能力，易方達香港旗下多項產品曾獲Morningstar、Lipper、Asian Investor及Benchmark等機構認可。

*數據來自易方達基金、銀河證券基金研究中心，截至2026年03月31日。

重要信息

1) 易方達（香港）香港交易所科技100指數ETF（「子基金」）為易方達ETF信託II的子基金，該信託是根據香港法例成立的傘子單位信託。子基金為一隻被動式管理交易所買賣基金，屬證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒布的《單位信託及互惠基金守則》第8.6章的範圍。子基金的基金單位（「基金單位」）如股票般於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。投資目標為提供在扣除費用及開支前，與香港交易所科技100淨總回報指數（「指數」）表現緊密對應的投資回報。為達致子基金的投資目標，基金經理將採用其認為合適的全面複製策略或代表性抽樣策略，藉以盡可能緊貼指數，從而為投資者帶來裨益。子基金可全權酌情在全面複製策略與代表性抽樣策略之間切換，而毋須事先通知投資者。

2) 投資涉及風險。本基金面臨a) 投資風險、b) 股票市場風險、c) 新指數風險、d) 地理集中風險、e) 香港上市中國公司風險、f) 科技主題板塊集中風險、g) 與生物科技及製藥板塊相關的風險、h) 證券借出交易風險、i) 被動投資風險、j) 交易風險、k) 追蹤誤差風險、l) 以資本或實際以資本支付分派的風險、m) 對做市商依賴的風險、n) 終止風險。子基金的價值可能會出現波動，且可能大幅下跌。投資者可能會遭受損失。

3) 以資本及／或實際以資本支付股息，等於退還或提取投資者部分原投資額或可歸屬於該等原投資額的任何資本收益。任何該等分派可能導致子基金的每單位資產淨值即時減少。這亦可能減少子基金可用於未來投資的資本，並可能限制資本增長。

4) 該指數為一項新指數。該指數只有最少營運歷史，投資者可藉此評估其過往表現。概不保證指數的表現。相較於追蹤營運歷史較長的成熟指數的其他交易所買賣基金，子基金的風險可能更高。

5) 由於該指數的成份股以及子基金的投資集中於業務主要涉及科技主題及生物科技及製藥板塊的公司證券，並投資於部分其證券於聯交所上市且在中國內地有實質業務運作的公司，加上子基金同時面臨地理集中風險及產業集中風險，故其資產淨值的波動性可能較廣泛分散投資的基金為高。

6) 除非向您銷售子基金的中介機構已向您解釋該子基金適合您（考慮到您的財務狀況、投資經驗及目標），否則您不應投資於該子基金。

7) 投資者不應僅基於本文件作出投資決定。在作出任何投資決定前，投資者應仔細閱讀子基金的銷售文件（包括風險因素）。

指數供應商免責聲明

香港交易所指數有限公司及其聯屬公司、信息提供方和任何其他參與或與計算、編制、發布、傳播或提供香港交易所科技100指數有關的第三方（"香港交易所指數有限公司各方"）均不對易方達（香港）香港交易所科技100 指數 ETF及/或易方達（香港）香港交易所科技100 指數基金 （共同或個別"產品"）進行贊助、認可、銷售或推廣，亦不就產品作出任何明示或暗示的陳述或保證。就產品而言，包括投資於相關資產或金融產品（無論是一般性投資還是特別投資於該產品）的合法性、適當性及可取性，香港交易所指數有限公司各方概不向任何人士（包括產品的所有者或任何公眾人士）承擔任何責任。

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易方達香港免責聲明

除非另有說明，易方達資產管理（香港）有限公司為本內容的發行人。本內容並非購買基金單位的要約或邀請。申請基金單位必須使用隨附基金銷售文件提供的申請表格。投資涉及風險。基金價值可升可跌。過往表現並非未來表現的指標。投資者在投資前應仔細閱讀基金銷售文件（包括風險因素），以瞭解與基金投資相關的風險。

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SOURCE E Fund Management (Hong Kong) Company Limited